Реформаторская придурь. В Ташкенте райотделы УВД реорганизуют в... "управления координации"

13:21 18.03.2018 Соответствующее постановление было подписано Президентом Узбекистана 14 февраля текущего года.



Согласно документу, на базе районных управлений (отдела) внутренних дел города Ташкента создаются управления координации деятельности органов внутренних дел (далее - управления координации) с целевой расстановкой сил и средств в пределах территории секторов по комплексному социально-экономическому развитию районов.



Основными задачами управлений координации определенны:



- анализ, планирование и организацию деятельности подразделений органов внутренних дел, распределение имеющихся сил и средств с учетом реально складывающейся оперативной и криминогенной обстановки в пределах территории района согласно секторному принципу деления;



- организацию адресного диалога с народом, всестороннего содействия в решении насущных проблем граждан, тесного сотрудничества с государственными органами, закрепленными за секторами, органами самоуправления граждан и другими институтами гражданского общества;



- обеспечение своевременного и качественного рассмотрения обращений физических и юридических лиц, эффективной охраны общественного порядка, ранней профилактики и предупреждения правонарушений, оперативного реагирования на совершаемые преступления. Источник - fergananews.com

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