Эрдоган торжественно объявил об "освобождении" сирийского Африна

12:59 18.03.2018 Эрдоган объявил об взятии сирийского Африна



Сирийская оппозиция и турецкие военные установили контроль над сирийским городом Африном, заявил президент Турции.



Отряды сирийской оппозиции, поддерживаемые вооруженными силами Турции, вошли в сирийский город Африн. Об этом в воскресенье заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.





Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: "К 8:30 18 марта части вооруженных сил Турции и отряды сирийской оппозиции установили контроль над городом Африном и очистили его от террористов".



В настоящее время, добавил президент, турецкие военные освобождают Африн "от следов террористов": разминируют здания и восстанавливают инфраструктуру города.



Напомним, Турция начала операцию "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне 20 января. Турция утверждает, что операция проводится для освобождения региона от террористов, к которым приравнивает и сирийских курдов. Официальный Дамаск категорически осуждает действия Турции в Африне, подчеркивая, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Источник - ntv.ru

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