 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 18.03.2018
00:56  Попытка №... Что такое "новая интеграция" в Центральной Азии? - А.Уваров
00:55  Китай vs США: битва за высокие технологии, - Е.Пустовойтова
00:50  В чем же Запад ошибся с Китаем? - Нана Яковенко
00:14  Сексуально-озабоченный Лондон стыдливо молчит о своих извращенцах, - В.Карюков
00:03  Стыдливая банкстерша Даша Тинькофф. Олигаршата - как приговор рос-псевдо-элите
Суббота, 17.03.2018
23:24  Президентша Маврикия Амина Гуриб-Факим подала в отставку из-за "подаренной" ей кредитной карты
22:20  Филиппины списали в утиль "Humabon" - последний действующий боевой корабль, участник 2-й мировой
19:04  Индусы-углегрызы спалили лучшую карагандинскую шахту им. Костенко
18:59  Слюнтяя Лаврова опускает уже Астана. Казахстан взрывает пространство ЕЭС, вводя безвиз для граждан США
18:27  Лондонские заморыши. Предателя Глушкова задушили собачьим поводком
18:17  Узбекский (нукусский) след скрипалиного яда
18:09  "Бериевцы" мочат "ежовцев". В Узбекистане арестован еще один генерал спецслужб - Шухрат Ташпулатов
18:00  Сумма несостыковок. Казахстан обсуждает историю об изнасиловании семилетнего школьника
17:47  Аппарат президента Кыргызстана возглавил серейший никчемыш Мухаммедкалый Абылгазиев
16:48  Отдай палку... Ребрендинг узбекского ГАИ
16:47  Россия меняется под влиянием Узбекской кухни, - Сталик Ханкишиев
14:04  Идиотствующего главу Актюбинского облсуда Акетая (брата VIP Кулмухамеда) не хотят увольнять
12:24  По адеквату. Москва объявила персонами нон-грата 23 британских дипломата и закрыло консульство в Питере
12:12  "Таджикистан никогда не оставит своих соседей без воды", - клятвенно обещает Рахмон
11:48  Восточно-казахстанские акимы объявляют мобилизацию населения на борьбу с потопом
11:16  Затеянный Савченко "переворот" демонстрирует всю глубину дисфункциональности на Украине, - Washington Post
10:56  Месть за ЧВК "Вагнера"? - погибли 7 пилотов ВВС США, бомбивших Сирию
10:52  Дамаск научился побеждать. В успехах сирийской армии виден почерк российского Генштаба, - А.Шарковский
10:48  Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир, - Эрик Ханымамедов
09:45  Цугцванг Бердымухамедова. Строительство сомнительных газопроводов становится все более устойчивой туркменской традицией, - А.Князев
09:15  В постели с президентом. Секс-скандал с Трампом набирает обороты
08:47  Асад разгромил американцев, - Заур Караев
08:34  Пекин намерен вернуть Тайвань как можно быстрее, - В.Скосырев
08:28  Си Цзиньпин переизбран председателем КНР, заместителем стал Ван Цишань
08:06  Елбасы в Астане принял сына Аркадага. Как родного
01:00  Россия бросила Африку. Теперь там хозяйничает Китай - вернуться не выйдет
00:46  Наурыз по-президентски, или как в Астане прошла встреча соседей
00:45  Россия и Восточный Туркестан (Синьцзян) в XIX веке, - О.Айрапетов
00:29  Бывшую директрису Ташкентского юрколледжа Наталью Темирову обвинили по восьми статьям УКУ
00:25  Фраза "стыдно быть русской" дочери Тинькова может лишить миллиардера всего состояния
00:13  Страна чиновников: Россия бьет рекорды по количеству госслужащих
00:03  Ущипнуть возле Каабы. Мусульманские женщины рассказали о домогательствах во время хаджа
00:01  Резня в Сонгми. Зачем солдаты США убивали женщин и детей во Вьетнаме
Пятница, 16.03.2018
23:51  Даже загнанный в угол Кремль не решается признать ДНР и ЛНР, - "СП"
23:33  Умер советский режиссер Александр Павловский ("Трест, который лопнул")
21:29  Каз-бизнес-убийцу Токмади посадили на 10 лет. Опять сбежит?
20:52  Как меняется медийное пространство Казахстана? - М.Шибутов
18:43  Прочь от Москвы? Постсоветская Азия начинает свою игру, - А.Дубнов
18:33  Власти Узбекистана опровергли задержание бывшего главного тюремщика страны Шодиева
18:19  Кыргызстан: нехватка чистой воды - большая проблема, - И.Айнетдинов
11:21  "Кокжайлау" для Байбека. Акимат Алматы навострил лыжи, - В.Борейко
11:19  Зачем жене экс-каз-министра Школьника свой офшор? - С.Перхальский
11:18  Золотая Орда: как она повлияла на историю России и какое наследие оставила казахам? - В.Трепавлов
11:16  Ложные ориентиры: Туда ли идет мусульманская умма? - А.Сабдин
11:15  Да здравствует Карибский кризис-2! - К.Душенов
11:14  Новые приоритеты российской политики, - А.Халдей
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китай vs США: битва за высокие технологии, - Е.Пустовойтова
00:55 18.03.2018

Концепция однополярного мира, вознесшая США на вершину экономического могущества, меняется быстрее, чем хотели бы в Вашингтоне. И дело тут не только в том, что две ядерные державы мира – Россия и Китай – вполне способны отрезвить любые звезды на погонах в Пентагоне или в штаб-квартире НАТО. Дело еще в том, что Соединенные Штаты теряют способность вести за собой мир, поскольку цель их "вождизма" ограничена корыстью властно-олигархических кругов, стремящихся обустроить мир "под себя". Вот почему остальное, неамериканское человечество обречено либо безоговорочно подчиняться целям и интересам, формируемым в Вашингтоне, получая за это время от времени "американский пряник", либо определять цели и интересы самим – и получать "кнут". Конечно, на "пряник" в Соединенные Штаты, в ту же килифорнийскую Кремниевую долину слетались "мозги" от России и Южной Африки до Индии и Японии. Сегодня там прописаны 25 крупнейших высокотехнологичных компаний мира от Adobe до Xerox, и только в сфере информационных технологий там работают более 386 тысяч специалистов, однако… Однако послевкусие от "американского пряника" становится, видимо, все горше.

Летом прошлого года среди 25 самых высокотехнологичных центров мира американских было только шесть. Европейских вместе с Лондоном – тоже шесть. Три в Канаде. По одному в Индии, Японии, Южной Корее, Сингапуре (месте обитания самого большого числа программистов и венчурных капиталистов мира) и тайванском Тайбэе – мировом лидере промышленного дизайна. А остальное – китайцы. Гонконг, поставивший на экспорт высоких технологий на 243 миллиарда долларов только за прошлый год. Шэньчжэнь – столица китайской робототехники и телекоммуникаций. Шанхай с его собственной Кремниевой долиной – парком высоких технологий Чжанцзян, где работает более 100 тысяч специалистов. Пекин, поднявшийся за прошлый год в рейтинге ведущих мировых научно-технологических центров сразу на 15 мест.

И это серьезно беспокоит американцев. Как пишет The Economist, борьба за превосходство "в цифре" уже развернулась. И главным противником англосаксов в ней стали, конечно, китайцы. Еще вчера Америка поставляла "мозги", а Китай "мускулы". "Но теперь это не так, – пишет британское издание. – Китайские гиганты мирового класса Alibaba и Tencent стоят на рынке около 500 миллиардов долларов и соперничают с Facebook. В Китае самый большой рынок электронных платежей. Его оборудование экспортируют по всему миру. Там создан самый быстрый суперкомпьютер. Там строится шикарный центр квантово-вычислительных исследований. А готовящаяся спутниковая навигационная система к 2020 году будет конкурировать с американской GPS".

Напуганная Америка тонет в расследованиях о краже интеллектуальной собственности китайцами, которая, как они уже подсчитали, стоила им около 1 триллиона долларов. Отец Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt) предупреждает Вашингтон, что к 2025 году Китай обгонит Соединенные Штаты в создании искусственного интеллекта. Вот почему нужен "кнут".

Только что американский Конгресс принял закон, запрещающий правительству вести дела с двумя китайскими телекоммуникационными фирмами Huawei и ZTE. На днях президент Трамп резко блокировал поглощение американской компании Qualcomm, производящей микропроцессоры, китайской Broadcom, опасаясь за национальную безопасность США в области беспроводных технологий. Ощущение опасности, страх во взгляде из Вашингтона на Поднебесную – это не сгущение красок, которое нередко любят журналисты. Тот же The Economist пишет, словно предписывает: "Соединенные Штаты должны стремиться сдержать Китай, чтобы просто сохранить свое место в иерархии".

Однако для гигантского Китая – страны с одним из самых крупных в мире числом ученых, занимающихся искусственным интеллектом, с 800 миллионами пользователей Интернета, переживающей бурный технологический рост, с экономикой, сопоставимой с экономикой США, страхи американцев мало что значат. Во всяком случае, китайские средства массовой информации, в отличие от американских, не теряют лицо и, кажется, больше заботятся о будущем американцев, чем о своем собственном. Агентство "Синьхуа" обращает внимание на то, что Торговая палата США не советует Трампу вводить новые пошлины на продукцию из Китая, поскольку "в противном случае это нанесет вред американской экономике и потребителям… Если администрация Трампа введет новые пошлины на ввозимую из Китая продукцию стоимостью 30 миллиардов долларов США в год, то сумма налогового вычета, получаемого американскими домохозяйствами в ходе налоговой реформы, сократится на одну треть".

China Daily пишет, что "китайская инновационная экономика получила новый стимул, так как 12 зон высокотехнологического промышленного развития имеют теперь национальный статус". А общее число таких зон возросло до 168. Их доход от продажи продукции в прошлом году составил 31,5 процента от общенационального, а вклад в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки был равен 44,3 процента по стране. Как и американские аналитики, китайцы считают, что быстро развивающиеся высокотехнологичные отрасли в сфере создания искусственного интеллекта, квантовых коммуникаций и новых материалов в сочетании с появлением новых точек экономического роста становятся инкубаторами новой экономики – экономики качественного роста.

При этом, даже отстранив свойственный китайцам партийный оптимизм, нельзя не заметить, что они, глядя на Америку, не ищут войны. И если ввели самый жесткий контроль над американскими интернет-провайдерами, то только потому, что изобретенный в лабораториях армии США Интернет всегда открыт для злоупотреблений со стороны его создателей. Эти опасения разделяет даже The Economist. В то же время, считает это издание, слушая настойчивые призыва Китая к взаимовыгодному миру, "Америка не видит выбора, кроме того, что китайские технологии означают для нее нежелательный конец". Как и Великобритания, создавшая специальный Центр оценки безопасности оборудования и программного обеспечения, поставляемого китайской компанией Huawei для британской телефонной сети, в борьбе за "цифру" американцы будут "рыть до самого дна" в каждом китайском контракте. Сознательно или импульсивно – не важно.

Ожесточающаяся каждый день экономическая война Соединенных Штатов с Китаем прежде всего разрушает главный институт либерализма по-американски – единый рынок и инструменты его глобального продвижения.

Елена ПУСТОВОЙТОВА | 17.03.2018 |

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1521323700
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  