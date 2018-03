Китай vs США: битва за высокие технологии, - Е.Пустовойтова

00:55 18.03.2018 Концепция однополярного мира, вознесшая США на вершину экономического могущества, меняется быстрее, чем хотели бы в Вашингтоне. И дело тут не только в том, что две ядерные державы мира – Россия и Китай – вполне способны отрезвить любые звезды на погонах в Пентагоне или в штаб-квартире НАТО. Дело еще в том, что Соединенные Штаты теряют способность вести за собой мир, поскольку цель их "вождизма" ограничена корыстью властно-олигархических кругов, стремящихся обустроить мир "под себя". Вот почему остальное, неамериканское человечество обречено либо безоговорочно подчиняться целям и интересам, формируемым в Вашингтоне, получая за это время от времени "американский пряник", либо определять цели и интересы самим – и получать "кнут". Конечно, на "пряник" в Соединенные Штаты, в ту же килифорнийскую Кремниевую долину слетались "мозги" от России и Южной Африки до Индии и Японии. Сегодня там прописаны 25 крупнейших высокотехнологичных компаний мира от Adobe до Xerox, и только в сфере информационных технологий там работают более 386 тысяч специалистов, однако… Однако послевкусие от "американского пряника" становится, видимо, все горше.



Летом прошлого года среди 25 самых высокотехнологичных центров мира американских было только шесть. Европейских вместе с Лондоном – тоже шесть. Три в Канаде. По одному в Индии, Японии, Южной Корее, Сингапуре (месте обитания самого большого числа программистов и венчурных капиталистов мира) и тайванском Тайбэе – мировом лидере промышленного дизайна. А остальное – китайцы. Гонконг, поставивший на экспорт высоких технологий на 243 миллиарда долларов только за прошлый год. Шэньчжэнь – столица китайской робототехники и телекоммуникаций. Шанхай с его собственной Кремниевой долиной – парком высоких технологий Чжанцзян, где работает более 100 тысяч специалистов. Пекин, поднявшийся за прошлый год в рейтинге ведущих мировых научно-технологических центров сразу на 15 мест.



И это серьезно беспокоит американцев. Как пишет The Economist, борьба за превосходство "в цифре" уже развернулась. И главным противником англосаксов в ней стали, конечно, китайцы. Еще вчера Америка поставляла "мозги", а Китай "мускулы". "Но теперь это не так, – пишет британское издание. – Китайские гиганты мирового класса Alibaba и Tencent стоят на рынке около 500 миллиардов долларов и соперничают с Facebook. В Китае самый большой рынок электронных платежей. Его оборудование экспортируют по всему миру. Там создан самый быстрый суперкомпьютер. Там строится шикарный центр квантово-вычислительных исследований. А готовящаяся спутниковая навигационная система к 2020 году будет конкурировать с американской GPS".



Напуганная Америка тонет в расследованиях о краже интеллектуальной собственности китайцами, которая, как они уже подсчитали, стоила им около 1 триллиона долларов. Отец Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt) предупреждает Вашингтон, что к 2025 году Китай обгонит Соединенные Штаты в создании искусственного интеллекта. Вот почему нужен "кнут".



Только что американский Конгресс принял закон, запрещающий правительству вести дела с двумя китайскими телекоммуникационными фирмами Huawei и ZTE. На днях президент Трамп резко блокировал поглощение американской компании Qualcomm, производящей микропроцессоры, китайской Broadcom, опасаясь за национальную безопасность США в области беспроводных технологий. Ощущение опасности, страх во взгляде из Вашингтона на Поднебесную – это не сгущение красок, которое нередко любят журналисты. Тот же The Economist пишет, словно предписывает: "Соединенные Штаты должны стремиться сдержать Китай, чтобы просто сохранить свое место в иерархии".



Однако для гигантского Китая – страны с одним из самых крупных в мире числом ученых, занимающихся искусственным интеллектом, с 800 миллионами пользователей Интернета, переживающей бурный технологический рост, с экономикой, сопоставимой с экономикой США, страхи американцев мало что значат. Во всяком случае, китайские средства массовой информации, в отличие от американских, не теряют лицо и, кажется, больше заботятся о будущем американцев, чем о своем собственном. Агентство "Синьхуа" обращает внимание на то, что Торговая палата США не советует Трампу вводить новые пошлины на продукцию из Китая, поскольку "в противном случае это нанесет вред американской экономике и потребителям… Если администрация Трампа введет новые пошлины на ввозимую из Китая продукцию стоимостью 30 миллиардов долларов США в год, то сумма налогового вычета, получаемого американскими домохозяйствами в ходе налоговой реформы, сократится на одну треть".



China Daily пишет, что "китайская инновационная экономика получила новый стимул, так как 12 зон высокотехнологического промышленного развития имеют теперь национальный статус". А общее число таких зон возросло до 168. Их доход от продажи продукции в прошлом году составил 31,5 процента от общенационального, а вклад в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки был равен 44,3 процента по стране. Как и американские аналитики, китайцы считают, что быстро развивающиеся высокотехнологичные отрасли в сфере создания искусственного интеллекта, квантовых коммуникаций и новых материалов в сочетании с появлением новых точек экономического роста становятся инкубаторами новой экономики – экономики качественного роста.



При этом, даже отстранив свойственный китайцам партийный оптимизм, нельзя не заметить, что они, глядя на Америку, не ищут войны. И если ввели самый жесткий контроль над американскими интернет-провайдерами, то только потому, что изобретенный в лабораториях армии США Интернет всегда открыт для злоупотреблений со стороны его создателей. Эти опасения разделяет даже The Economist. В то же время, считает это издание, слушая настойчивые призыва Китая к взаимовыгодному миру, "Америка не видит выбора, кроме того, что китайские технологии означают для нее нежелательный конец". Как и Великобритания, создавшая специальный Центр оценки безопасности оборудования и программного обеспечения, поставляемого китайской компанией Huawei для британской телефонной сети, в борьбе за "цифру" американцы будут "рыть до самого дна" в каждом китайском контракте. Сознательно или импульсивно – не важно.



Ожесточающаяся каждый день экономическая война Соединенных Штатов с Китаем прежде всего разрушает главный институт либерализма по-американски – единый рынок и инструменты его глобального продвижения.



Елена ПУСТОВОЙТОВА | 17.03.2018 | Источник - fondsk.ru

