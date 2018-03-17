Стыдливая банкстерша Даша Тинькофф. Олигаршата - как приговор рос-псевдо-элите

00:03 18.03.2018 Дети олигархов - еще одна беда России: дочери банкстера Тинькова стыдно быть русской



Были и такие, кто предлагал Дарье переехать к ним в "солнечный Магадан" и никого не стыдиться



Как гласит древняя восточная мудрость: "Хочешь победить врага - воспитай его детей". И больше всего это утверждение всегда относилось к детям элиты. Вот и у нас с 90-х годов осталась колониальная традиция - отправлять детей бизнесменов, политиков или деятелей "культуры" жить и учиться к "белым людям", чаще всего в Лондон. Что получается в результате, можно посмотреть на примере дочки главного российского пресс-секретаря Елизавете Песковой или на свежем примере с дочкой владельца Тинькофф банка Дашей Тиньковой.



Пока Россия деградировала в роли колонии и страны "третьего мира", у наших банкиров и прочих нуворишей все было чудесно: их обучающиеся за рубежом дети могли даже, в порядке развлечения, слыть "патриотами"; папы и мамы зарабатывали в "этой стране", а чада тратили деньги среди "приличных людей в приличных местах". Но вот случилась Русская Весна, Крым, Донбасс, Сирия - и жизнь олигархических отпрысков поменялась. А когда дошло до "Кремлевских списков", а олигархи не стали или не смогли свергать Путина, деткам этих самых олигархов пришлось туго: "приличные люди" стали требовать определиться, с кем деточки. Роскошная жизнь на халяву оказалась под угрозой и - что еще ужасней - в "приличных домах на них начали смотреть как на русских".



Об этом и поведала 24-летняя владелица винного бизнеса в Британии Дарья Тинькова, дочь известного банкира и предпринимателя, которая разразилась гневной записью в социальной сети Instagram. Она рассказала, что ей стало стыдно быть русской в Лондоне из-за недавней ситуации с отравлением бывшего разведчика Сергея Скрипаля в Лондоне.



Между тем, Дарья так и не ответила на вопрос в комментариях: "Папе не стыдно зарабатывать в России? Может, отказаться в пользу онкобольных от состояния и уехать вон из такой ужасной страны, где "не умеют нормально управлять страной" и переехать на ПМЖ туда, где нечего стыдиться?".



К сожалению, ответа на комментарий не последовало, а буквально несколько минут спустя исчезла и сама запись стыдливой Дарьи. Не прокомментировал слова дочери и сам банкир, который не так давно тоже попал в громкую скандальную ситуацию с попыткой заставить замолчать ютуб-блогеров из "Немагии". А теперь, оказывается, его дочери стало стыдно, что "ОДИН человек не умеет себя нормально вести и, главное, не может нормально править нашей страной".



Впрочем, того времени, что она была опубликована, оказалось достаточно, чтобы скриншот разошелся по соцсетям, блогам и СМИ. В большинстве пользователи ей предлагали самой Даше или вместе с отцом отказаться от российского гражданства и не считать себя русской. Сейчас достаточно зайти в любой ее пост в этой соцсети, чтобы прочитать, что думают о выросшей в Британии девушке в самой России. Например: "Мне стыдно, что такие люди могут называть себя русскими. Тебе в пару подойдет Ходорковский, оба предатели".



Были и такие, кто предлагал Дарье переехать к ним в "солнечный Магадан" и никого не стыдиться.



Само собой, Дарья далеко не первая, кому стыдно, что она русская. Ранее дочь бизнесмена Мусы Бажаева - Элина - отвечая на вопрос в соцсети Ask.fm "В США лучше, чем в Рашке?", написала: "Везде лучше, чем в Рашке". Она также отметила, что хочет теперь "жить в Америке", а от одной мысли о Москве ей становится плохо. Дочь теннисиста Евгения Кафельникова, которая живет и работает моделью в Великобритании, опубликовала в соцсетях пост на английском языке: "Я не люблю Россию. Только в России используют людей. Это ужасно. Я думаю, так везде, но в России это происходит постоянно! Я делаю карьеру в другой стране, мною должны гордиться. Меня спрашивают, я ненавижу Россию? Конечно, я ненавижу Россию!".



Глупо ожидать, что эти дети будут думать по-другому. Выросшие в другой стране в роскоши, вращаясь в далеко не пророссийски настроенных кругах местной "золотой молодежи", впитавшие местную культуру, они не просто стыдятся России - наша страна для них гораздо более чужая, чем для пигмеев Демократической республики Конго. Не будем же мы считать, что они любят Родину папы только за то, что он ее доит? Это как минимум наивно. Как наивно было бы полагать, что их не будут использовать в информационной войне и откровения Даши Тиньковой, скорей всего, только начало.



Впрочем, подобные признания России только на пользу, так как во многом ограждают нас от опасности того, что тиньковы и им подобные попытаются пристроить своих наследников на сколь-нибудь значимые должности в нашей стране. Народ у нас благодарный, скриншоты не потеряются.

17 марта 2018 Источник - iarex.ru

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