Президентша Маврикия Амина Гуриб-Факим подала в отставку из-за "подаренной" ей кредитной карты

23:24 17.03.2018 Президент Маврикия подала в отставку из-за подаренной ей кредитной карты



Еще несколько дней назад женщина заявляла, что стала жертвой лживых обвинений, однако сейчас решила оставить свой пост.



Президент государства Маврикий Амина Гуриб-Факим из-за обвинений в коррупции подала в отставку. Об этом сообщает L!FE со ссылкой на Associated Press.



Как стало известно, виной всему стала карта, полученная от неправительственной организации, чей владелец имел свои интересы в Маврикии. А точнее - использование этой карты президентом в личных целях.



Амина Гуриб-Факим признала, что "неосмотрительно" пользовалась картой для карманных расходов. По ее словам, она уже вернула все использованные $27 тысяч.



Еще несколько дней назад женщина заявляла, что стала жертвой лживых обвинений и не хотела увольняться. Источник - zakon.kz

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