|Президентша Маврикия Амина Гуриб-Факим подала в отставку из-за "подаренной" ей кредитной карты
23:24 17.03.2018
Президент Маврикия подала в отставку из-за подаренной ей кредитной карты
Еще несколько дней назад женщина заявляла, что стала жертвой лживых обвинений, однако сейчас решила оставить свой пост.
Президент государства Маврикий Амина Гуриб-Факим из-за обвинений в коррупции подала в отставку. Об этом сообщает L!FE со ссылкой на Associated Press.
Как стало известно, виной всему стала карта, полученная от неправительственной организации, чей владелец имел свои интересы в Маврикии. А точнее - использование этой карты президентом в личных целях.
Амина Гуриб-Факим признала, что "неосмотрительно" пользовалась картой для карманных расходов. По ее словам, она уже вернула все использованные $27 тысяч.
Еще несколько дней назад женщина заявляла, что стала жертвой лживых обвинений и не хотела увольняться.