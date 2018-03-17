Филиппины списали в утиль "Humabon" - последний действующий боевой корабль, участник 2-й мировой

22:20 17.03.2018 Списан один из старейших кораблей времен Второй мировой войны











Военно-морские силы Филиппин списали один из старейших кораблей времен Второй мировой войны PS-11 Rajah Humabon. Об этом сообщает Philippine News Agency.



Причиной вывода судна глава минобороны Филиппин Дельфин Лорензана назвал старость и дорогостоящее обслуживание, пишет RT. Власти республики решили перейти на более современные суда.



Корабль был построен в 1943 году в Соединенных Штатах и до 1945 года был в составе американского флота. Морские силы самообороны Японии получили фрегат в 1955 году, а в 1976 году он был отправлен Филиппинам в качестве военной помощи.

17 марта 2018, Источник - iz.ru

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