 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 17.03.2018
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Индусы-углегрызы спалили лучшую карагандинскую шахту им. Костенко
19:04 17.03.2018

На шахте АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области удалось остановить горение спустя 5 дней

Ситуация на шахте им. Костенко стабилизировалась и процесс горения остановлен, сообщает АО "АрселорМиттал Темиртау".

По данным компании, этого удалось добиться за счет сокращения поступления воздуха на аварийный участок. В настоящее время производится установка взрывоустойчивых перемычек для полной изоляции очага возгорания.

В подземных работах задействовано 50 сотрудников шахты им. Костенко и около 20 спасателей.

Помимо взрывоустойчивых перемычек сотрудники профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы (ПВАСС) также установили две наблюдательные станции, позволяющие контролировать газо-воздушную среду в месте аварии. Совместными усилиями специалистов ПВАСС и шахты им. Костенко для частичного затопления участка очага возгорания производится бурение технических скважин.

На время проведения необходимых технических мероприятий на шахте им. Костенко часть коллектива данного предприятия (546 человек) переведена на другие объекты угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау". Еще 282 человека находятся в отпусках и на больничных, говорится в сообщении.

Возгорание в шахте в Карагандинской области началось 10 марта

Источник - ca-news.org
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