 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Слюнтяя Лаврова опускает уже Астана. Казахстан взрывает пространство ЕЭС, вводя безвиз для граждан США
18:59 17.03.2018

МИД Казахстана напомнил Лаврову о праве суверенной страны самостоятельно решать визовые вопросы

Решение вопросов, касающихся введения или отмены визового режима для граждан других стран, является правом любого суверенного государства. Об этом 16 марта заявил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков, передает Tengrinews.Kz.

Таким образом казахстанский МИД отреагировал на выраженное днем ранее главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым недоумение по поводу предоставления Астаной безвизового режима гражданам США. "В принципе, такого рода вещи неизбежно повлекут какую-то необходимость в согласовании в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), где тоже действует принцип безвизового передвижения. [...> Если и Казахстан в одностороннем порядке предоставил американцам безвизовый режим, то надо посмотреть, какие это будет иметь последствия для нашего единого визового пространства, потому что не всегда граждане Соединенных Штатов, которые могут ездить в Казахстан, могут ездить в Российскую Федерацию", - цитирует Лаврова Интерфакс.

Жайнаков напомнил, что право безвизового въезда в Казахстан было предоставлено гражданам стран Организации экономического сотрудничества и развития, в том числе США, а также основных инвесторов в казахстанскую экономику (всего 45 стран) 1 января 2017 года. Это решение было приурочено к открытию Международного финансового центра "Астана" и закреплено в законе об МФЦА.

"Граждане упомянутых стран могут на краткосрочный период до 30 календарных дней со дня въезда посещать Казахстан по деловым, туристским и частным целям. При этом данной категории граждан при желании посетить сопредельные страны, в том числе Российскую Федерацию, необходимо иметь визу посещаемой страны, если не предусмотрен иной порядок въезда между этими странами", - подчеркнул Жайнаков. И добавил, что Казахстан не подписывал соглашений о взаимном признании виз как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Жайнаков пояснил, что ЕАЭС не является политическим объединением, при работе над Договором о ЕАЭС страны-участницы осознанно отказались от его политизации и включения в компетенцию Союза вопросов, затрагивающих национальный суверенитет.

"В рамках ЕАЭС рассматриваются вопросы исключительно экономического сотрудничества, а также обеспечен принцип суверенного равенства, равноправия и учета национальных интересов его государств-членов", - отметил официальный представитель казахстанского МИДа.

В июне 2014 года Казахстан в одностороннем порядке установил безвизовый режим для 10 стран, инвестирующих в экономику страны, - это США, Нидерланды, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Малайзия, ОАЭ, Корея и Япония. В 2015 году этот список был увеличен вдвое, напоминает "Азаттык". В настоящее время граждане США могут находиться в Казахстане без визы в течение 30 дней. В свою очередь, США начали выдавать казахстанцам десятилетние деловые и туристические визы.

Источник - Tengrinews.Kz
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