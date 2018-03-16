Лондонские заморыши. Предателя Глушкова задушили собачьим поводком

18:27 17.03.2018 СМИ: следователи считают, что бизнесмена Глушкова задушили собачьим поводком



Российский бизнесмен Николай Глушков, тело которого было обнаружено в его лондонском доме 12 марта, по всей видимости был задушен собачьим поводком.



Об этом сообщила в пятницу газета The Independent со ссылкой на лиц, изучающих обстоятельства смерти предпринимателя.



"Следователи полагают, что Николай Глушков был задушен собачьим поводком", - говорится в материале.



В пятницу Скотленд-Ярд, контртеррористическое подразделение которого занимается этим делом, проинформировал, что, согласно итогам патологоанатомической экспертизы, причиной смерти бизнесмена стало "сдавливание шеи". В лондонской полиции также подчеркнули, что на данном этапе ничто не указывает на какую-либо связь между убийством Глушкова и отравлением 4 марта в английском городе Солсбери осужденного в РФ за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.



Ранее в пятницу Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства бизнесмена в Лондоне.



Глушков - российский предприниматель и соратник Бориса Березовского. Последние годы он жил в Великобритании, где в 2010 году получил политическое убежище. В марте 2017 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил Глушкова к восьми годам колонии общего режима по делу о хищении средств "Аэрофлота" в 1990-х годах. Источник - news.mail.ru

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