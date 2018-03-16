 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 17.03.2018
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    Узбекистан   | 
Узбекский (нукусский) след скрипалиного яда
18:17 17.03.2018

Яд, фигурирующий в деле Скрипаля, испытывали на полигоне в Узбекистане,

Предыстория: Би-би-си сообщила об отравлении шпионившего в пользу Лондона российского офицера Продолжение: Совбез ООН: Лондон обвинил Москву в нарушении конвенции о химоружии

Отравляющие вещества под кодовым названием "Новичок", которыми были отравлены в Британии бывший российский разведчик Сергей Скриваль и его дочь, испытывались российскими спецслужбами на полигонах в Шиханах, недалеко от Саратова, и в Нукусе в Узбекистане. Об этом сообщается в статье Радио Свободы, которая сообщает о советском химике Виле Мирзаянове, более 30 лет проработавшем в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) н в Москве, и рассказавшему об этих ядах в сентябре 1992 года.

22 октября 1992 года, через месяц после выхода скандальных публикаций, Вил Мирзаянов был арестован, но через несколько дней освобожден под подписку о невыезде. Через год ученого снова арестовали, но вскоре опять отпустили.

Официально существование "Новичков" в арсенале СССР и России так никогда и не было подтверждено. Однако о загадочном и очень токсичном яде нервно-паралитического действия вновь заговорили в 1995 году, когда был отравлен крупный банкир и создатель общественного объединения "Круглый стол бизнеса России" Иван Кивелиди. Предприниматель погиб от яда, нанесенного на телефонную трубку, от него же погибла секретарша (она не прикасалась к трубке, а только вытирала пыль в кабинете начальника), а по некоторым данным, и патологоанатом, вскрывавший тело Кивелиди. Следствие установило, что яд синтезировал сотрудник филиала НИИОХТ в Шиханах (именно здесь, по свидетельству Мирзаянова, испытывались "Новички"), который позже продал вещество организаторам преступления. Химик впоследствии был осужден условно за превышение полномочий и синтез опасных веществ без регистрации и, по данным источника Радио Свобода, переехал в Москву в квартиру, купленную на полученные от преступников деньги. Убийца и предполагаемый заказчик, бизнес-партнер Кивелиди Владимир Хуцешвили, получили длительные сроки заключения.

12 марта 2018 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены именно отравляющим веществом типа "Новичок". Если выводы британских экспертов соответствуют действительности, то это третий известный случай отравления этим ядом – после Андрея Железнякова и Ивана Кивелиди. Член Совфеда РФ, ветеран советских и российских спецслужб Иван Морозов на заявления Терезы Мэй поспешил ответить, что "Россия не только прекратила выпуск нервно-паралитических газов, в том числе "Новичка", но и полностью уничтожила все их запасы", – тем самым косвенно подтвердив, что "Новичок" существует, или во всяком случае существовал, в военном арсенале России.

В интервью "Голосу Америки" в 2013 году Вил Мирзаянов объяснял, что побудило его публично рассказать о секретных разработках: "Россия вроде бы строила демократическое общество, но я с ужасом увидел, что военно-промышленная верхушка не изменила своей политики, что ведется обман мировой общественности. Полтора десятилетия Москва вела переговоры по заключению международной Конвенции о запрете химического оружия. Но в конвенцию была заложена "мина" – запрещалось все старое химическое оружие, но не было упоминаний о новом оружии. А мы разработали совершенно новые поколения химического оружия, начали его производить, генералы и гражданские генералы получали за это Ленинские премии".

В своих воспоминаниях ученый рассказывает, что еще в конце 1970-х из разговоров с вышедшим в отставку офицером химических войск Геннадием Костенко понял, что боевые отравляющие вещества вопреки ожиданиям оказались крайне неудобным и малоэффективным оружием, к которому с презрением относятся даже сами военные. В дальнейшем Вил Мирзаянов стал последовательным оппонентом химического оружия.

Источник - ca-news.org
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