 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 17.03.2018
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"Бериевцы" мочат "ежовцев". В Узбекистане арестован еще один генерал спецслужб - Шухрат Ташпулатов
18:09 17.03.2018

В отношении бывшего заместителя председателя Службы национальной безопасности Узбекистана (с 14 марта переименована в Государственную службу безопасности), 53-летнего генерала Шухрата Ташпулатова возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что Шухрат Ташпулатов был арестован в феврале этого года по запросу Военной прокуратуры страны, передает centralasain.org. По данным источника в МВД Узбекистана, "закрытое заседание по делу генерала Ташпулатова состоялось 26 февраля".

Ташпулатов был арестован в рамках уголовного дела, возбужденного против бывшего первого заместителя председателя СНБ генерала Шухрата Гулямова. По каким статьям Уголовного кодекса Узбекистана предъявлено обвинение Ташпулатову пока неизвестно.

Шухрат Ташпулатов исполнял обязанности заместителя председателя СНБ и начальника Ташкентского областного управления СНБ согласно указу президента Шавката Мирзияева от 31 июля 2017 года. По словам сотрудника Генпрокуратуры Узбекистана, Шухрат Ташпулатов был снят с должности в январе 2018 года.

Напомним, что на встрече с активистами Сурхандарьинской области, которая состоялась 19 января этого года в администрации Кизирикского района, глава государства заявил, что снял с должностей трех заместителей председателя СНБ, в частности, Шухрата Ташпулатова. В своем выступлении Мирзиеев говорил, что из-за беззакония со стороны офицеров узбекских спецслужб, работавших в Сурхардарьинской области, многие предприниматели были вынуждены бежать из страны.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - centralasain.org
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