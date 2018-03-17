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Сумма несостыковок. Казахстан обсуждает историю об изнасиловании семилетнего школьника
18:00 17.03.2018

В Казахстане несколько последних дней местные СМИ пристально следят за историей семилетнего мальчика из отдаленного поселка на юге страны. Бабушка ребенка заявила о том, что ее внук подвергался неоднократным изнасилованиям со стороны старшеклассников, а полиция и руководство школы бездействовали. Как только этот сюжет попал в центр внимания, со своих постов были уволены несколько региональных чиновников, расследование дела взяла на контроль генпрокуратура, а ребенка перевезли в столицу для проведения тщательной экспертизы. Тем не менее ситуация далека от разрешения и превращается в болезненный общественный конфликт.

Что случилось

В полицию поселка Абай в Южно-Казахстанской области в сентябре прошлого года обратилась бабушка семилетнего мальчика с заявлением об изнасиловании ребенка. В полиции женщине отказали. Только после того, когда она в январе этого года снова пришла с заявлением, дело все-таки возбудили. Сперва его открыли по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", однако после публикаций в крупных казахстанских медиа дело переквалифицировали по статье "насильственные действия сексуального характера". По словам бабушки, мальчика избивали и насиловали пять учеников 6 и 8 классов. Всего было семь или восемь случаев насилия.

Директор школы, ученики которой подозреваются в насилии, отрицает, что подобное могло быть, и считает, что в описании событий потерпевшей стороной есть несостыковки. По ее утверждению, ученики находились на уроках в то время, когда, по версии семьи потерпевшего, происходило изнасилование. Она также заявила, что считает дело вымогательством.

По некоторым данным, после возбуждения уголовного дела у одного из подозреваемых школьников от переживаний скончался отец. Сейчас все подозреваемые взяты под защиту государства, с ними работают психологи.

Споры об экспертизе

После первых сообщений о возбуждении дела министерство образования Казахстана выступило с заявлением о том, что изнасилования не было, сославшись на данные экспертизы, проведенной районными властями. Однако позже, когда дело привлекло внимание крупных СМИ, в ведомстве уточнили, что это всего лишь предварительные данные, и выводы делать пока рано.

Первая экспертиза вызвала много нареканий. По словам бабушки, она была проведена с нарушением сроков - к врачу их направили через шесть дней после изнасилования, когда травмы стали проходить. Достоверность экспертизы подвергли сомнению и общественные активисты, которые подключились к делу. Они указали на возможный конфликт интересов при ее проведении: в больнице, где проходила экспертиза, урологом работает Ерали Селтанов, сын депутата местного маслихата (совет депутатов) Сепарали Селтанова. Другой его сын Бауыржан Селтанов - начальник криминальной полиции области, а пост директора школы, ученики которой подозреваются в изнасиловании, до отстранения от должности занимала Бейбиткул Селтанова, невестка депутата.

Кадр из сюжета телеканала КТК

Активисты и волонтеры предложили бабушке с мальчиком приехать в Алма-Ату, чтобы провести там повторную независимую экспертизу. Они собрали деньги на дорогу и отправили адвоката навстречу семье, однако уехать бабушке и внуку помешала полиция. В среду, 14 марта, больше 20 полицейских прибыли на вокзал Шымкента (областной центр ЮКО) и ссадили с поезда женщину с ребенком. У них отобрали телефоны и увезли в неизвестном направлении. Адвокат Бауыржан Азанов позже заявил, что власти фактически скрывают ребенка, так как следователь называл ему адрес учреждения, в которое увезли мальчика и бабушку, однако защитник, выехав по этому адресу, не смог найти ребенка. В полиции сказали, что сняли семью с поезда "для обеспечения безопасности малолетнего потерпевшего".

В это же время в Шымкент прибыла Загипа Балиева, уполномоченный по правам ребенка в Казахстане. Она заявила, что ребенок вместе с ней, бабушкой и психологом находится в арендованной квартире и в ближайшее время они полетят в Астану для проведения экспертизы. Позже она упрекнула адвоката ребенка в том, что он не встретился с ней в Шымкенте: "Если он адвокат ребенка, где он? Я не видела ни одного адвоката, я не видела ни одного человека с доверенностью, которого бы показали, что он законный представитель этого ребенка". Сам Бауыржанов говорит, что не пускать его на территорию департамента внутренних дел ЮКО, когда там давала пресс-конференцию Балиева, лично распорядился начальник департамента.

После этого в сети появилось видео, на котором бабушка ребенка благодарит людей за оказанную поддержку и говорит, что внука повезут для лечения в Астану. При этом она также выражает благодарность чиновникам. На записи слышно, как фамилии чиновников и некоторые слова женщине подсказывает какой-то человек за камерой.

Реакция матери

Семья пострадавшего ребенка приехала в Казахстан из Узбекистана в 2003 году. В 2010 году мать ребенка родила его вне брака. Потом она уехала на заработки в Алма-Ату, откуда пытается содержать ребенка. Первая публичная реакция матери на происходящее появилась накануне. Она написала письмо уполномоченному по правам человека в Казахстане Аскару Шакирову, в котором сообщила, что не может связаться ни с ребенком, ни бабушкой и сестрой, которые сопровождают сына: их номера не отвечают. Она также написала, что выезжает в Астану, и потребовала не проводить никаких действий с сыном без ее присутствия.

Комментируя письмо матери ребенка, Загипа Балиева высказала подозрения, что оно было подготовлено заранее, так как часть текста напечатана, а часть написана от руки. Кроме того, она заявила, что она сама и ее представители пытались связаться с матерью мальчика, однако та не выходит на связь. Детский омбудсмен также предложила организовать встречу журналистов с мальчиком и его родственниками. После этого между омбудсменом и адвокатом состоялся телефонный разговор, в котором защитник потребовал от Балиевой отменить встречу ребенка с журналистами, указав на необходимость сохранить конфиденциальность сведений о нем. По последним данным, адвокат вылетел в Астану для встречи с ребенком.

Уполномоченная по правам ребенка Загипа Балиева. Кадр телеканала КТК

Реакция властей

После резонанса, который вызвали сообщения о снятии с поезда бабушки с внуком, об истории мальчика из ЮКО написали многие крупные казахстанские медиа. Следом появилась и реакция властей. На специальном заседании в акимате (администрации) ЮКО глава региона Жансеит Тумейбаев раскритиковал чиновников, не принявших меры в связи со случаем насилия в школе. Он сообщил, что были уволены начальник полиции поселка Абай, в котором находится школа, куда ходил ребенок, начальник полиции Сарыагашского района, в котором находится Абай, и инспектор ювенальной полиции. Директоров двух поселковых школ, начальника отдела образования района и заместителя акима района отстранили от должностей на время расследования. Руководителю областного управления образования объявлен выговор, а заместителю акима области вынесено строгое предупреждение.

Сегодня Генеральная прокуратура заявила, что расследованием дела займется специальный прокурор, а само ведомство будет осуществлять контроль над ходом дела.

Реакция общества

В казахстанских соцсетях история мальчика из поселка Абай вызвала большой резонанс. Пользователи делятся информацией и координируют свои действия в постах с хештегами #нетнасилиювКЗ, #нетнасилиювЮКО, #stopBalyieva. В комментариях часто встречается критика бездействия властей, пользователи возмущаются молчанием первых лиц страны и требуют отставки Балиевой. Некоторые активисты уже расклеивают на улицах Алма-Аты листовки с призывами остановить насилие над детьми.

По мнению правозащитников, случай в Абае раскрыл слабость государства в вопросе защиты детей, а также неспособность общества говорить о насилии. Президент фонда НеМолчи.kz Дина Смаилова считает, что большая часть населения пытается скрыть информацию о насилии, потому что воспринимает это со стыдом. Это усугубляется бездействием властей. "Руководство школы попыталось скрыть происшествие, а правоохранительные органы не отреагировали вовремя. У одного из подозреваемых отец наркоман, то есть изначально этот ребенок в зоне риска. Учителя должны были наблюдать, что происходит в его семье", - сказала Смаилова.

Она также привела пример города Щучинск, в котором директор одной из школ самостоятельно обошла дома всех 800 учеников и выяснила, что неблагополучных семей гораздо больше, чем говорили данные полиции. По мнению Смаиловой, подобная общественная инициатива поможет спасти детей и вовремя уберечь их от совершения преступлений.

Вечером в пятницу, 16 марта, мать ребенка вместе адвокатом Азановым приехала в Астану, где наконец состоялась ее встреча с ребенком. Правда, к сыну ее пустили не сразу. Омбудсмен Балиева сказала, что воссоединение решили ненадолго отложить, так как "мать была слишком возбуждена". Теперь женщина намерена вернуться с сыном в Алма-Ату и провести необходимую экспертизу там. Балиева предупредила, что если вторая сторона не согласится с результатами экспертизы в Алма-Ате, понадобится проводить еще одну.
17.03.2018

Источник - fergananews.com
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1521298800
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