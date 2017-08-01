|Аппарат президента Кыргызстана возглавил серейший никчемыш Мухаммедкалый Абылгазиев
17:47 17.03.2018
Мухаммедкалый Абылгазиев назначен руководителем Аппарата президента.
Как сообщила пресс-служба президента, соответствующий указ подписал глава государства Сооронбай Жээнбеков.
Ранее он занимал должность первого заместителя руководителя Аппарата президента.
Ранее в официальных сообщениях имя и фамилия писались как "Мухамметкалый Абулгазиев". Как пояснили в пресс-службе президента, изменение в ФИО связано со сменой паспорта.
Мухаммедкалый Абылгазиев родился 20 января 1968 года в селе Дон-Алыш Кочкорского района Нарынской области.
В 1994 году окончил институт им.К.И.Скрябина, в 1997 году – Международный университет Кыргызстана.
Государственный советник государственной службы 3 класса.
Трудовая деятельность:
1994-1995 - заместитель директора финансово-агропромышленной компании "Кыргызстан";
1995-1997 - исполнительный директор ОсОО "Ажар";
1997-1998 -эксперт Государственного фонда поддержки малого и среднего бизнеса при правительстве КР;
1998-1999 - начальник управления занятости населения Первомайского района Бишкека;
1999-2003 - директор департамента занятости населения Бишкека;
2003-2009 - начальник, руководитель аппарата, член правления Социального фонда;
2009-2010 - заместитель председателя Социального фонда;
2010-2016 - председатель Социального фонда;
2016-2017 - первый вице-премьер-министр;
08.2017-09.2017 - советник президента;
09.2017-03.2018 - первый заместитель руководителя Аппарата президента.