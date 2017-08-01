Аппарат президента Кыргызстана возглавил серейший никчемыш Мухаммедкалый Абылгазиев

17:47 17.03.2018 Мухаммедкалый Абылгазиев назначен руководителем Аппарата президента.



Как сообщила пресс-служба президента, соответствующий указ подписал глава государства Сооронбай Жээнбеков.



Ранее он занимал должность первого заместителя руководителя Аппарата президента.



Ранее в официальных сообщениях имя и фамилия писались как "Мухамметкалый Абулгазиев". Как пояснили в пресс-службе президента, изменение в ФИО связано со сменой паспорта.



Мухаммедкалый Абылгазиев родился 20 января 1968 года в селе Дон-Алыш Кочкорского района Нарынской области.



В 1994 году окончил институт им.К.И.Скрябина, в 1997 году – Международный университет Кыргызстана.



Государственный советник государственной службы 3 класса.



Трудовая деятельность:



1994-1995 - заместитель директора финансово-агропромышленной компании "Кыргызстан";



1995-1997 - исполнительный директор ОсОО "Ажар";



1997-1998 -эксперт Государственного фонда поддержки малого и среднего бизнеса при правительстве КР;



1998-1999 - начальник управления занятости населения Первомайского района Бишкека;



1999-2003 - директор департамента занятости населения Бишкека;



2003-2009 - начальник, руководитель аппарата, член правления Социального фонда;



2009-2010 - заместитель председателя Социального фонда;



2010-2016 - председатель Социального фонда;



2016-2017 - первый вице-премьер-министр;



08.2017-09.2017 - советник президента;



09.2017-03.2018 - первый заместитель руководителя Аппарата президента. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - kg.akipress.org

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