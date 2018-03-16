Отдай палку... Ребрендинг узбекского ГАИ

16:48 17.03.2018 Ребрендинг узбекского ГАИ, или Как побороть ненависть за рулем



О том, как придется поменяться узбекским гаишникам и насколько они готовы это сделать, - в материале корреспондентов Sputnik Узбекистан



ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Сегодня, пожалуй, сложно найти в Узбекистане водителя, который не то чтобы любил, а хотя просто спокойно относился к гаишникам.



И дело тут даже не в том, что наши водители любят нарушать, а скорее в неспособности этой системы меняться. Все последние годы в адрес инспекторов и руководителей Управлений безопасности дорожного движения было высказано столько критики, что в пору было их закрывать, как, например, это сделали в Грузии. А им все хоть бы хны.



В феврале этого года президент инициировал ряд структурных преобразований в правоохранительных органах столицы, которые должны стать этаким будущим эталоном для всей республики. Теперь придется меняться и гаишникам. Насколько они готовы это сделать и какие инновации припасли реформаторы в погонах для узбекских водителей, разбирались корреспонденты Sputnik.



Движение без цели



Современный Ташкент - не только один из самых больших мегаполисов Центральной Азии, но и город, который сталкивается со множеством проблем в дорожной сфере. Сотни людей гибнут на дорогах, тысячи получают травмы и увечья. И все это связано с тем, что на протяжении долгого времени в столице априори отсутствовала вменяемая программа по эффективной организации дорожного движения и безопасности пешеходов.



Простой пример - за все годы независимости город так до сих пор и не смог получить нормальную дорожную разметку. Каждый год перед Наврузом, Днем независимости и другими праздниками центральные дороги покрываются разметкой из обычной краски, которая через пару месяцев приходит в негодность, а в дождь - практически не видна.



Но это только центральные дороги, а многие крупные магистрали, например, Малая кольцевая, так и не получили даже такой разметки. Представьте - широкая дорога в 3 или 4 полосы без какого-либо намека на разметку. В результате - полный хаос и бардак, все едут как хотят.



Многие эксперты по урбанистике, а также представители ВОЗ и других международных организаций, приезжавшие в Ташкент, не раз указывали, что такая ситуация с дорожной разметкой провоцирует множество ДТП. Однако это почему-то мало кого волновало тогда, и, похоже, ситуация в этом отношении изменится еще не скоро.



И самое интересное, что представители МВД уже несколько раз на встречах с журналистами говорили об отсутствии у ведомства программы по снижению смертности на дорогах, сокращению ДТП и планов по достижению определенных целевых показателей в этом направлении. А ведь это нормальная практика во всем мире - ставить цели и задачи, чтобы понимать, куда идешь.



Другой пример отсутствия выстроенного подхода - работающая в столице система фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Ее запуск был похож на долгоиграющий сериал, который мог бы тянуться бесконечно. Первые планы появились еще в 2012 году, затем все эти годы процесс шел не шатко, не валко. Сложно представить, запустили бы ее вообще в марте 2017 года, если бы не вмешался президент Шавкат Мирзиеев, раскритиковавший руководство МВД за инертность в этом плане.



На сегодняшний день система работает на 115 перекрестках столицы и в ближайшие два года ее планируется установить еще на 280. При этом интересно, что даже там, где камеры уже запущены, не везде дорожная разметка соответствует правилам, а также присутствуют знаки, предупреждающие водителей о фиксации и стоп-линии.



Главная проблема



Не будем скрывать, главная проблема дорожного движения в Узбекистане - это конечно, не гаишники, а водители. Система обеспечения безопасности дорожного движения, работавшая в последние 26 лет, не создавала у водителей даже иллюзии неотвратимости наказания.



В результате мы получили то, что получили. Для водителей нормально идти на поворот со второй, третьей и даже четвертой полосы, сплошные линии вообще отсутствуют в списке необходимых правил для выполнения. Нарушение скоростного режима, тотальное хамство на дорогах, проезд на красный свет, выезд на встречные полосы - все это обыденность на наших дорогах.



При этом сотрудники УБДД чаще всего ловят водителей в одних и тех же местах - на пешеходках и светофорах. На повороты с других полос, на езду не по разметке практически никто не обращает внимание.



Простой пример - гашники возле бывшего магазина "Динамо" спокойно ловят водителей на светофоре, проезжающих на красный свет. Но их мало волнует, что всего в паре десятков метров от них авто не только стоят под запрещающими знаками, но и мешают водителям, закрывая две полосы и светофор.



Есть у нас и другая национальная забава - разговор с гаишником. Нарушил, не нарушил, главное позвонить кому надо - и все будет решено. Дядя, работающий в органах или на госслужбе, все "разрулит", и ты вместо солидного штрафа уедешь без наказания.



К счастью, побороть эту проблему намерен новый руководитель ГУВД. В ближайшее время в столице начнется внедрение так называемого электронного протокола. Этот процесс подразумевает использование специальной техники - мобильных планшетов или терминалов, которые позволят считывать информацию с новых водительских удостоверений.



В результате протокол будет формироваться в электронном виде, а не заполняться на бумаге. После этого в режиме реального времени он будет пересылаться в центральную базу.



Кроме того, гаишников оснастят мобильными камерами, которые будут фиксировать все, что происходит во время несения службы. Для Ташкента на первом этапе планируется закупить свыше 2 тысяч подобных девайсов. По словам представителей МВД, первые инспекторы с камерами выйдут на дороги столицы уже в сентябре.



Все это позволит нивелировать как звонки со стороны, так и другую коррупционную составляющую. В результате будет достигнута та самая пресловутая неотвратимость наказания.



Ложка меда



Важно, что новое руководство столичного ГУВД не стало отстраняться от существующих проблем и начало двигаться вперед в их решении. Так, например, гаишникам запретили прятаться за деревьями и другими укрытиями. Насколько эта мера поможет организации безопасного движения, сказать сложно, но в качестве первого шага к открытости деятельности - вполне сойдет.



Здесь также стоит сказать и о другом важном шаге - еще в сентябре прошлого года в стране была запрещена эксплуатация так называемых пистолетов-радаров, на которые жаловались многие автовладельцы.



Еще одна проблема - улицы столицы превратились в одно большое поле, где каждый водитель считает себя вправе ставить свое авто, как ему взбредет в голову.



Люди оставляют машины под светофорами, тем самым мешая движению, а также закрывают не только первую, но и вторую, и даже третью полосу, оставляя небольшой промежуток для движения. И все это происходит с полным игнорированием запрещающих знаков.



Пока инспекторы ограничены в средствах по борьбе с такими нарушителями. В последнее время гаишники начали эвакуировать авто, которые припаркованы под запрещающими знаками, но пока это лишь капля в море. Неправильно паркующихся водителей очень много, а эвакуаторов на всех не хватает. Но выход есть.



Сейчас разрабатывается упрощенный порядок штрафования водителей, которые нарушают правила парковки. Планируется, что инспектор будет составлять протокол в отсутствие водителя, фиксировать нарушение при помощи фото- или видеосъемки. Затем нарушителю придет по почте "письмо счастья" с требованием оплатить штраф.



Кроме того, ГУВД рассматривает возможность приобретения автоматизированных комплексов для фиксирования неправильной парковки. Такие системы сегодня уже активно используются в Москве. Они представляют собой специальное устройство, которое крепится к обычному автомобилю и автоматически фотографирует номера тех, кто не соблюдает правила.



Есть планы и по нанесению очередной уникальной разметки. В городе на протяжении последних пяти лет тестировались несколько видов термопластиковой разметки, и, к сожалению, ни одна из них не прижилась. Однако в МВД уверяют, что к концу 2021 года покроют весь Узбекистан качественной дорожной разметкой.



Эта работа будет проводиться в рамках утвержденной осенью прошлого года программы мер. В рамках этого документа уже к 1 января 2019 года планируется запустить единую электронную базу данных дорожных знаков, информационных указателей и других технических средств регулирования дорожного движения.



Уже сейчас идет работа по замене существующих знаков на дорогах международного и государственного значения с унификацией под размер 900x900 мм, а на улицах городов, городских поселков, кишлаков и аулов, на дорогах местного значения - 700x700 мм.



Кроме того, будут разработаны специальные нормативные документы, регламентирующие укрепление знаков и указателей на высоте, обеспечивающей условия для их явной видимости, с учетом отдаленности от проезжей части и особенностей близко расположенных объектов.



Параллельно проводится и укрепление материально-технической базы профильных организаций. Запланировано приобретение оборудования, специальной техники для производства дорожных знаков, информационных указателей, других технических средств регулирования дорожного движения, средств нанесения устойчивой дорожной разметки, обеспечивающих длительный срок их эксплуатации.



В частности, до конца этого года будет закуплено 14 специализированных дорожно-разметочных автомашин, два комплекта оборудования по производству термопласта для нанесения дорожной разметки мощностью 4 тонны в час, а также три комплекта оборудования по производству дорожноразметочной краски производительностью 3 тонны в час.



Работа с пешеходами



Еще одна проблема, которую придется решать в срочном порядке, - выстраивание удобной и главное безопасной инфраструктуры для пешеходов. Сейчас к этому направлению есть большие вопросы.



Взять, например, пресловутые железные барьеры, разделяющие дороги столицы. Они появились на столичных дорогах летом 2015 года, когда Ташкент готовился к саммиту Шанхайской организации сотрудничества. Тогда это, прямо скажем, спорное решение мотивировалось повышением безопасности на дорогах и улучшением внешнего вида столичных магистралей.



Однако спустя всего пару месяцев стало понятно, что эти решетки несут серьезную опасность для пешеходов. Так, например, водителям, едущим по дорогам даже на средней скорости, было практически невозможно заметить человека, который двигался по пешеходной дорожке на встречной полосе.



Получалось, что пешеход как бы выскакивал на дорогу из-за решеток прямо под колеса автомобилей. И варианта было всего два - либо проезжать мимо, надеясь, что рядом нет гаишника, или резко тормозить, молясь, чтобы никто не ударил тебя сзади.



Позже частично барьеры были демонтированы. Остается вопрос - почему не убрать их все, а заодно и пресловутые зеленые насаждения, наши "любимые" елки, которые высажены между дорогами и затрудняют водителям видимость?



Также придется разбираться с правильной организацией пешеходных переходов, которые сегодня не видны не то что ночью, но даже днем.



Необходимо следить за потоком людей и предоставлять им возможность для перехода трасс не там, где удобнее чиновнику, а там, где необходимо людям. У нас не редки случаи, когда человек приезжает на остановку, и чтобы перейти на противоположную сторону должен искать переход, расположенный где-то в сотнях метров. Получается, что инфраструктура столицы существует отдельно от пешеходов и дорог.



Ну и, конечно, не надо забывать об обязанностях пешеходов. В последние годы многие крупные узбекские города столкнулись с тем, что активными нарушителями ПДД стали не только водители, но и пешеходы, перебегающие дороги в неположенных местах.



Законодательство сегодня позволяет штрафовать пешеходов за нарушения ПДД, однако до сих пор гаишники особо не занимались этим вопросом, предпочитая лишь время от времени делать показательные шаги. Это было связано с небольшой суммой штрафа и сложной процедурой опознания нарушителя.



Теперь нарушителям не избежать ответственности. Шавкат Мирзиеев поручил Министерству внутренних дел принять действенные меры по повышению у пешеходов культуры соблюдения правил дорожного движения, в том числе посредством проведения комплексных разъяснительных мероприятий. При этом правоохранительные органы должны усилить работу по привлечению к административной ответственности правонарушителей в этой сфере. Источник - Sputnik

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