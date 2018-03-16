Идиотствующего главу Актюбинского облсуда Акетая (брата VIP Кулмухамеда) не хотят увольнять

14:04 17.03.2018 В Верховном суде разъяснили ситуацию по председателю Актюбинского областного суда



Коллеги составили жалобу на М. Акетая, заявив о хамстве и угрозах уволить.



Пресс-секретарь Верховного Суда Болат Кальянбеков дал подробные объяснения по ситуации председателя Актюбинского областного суда Муратгали Акетая, передает Zakon.kz.



Кальянбеков подчеркнул, что вопрос назначения, освобождения, привлечения к дисциплинарной ответственности судей – это особая процедура, строго регламентированная в законодательстве.



""Это международная практика, применяемая во всех передовых странах. Все судьи назначаются Указом Главы государства и равны по своему статусу. Это гарантия их независимости при отправлении правосудия. Соответственно, Председатель Верховного Суда в отношении судей не обладает такими полномочиями, как первые руководители в других государственных органах - Генеральной прокуратуре, МВД и так далее. Он также не может применять какие-либо дисциплинарные меры в отношении любого судьи. Даже если для этого есть все основания", - рассказал пресс-секретарь."



Кроме этого, он рассказал о процедуре привлечения к ответственности судьи. При поступлении информации она изучается Комиссией по судейской этике или Судебным Жюри Верховного Суда, если есть дисциплинарные нарушения. По итогам изучения данные органы могут вынести следующие решения: Комиссия по судейской этике – ограничиться обсуждением, вынести общественное порицание, обратиться в Президиум пленарного заседания Верховного Суда о возбуждении дисциплинарного производства. Судебное жюри может вынести замечание, выговор или обращение в Высший Судебный Совет (ВСС) об освобождении от занимаемой должности.



Все эти структуры состоят из судей, в том числе от местных судов, и в них все решения принимаются исключительно коллегиально. В случае принятия решения об увольнении судьи вносится соответствующее представление в ВСС от Верховного Суда на основании решения Судебного жюри. При этом, если судья не согласен с этим решением, он может обжаловать его в ВСС.



ВСС - самостоятельный государственный орган, в задачу которого входит отбор и назначение судей, напомнил Кальянбеков. Председатель Верховного Суда является одним из 16 членов ВСС, где решения принимаются общим голосованием. Именно ВСС вносит Главе государства рекомендации об освобождении судьи.



Что касается председателя Актюбинского областного суда М. Акетая, Кальянбеков подтвердил: в Верховный Суд действительно поступило обращение от группы судей о систематическом нарушении кодекса судейской этики М. Акетаем. Начато проведение соответствующей проверки по двум направлениям – соблюдению судейской этики и незаконному вмешательству в конкретные судебные дела, на которые указали судьи.



По первому направлению проверка по линии Комиссии по судейской этике Верховного Суда завершена 13 марта. Перед заседанием Комиссии по итогам проверки М. Акетай обратился с заявлением об освобождении его от занимаемой должности. Заявление принято и в настоящее время идет процедура, предусмотренная законом, по передаче его в ВСС, рассказали в ведомстве.



Ранее сообщалось, что судьи и другие сотрудники суда пожаловались на грубость главного судьи региона Муратгали Акетая, оскорбления и угрозы уволить.



""На совещаниях ведет он себя крайне грубо, выражается нецензурной бранью и другими неприличными словами в присутствии женщин и молодых специалистов. Унижает честь и достоинство коллегий, судей и сотрудников суда", – сказано в обращении." Источник - Zakon.kz

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1521284640

Новости Казахстана

