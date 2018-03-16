По адеквату. Москва объявила персонами нон-грата 23 британских дипломата и закрыло консульство в Питере

12:24 17.03.2018 В МИД России огласили ответные меры на действия Лондона: персонами нон-грата объявлены 23 дипломатических сотрудника британского посольства; разрешение на открытие генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге отозвано, Британский Совет в России завершает свою работу.



Они (23 дипломатических сотрудника британского посольства) должны покинуть Россию в недельный срок, передает РИА "Новости" сообщение министерства.



Отмечается, что соответствующие процедуры будут осуществлены в соответствии с международно-правовой практикой.



Также МИД отозвал согласие России на открытие и функционирование генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Уточняется, что учреждению будет дано необходимое время для завершения работы.



Кроме того, "в связи с неурегулированностью статуса Британского Совета" в России будет прекращена его деятельность.



Великобритания предупреждена, что если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, Москва оставляет за собой право принятия других ответных мер.



Ранее стало известно, что посол Великобритании Лори Бристоу был вызван в российское министерство иностранных дел.



В пятницу сообщалось, что Россия приняла решение по ответным мерам против Великобритании; представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что соответствующая информация будет доведена до британской стороны "в ближайшее время".



В среду США на заседании Совбеза ООН возложили на Россию ответственность за отравление Скрипаля. Перед этим Великобритания уже объявила о высылке 23 российских дипломатов.

17 марта 2018, Наталья Ануфриева Источник - vz.ru

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