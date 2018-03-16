"Таджикистан никогда не оставит своих соседей без воды", - клятвенно обещает Рахмон

12:12 17.03.2018 В Астане прошла первая консультативная встреча лидеров стран Центральной Азии. По ее итогам участники приняли совместное заявление и договорились встречаться в таком формате каждый год.



Как сообщает пресс-служба президента Таджикистана, Эмомали Рахмон в своем выступлении, в частности, говорил о региональном сотрудничестве в области комплексного и рационального использования водно-энергетических ресурсов с учетом интересов всех сторон. По его словам, это один из ключевых факторов благополучия и устойчивого развития региона.



"Я неоднократно с самых высоких трибун, в том числе в ООН, а также в своих посланиях парламенту страны заявлял о том, что Таджикистан не создавал и не будет создавать проблем для соседей в области водопользования. Сегодня хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы никогда не оставим своих соседей без воды", - заявил глава Таджикистана.



Эмомали Рахмон отметил, что существующие и строящиеся гидроэнергетические сооружения имеют большое значение для решения водно-энергетических проблем всего региона.



Глава Таджикистана также высказался за расширение контактов в культурно-гуманитарной и научно-технической сферах. Он отметил, что укрепление взаимодействия в этой области имеет огромное значение для дальнейшего духовно-культурного сближения стран и народов региона, сообщает пресс-служба президента РТ.



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16 Март, 2018 Источник - centralasian.org

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