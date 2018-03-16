Восточно-казахстанские акимы объявляют мобилизацию населения на борьбу с потопом

11:48 17.03.2018 Аким Глубоковского района ВКО призвал жителей чистить дворы и арыки от снега и мусора



В Глубоковском районе ВКО аким призывает жителей ответственно отнестись в чистке дворовых территорий, арыков и каналов от снега и засоров. Со своей стороны, глава региона закрепил ответственных за населенными пунктами, чтобы они самолично круглосуточно контролировали ситуацию на местах.



Как сообщалось ранее, накануне во время обильных дождей и резкого потепления в Глубоковском районе в реке Глубочанка значительно повысился уровень воды, вследствие чего была подтоплена 51 дворовая территория.



В поселке Глубокое в 2 дома попала вода, жителей одного дома эвакуировали в гостиницу. В селе Предгорное также не обошлось без паводков. Там пострадали жильцы 1 дома. Однако экстренная эвакуация людям не потребовалась.



Для ликвидации подобных случаев работают машины для подсыпки шлака, привлечены погрузчики и бульдозеры. Инертными материалами устроена преграда по движению воды в сторону жилой местности, сухой инертный материал привозят из котельных и местных шахт.



По словам акима Глубоковского района Каликана Байгонусова, к возможным предстоящим паводкам они подготовились основательно. Однако необходима инициатива и от самих жителей.



- Чтобы неприятности, как в Аягозском районе, не случились и в наших селах необходимо самим людям проявлять инициативу и помогать. Нужно чистить каналы и арыки, потому что в большинстве случаев, засором является бытовой мусор: зола и навоз, - говорит Каликан Байгонусов.



Напоминаем, что обильные паводки обычно начинаются ранним утром, поэтому представители власти просят о бдительности жителей Глубоковского района для собственной же безопасности.



Инфоцентр ВКО



infocentervko@gmail.com Источник - ЦентрАзия

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