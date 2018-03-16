 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Месть за ЧВК "Вагнера"? - погибли 7 пилотов ВВС США, бомбивших Сирию
10:56 17.03.2018

Как сообщалось, в начале февраля 2018 г. в результате авиаударов ВВС США в сирийской провинции Дейр эз-Зор погибло неизвестное количество сирийцев и бойцов парамилитарного формирования, условно называемого ЧВК "Вагнера". Эта трагедия вызвала
ожесточенные споры в Сети.

Через некоторое время МИД России признал возможную гибель 5-ти россиян (жители Донбасса в озвученную цифру погибших не вошли). Чуть позже внешнеполитическое ведомство РФ заявило о том, что в бою в Дейр эз-Зоре также погибли и граждане стран СНГ, "есть и раненые - их несколько десятков".

Позже на небольших сайтах и блогах стали появляться сообщения, что якобы наши мстят военным НАТО в Восточной Гуте. Мы не писали про это, потому что ни один заслуживающий доверия источник такой информации не сообщал, да и само присутствие там американцев было более чем сомнительным.

Но вчера появился повод высказать подобную версию в связи с новыми событиями. Мы ни в коем случае не высказываем 100%-ю уверенность, что это была именно месть со стороны людей. Возможно американских убийц наказал Бог, так как за сутки они потеряли сразу, как минимум, 9 военных летчиков из подразделений, незаконно участвующих в войне в Сирии. В любом случае - это расплата за их преступления.

Как стало известно в пятницу, военный вертолет США с американскими военнослужащими на борту потерпел крушение у сирийско-иракской границы.

Событие произошло еще в четверг, в Пентагоне сначала скрыли его, но в пятницу о нем сообщили американские СМИ, а позже подтвердили и военные чиновники.

В минобороны США до сих пор не сообщили практически никаких подробностей, там лишь заявили, что "инцидент с участием вертолета коалиции произошел в иракском районе Аль-Каим" и "спасательные команды направились к месту катастрофы". В штабе Коалиции заявили, что "будет проведено расследование для определения причины инцидента".

Позже там выпустили дополнение к заявлению о крушению вертолета, сообщив, что все находившиеся на борту погибли и подтвердили данные СМИ, что разбился именно многоцелевой HH-60 Pave Hawk (версия Black Hawk - "Черного Ястреба").

Более подробная информация появилась в крупных западных СМИ, они сообщили, что, по предварительным данным, погибли 7 американских военнослужащих (по данным некоторых источников речь идет о 9-ти погибших).

"Отдельный чиновник сказал ABC News, что на борту вертолета находилось семь человек. Все были летчиками ВВС США, подтверждает ABC News", - говорится в сообщении телеканала Эй-Би-Си.

"Данных, что он был сбит нет, но нельзя исключать и такую возможность, сказал представитель Пентагона", - также сказано в новости.

Отметим, что район Аль-Каим в иракской провинции Анбар граничит с сирийской провинцией Дейр эз-Зор. Совсем рядом расположены позиции Сирийской армии, а возможно и российских добровольцев, так как тут находится освобожденный объединенными силами РФ и САР город Абу-Кемаль - последняя столица ИГИЛ* (запрещенная в РФ организация).

Отдавший приказ бомбить сирийцев и ЧВК в Дейр Зоре

Интересно, что последнее заявление от имени Коалиции сделал человек, в феврале отдавший приказ бомбить сирийцев и бойцов российской ЧВК (об этом он ранее заявил NBC) в Дейр эз-Зоре - это бригадный генерал Джонатан П. Брага, командующий операциями ССО в этом регионе.

"Все сотрудники на борту погибли при аварии. Эта трагедия напоминает нам о рисках,
с которыми сталкиваются наши мужчины и женщины каждый день в служении нашему народу. Мыслями мы с близкими этих солдат", - сказал в пятницу генерал Сил Спецопераций Брага.

Еще через несколько часов сходное заявление сделал президент США Дональд Трамп:

"Наши мысли и молитвы восходят к семьям и любимым этих храбрых солдат, погибших при аварии вертолета на ирако-сирийской границе вчера. Их жертва в служении нашей стране никогда не будет забыта", - написал Трамп на своей официальной странице в Твиттере.

Николай Сергеев

Источник - rusvesna.su
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