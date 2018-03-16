Дамаск научился побеждать. В успехах сирийской армии виден почерк российского Генштаба, - А.Шарковский

10:52 17.03.2018 Западные и российские эксперты оценивают ситуацию, сложившуюся на сирийском театре военных действий (ТВД) в позитивном ключе для Москвы и Дамаска. Отмечаются явные стратегические просчеты Вашингтона. Сирийские демократические силы (СДС) при поддержке коалиции продолжают вести борьбу с террористами на востоке и юго-востоке страны, при этом отмечается, что формирования "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) значительно активизировались в последнее время и местами проводят контратаки. То же самое происходит на сопредельной иракской территории, где война аналогично далека от завершения и, похоже, начинает развиваться по афганскому сценарию.



В настоящий момент значительно ослабляются формирования СДС, наблюдается массовый отток курдских ополченцев из восточных и юго-восточных районов Сирии в Африн, и эту убыль войск Вашингтон не в состоянии остановить. Предупреждение американского командования об отказе в поддержке формирований курдов, покидающих провинции Дейр-эз-Зор и Хасеке, не возымело эффекта.



Поэтому на территории Сирии в дело активно вводятся иракские добровольческие шиитские отряды, которые, по сути, являются частью правительственной армии Ирака. Их артиллерия в настоящее время поддерживает огнем действия редеющих проамериканских формирований СДС против ИГ в приграничных районах на востоке сирийской провинции Хасеке. Но иракское шиитское ополчение, несмотря на то что оно сейчас воюет в интересах коалиции, фактически является союзником Дамаска. Мало того, это ополчение имеет тесные связи с иранским Корпусом стражей исламской революции. К тому моменту, когда турецкие войска начнут наступление на Манбидж и ни одного курда не останется на юго-востоке Сирии, Пентагону понадобятся новые силы. В указанных регионах до сих пор активно функционируют многочисленные формирования "черного халифата". Штатам в конце концов придется либо приостановить сухопутные военные действия в этом районе, ограничившись неэффективными ударами с воздуха и отдать территорию формированиям ИГ, либо использовать шиитскую армию Ирака. И в том, и в другом случае Вашингтон рано или поздно потеряет богатую нефтью и



Американские артиллеристы ведут огонь по боевикам "черного халифата". Фото с сайта www.army.mil

Американские артиллеристы ведут огонь по боевикам "черного халифата". Фото с сайта www.army.mil



природным газом левобережную Сирию. Чтобы избежать этого, Пентагон должен найти какой-то третий вариант или ему останется только смириться с данностью.



Несмотря на определенные успехи армии Дамаска, война в Сирии не просто далека от завершения, есть опасность, что она перекинется на территорию Ливана. Израиль, ранее ограничивавшийся действиями авиации и сил специального назначения в Сирии, заявил о готовности начать полномасштабную войну против Ирана и его союзников (таковыми являются и Дамаск, и Москва).



Сухопутное наступление израильтян будет направлено в сирийскую провинцию Кунейтра, где врагами Иерусалима являются шиитские и алавитские военизированные формирования, включая разношерстое проиранское ополчение, "Хезболлу" и Вооруженные силы Дамаска. В Ливане ЦАХАЛу придется воевать не только с "Хезболлой" и другими военизированными группами, а также с ливанской армией. Конечно же, развернуть полномасштабную войну против Ирана Израилю не удастся хотя бы потому, что у них нет общих границ.



К тому же не ясно, как Иерусалим будет учитывать военное присутствие Москвы в регионе, что для него является камнем преткновения. Так что, несмотря на агрессивную риторику израильских лидеров, дальше Кунейтры и юга Ливана ЦАХАЛ свои сухопутные действия развивать не будет ни при каких обстоятельствах. Естественно, на этот шаг Иерусалим решится только при поддержке Вашингтона (6-й флот США снова базируется в Хайфе) и с молчаливого согласия Москвы (а чтобы его добиться, израильское руководство должно сделать очень привлекательное предложение своим коллегам из России). Уходить далеко от своих границ для армии Израиля опасно по многим причинам. Начиная с того, что даже в Анкаре порой звучат призывы к мусульманским странам Ближнего востока – объединиться против Израиля, которому придется довольствоваться малым. В южной части Ливана Иерусалим может рассчитывать на поддержку христианского ополчения, в сирийской Кунейре союзниками израильтян являются формирования оппозиции, состоящие из друзов. На оперативную глубину, на сирийском ТВД, как и прежде, могут работать израильские ВВС и расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов.



На севере Сирии Анкара хоть и не смогла свою операцию "Оливковая ветвь" провести в режиме блицкрига, все же продолжает уверенно наступать. Турецкие войска находятся в непосредственной близости от Африна, административного центра одноименного кантона. Его защитники постепенно сдают свои позиции. Турция планирует захватить этот сирийский кантон в мае, а затем, вполне возможно, бросит свои силы на Манбидж. Вашингтону придется либо оставить союзное им курдское ополчение (YPG) на произвол судьбы, либо вступить в войну со своим союзником по НАТО.



Дамаск направил своих добровольцев в Африн и можно сказать, что сирийско-турецкая война уже началась, но ее переход в активную фазу всецело зависит только от Москвы. Видимо, Дамаску сейчас предписано не заботится об Африне, а решать проблему в Восточной Гуте, где арабская армия добивает союзников Вашингтона из так называемой умеренной оппозиции. При этом Дамаск заметно ослабил свой напор в провинциях Идлиб, Алеппо и Дейр-эз-Зор. Это указывает на отличную работу российских военных советников, которые не дают сирийскому командованию распылять силы. Почерк российского Генштаба виден также в стремлении сирийских войск окружать противника, рассекать его силы и громить его по частям.



Россию, похоже, вполне устраивает перспектива военного противостояния США и Турции, ради этого Дамаску придется временно пожертвовать северными районами Сирии. Вашингтон теряет союзников в регионе. Из умеренных в числе таковых осталось не так уж много. Если американцы потеряют курдов, им придется все начинать сначала. О договоренностях Анкары и Москвы по курдскому вопросу ничего не известно. Но, судя по всему, есть соглашение о зонах (формально не отторгнутых у Сирии), где турецкие войска будут осуществлять контроль. К тому же не стоит забывать истину, апробированную всем ходом истории войн – пока терпящая поражение сторона не признала себя побежденной, война не окончена. После оккупации территории Рожавы турецким солдатам придется воевать против курдских партизан, а это занятие не перспективное, затратное и влечет за собой немалые потери. При негативном развитии событий турецкие войска в конце концов сами уйдут.



В целом обстановка на сирийском ТВД складывается в пользу Москвы и Дамаска. Американским стратегам предстоит решить архисложную задачу – сохранить свое влияние в Сирии и при этом избежать открытого военного противостояния с Анкарой и Москвой. Что весьма возможно, если у американского руководства сдадут нервы и повторится удар "Томагавками" по правительственным военным объектам в Сирии. Высокой оценки заслуживает российский Генштаб, занимающийся планированием военных действий своих ВКС и сирийской армии. Несмотря на потери, ошибки и частные неудачи, ему удалась сложная многоходовка, результаты которой проявляются в настоящее время.



16.03.2018



Александр Шарковский

Заместитель ответственного редактора НВО Источник - Независимая газета

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1521273120

Новости Казахстана

