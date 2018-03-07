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Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир, - Эрик Ханымамедов
10:48 17.03.2018

Кризис – это шанс. Шанс восстановления большой страны, шанс возрождения справедливости в центре Евразии, шанс все-таки вытащить Россию из того олигархического болота в которое она погружалась с момента развала Советского Союза.

То политическое противостояние, которое обостряется последнее время между коллективным Западом и Россией, дает уникальный шанс нынешнему и будущему российскому президенту навести наконец-то порядок в стране, скинуть колониальное яром с бывшей РСФСР и приступить к строительству нового справедливого общества.

То, что никак не могут сделать (или не хотят) в России на протяжении последних трех десятков лет, наконец-то начинают делать англичане, пусть они хотя бы так накажут тех, кто все это время беспредельно обворовывал народы России, вывозя награбленное за рубежи нашей страны. Пусть Запад подавится этими "активами", и может быть тогда наконец-то некоторые, здесь в России поймут, что украденное и вывезенное туда не принесет счастья, оно будет причинять только горе его владельцам и это правильно, потому что это нажито неправедно.

"Сегодня в России более 38,1 тыс. россиян совокупно владеют состоянием в $1,2 трлн, что соответствует 73,5% от общего объема ВВП России 2017 года. Об этом говорится в ежегодном глобальном исследовании The Wealth Report Attitudes Survey 2018, который делает компания Knight Frank. Речь идет о гражданах, чье персональное состояние составляет более $5 млн. Таких людей в 2017 году стало на 27% больше, чем годом ранее.

Также, согласно исследованию, в прошлом году на 20% увеличилась доля долларовых ультра-миллионеров, иначе тех, чем капитал превышает $50 млн. В прошлом году в стране насчитывалось свыше 2,6 тысячи человек". https://www.gazeta.ru/business/2018/03/07/11675077.shtml

Я так понимаю, что всем остальным ста сорока миллионам простых людей нашей страны фактически предложено тихо и медленно вымирать? Помните сакраментальное для нынешнего олигархата – у кого нет миллиарда тот может идти в …

Пусть Лондон и Вашингтон вместе со своими подконтрольными оффшорами вытрясут все из тех, кто украл будущее у простых россиян и их детей. Чем жестче действует коллективный Запад, тем меньше шансов у сановного ворья постсоветской России, которое грабит простых ее жителей, закулисно договориться о сохранении того, что они годами вывозят из нашей страны.

Все унижения России от англосаксов последние десятилетия стали возможны лишь потому, что кому-то в России захотелось жить красиво за счет других. Этот "кто-то" предал свою Родину, предал своих братьев по Союзу в национальных республиках, предал все, что было святого в нашей стране. И лично мне абсолютно не жаль их, а что с ними станет после того как коллективный Запад их разорит, это то, что они заслужили. И никакими "национальными интересами России" это прикрыть невозможно.

Никогда настоящий русский человек не был корыстен! Он всегда был готов отдать последнюю рубаху ради ближнего своего! Светлое будущее фактический синоним справедливого общества, ради этого люди в России терпели многие лишения. Почему сейчас подавляющая масса жителей России аполитична и политтехнологам приходится прикладывать большие усилия для того чтобы хоть как-то "раскачать" народ? Люди теряют веру в то, что они когда-либо дождутся справедливости. Не голосуют за ту власть, которая тебя обворовывает.

Если нынешний президент действительно что-то хочет изменить (а главное может) в России к лучшему, и возродить большую страну, лучшего момента не найти. Просто надо быть честным. Может это и прозвучит крайне наивно, но суть от этого не меняется. Либо тебе верят и за тобой идут, либо нет, третьего не дано.

Советский Союз был притягателен для значительной части мира, так как он стремился к справедливости. Как только вырождающаяся часть якобы советской элиты уничтожила эту главную составляющую все пошло прахом.

Есть еще одна известная фраза - пролетариям нечего терять, кроме своих цепей. Ее продолжение не столь широко известно - приобретут же они весь мир.

Ста сорока миллионам россиян нечего терять кроме своих цепей, но приобрести они могут весь мир…

Просто надо быть честными.

Эрик ХАНЫМАМЕДОВ, Москва

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1521272880
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