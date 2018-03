В постели с президентом. Секс-скандал с Трампом набирает обороты

Лето 2006 года, как оказалось, выдалось для Дональда Трампа богатым на интрижки. Две женщины заявили, что именно в это время у них была интимная связь с бизнесменом, еще одна сказала, что он к ней домогался. Трамп, который был в то время уже женат на Меланьи, тщетно пытался опровергать утверждения ополчившихся на него дам. Две их них, кстати, - бывшая и действующая порноактрисы, а третья в прошлом была моделью Playboy. Как развивался секс-скандал - разбирался портал iz.ru



На берегу озера Тахо



Экс-актрисе заплатили за молчание о связи с Трампом, пишут СМИ



В конце января 2018 года газета The Wall Street Journal написала, что за месяц до президентских выборов в США юристконсульт Трампа Майкл Коэн заплатил $130 тыс. ушедшей из индустрии фильмов для взрослых Стефани Клиффорд со сценическим псевдонимом Сторми Дэниелс. Деньги ей дали за неразглашение информации о сексуальных отношениях с Трампом. Барышня подписала соответствующее соглашение.



По словам осведомленных источников издания, 38-летняя Клиффорд, которая сейчас работает стриптизершей, призналась, что с бизнесменом она встретилась на соревнованиях по гольфу в июле 2006 года. Турнир проходил на берегу озера Тахо.



Коэн, Белый дом и сама Клиффорд наперебой стали выступать с опровержениями статьи. В распространенном Fox News заявлении экс-порноактрисы говорилось: "Если бы у меня на самом деле были отношения с Дональдом Трампом, поверьте мне, вы читали бы об этом не в новостях, а в моей книге".



Но несмотря на это, в федеральную избирательную комиссию и министерство юстиции поступили жалобы, авторы которых просили изучить факт платежа и его назначение. Зародились подозрения, что средства были выплачены в нарушение законов, регулирующих финансирование избирательной кампании. Дело в том, что о денежных переводах, которые могут оказать влияние на кампанию, нужно сообщать в профильное ведомство. В данном случае сделка с Клиффорд, если она все-таки была, как раз могла быть нацелена на то, чтобы негативные сведения о кандидате в президенты не попали в информационное поле.



Удар в спину



Юрист Трампа заплатил $130 тыс. Стефани Клиффорд из своего кармана



На этом фоне Коэн вынужден был признать, что действительно заплатил стриптизерше $130 тыс., однако сделал это по своей инициативе. Якобы Трамп был не в курсе. Юрист при этом указал, что средства были его собственные, но не уточнил, почему вдруг решил обогатить Клиффорд.



Еще один удар в спину Трамп получил от своего же подчиненного - пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.



В начале марта Клиффорд обратилась в суд, требуя признать недействительным соглашение о неразглашении, потому что политик его не подписал. Подписи 28 октября 2016 года (совсем незадолго до выборов) поставили только Коэн и сама стриптизерша. Документ запретил женщине раскрывать какою-либо личную информацию о Трампе или о его сексуальных партнерах, а также обнародовать фото бизнесмена.



В иске отмечается, что близкие отношения Клиффорд и миллиардера продолжались с лета 2006 по 2007 год. Выяснилось, что они встречались не только на озере Тахо, но и в отеле Beverly Hills.



Так вот Сандерс, опровергая интимную связь президента с порнодивой, на брифинге в Белом доме зачем-то сказала, что Трамп выиграл дело в судебном порядке. CNN обратил внимание, что тем самым Сандерс подтвердила сам факт соглашения между Трампом и Клиффорд. По словам близкого к американской администрации источника телеканала, глава государства был очень расстроен из-за слов пресс-секретаря.



На днях бывшая порноактриса предложила вернуть "благодетелю" $130 тыс. ради аннулирования сделки. Реакции со стороны Трампа пока не последовало.



Молчание Меланьи



Представитель Меланьи Трамп развеяла слухи об изменах президента США



Естественно, пресса ждала реакции Меланьи на все эти события: мало того, что Трамп уже был женат на ней в 2006 году, так еще и за пару месяцев до приписываемой ему интрижки она родила сына Бэррона. Супруга президента достойно хранила молчание долгое время и дала понять, что ее не слишком заботят новые обвинения в адрес мужа. "Она сконцентрирована на своей семье и своей роли первой леди", - говорится в сообщении представителя Меланьи в Twitter.



Вряд ли слухи о романах Трампа действительно оставили ее равнодушной. В конце января стало известно, что Меланья не будет сопровождать президента на форуме в Давосе, хотя ранее эта поездка планировалась. Официально отмену визита первой леди объяснили вопросами логистики и сложностями с расписанием.



Кроме того, CNN узнал, что 22 января у пары была 13-я годовщина свадьбы, однако супруги публично не отмечали праздник. Канал попытался выяснить, было ли по этому случаю какое-то семейное мероприятие, но запросы журналистов оставили без ответов.



За несколько дней до этой даты Меланья опубликовала в соцсети пост с фотографией, на которой она держит под руку не мужа, а сопровождающего ее офицера. При этом сообщение посвящено тому, что прошел год с того момента, как чета Трампов заняла Белый дом.



На том же месте, в тот же час



Не успела президентская пара урегулировать скандал с Клиффорд, как 46-летняя Карен Макдугал, актриса и снимавшаяся для Playboy фотомодель, стала утверждать, что у нее тоже были с Трампом отношения. Причем длились они с июня 2006-го по апрель 2007 года. И, что особенно интересно, встречи проходили в том же отеле Beverly Hills.



Во время первого свидания Макдугал была очарована Трампом. "Такой учтивый мужчина", - поделилась она. Но миллиардер потом немного разочаровал модель, когда после секса предложил ей деньги. "Нет, спасибо, я не такая девушка", - ответила она любовнику.



Кроме того, манекенщица рассказала, что была с Трампом… на соревнованиях по гольфу на озере Тахо в июле 2006 года.



В Белом доме, конечно, сообщили, у президента никогда не было отношений с Макдугал.



4 ноября 2016-го, за четыре дня до выборов, The Wall Street Journal написала, что компания American Media, издающая таблоид National Enquirer, решила купить права на публикацию истории Макдугал за $150 тыс. В итоге материал так и не напечатали. Может быть, это связано с тем, что исполнительный директор American Media Дэвид Пекер считается другом действующего главы государства.



И снова Тахо



Бывшая журналистка рассказала о попытке Трампа ее поцеловать



И это еще не все похождения Трампа тем летом. В 2016 году американская порноактриса Джессика Дрейк обвинила республиканца в сексуальных домогательствах. По словам женщины, в июле 2006-го на соревнованиях по гольфу на пресловутом озере Тахо бизнесмен в навязчивой форме предлагал ей деньги в обмен на интимную близость. Она не согласилась.



"Он флиртовал со мной и пригласил вместе пройтись по полю для игры в гольф, я согласилась, - поведала актриса. - Тогда он попросил у меня номер телефона, и я дала его. Позже этим вечером он пригласил меня в свои апартаменты. Я сказала, что не хотела бы идти одна, поэтому со мной пошли еще две женщины". Когда дамы зашли в номер, Трамп в пижаме, не спросив разрешения, обнял их и поцеловал. Спустя примерно полчаса женщины ушли. Затем по телефону ей поступило предложение переспать с предпринимателем за $10 тыс. и возможность пользоваться его частным самолетом. Дрейк отказалась.



Джессика Дрейк



Фото: Global Look Press/John Chennavasin



Автор книги о Трампе уличил его в измене



В избирательном штабе Трампа назвали историю фальшивой.



В общей сложности в домогательствах и непристойном поведении политика обвинили полтора десятка женщин. 13 из них настаивают, что стали непосредственным объектом приставаний с его стороны, еще двое утверждают, что были свидетелями неприличных действий Трампа. Поводом к волне обвинений стало появление снятого еще в 2005 году видео, на котором Трамп заявляет о своем праве на то, чтобы "хватать женщин за промежность", поскольку он - "звезда".



По данным опроса, проведенного агентством Reuters и компанией Ipsos, 63% американцев верят, что Трамп в прошлом домогался женщин. Видимо, многочисленные сообщения СМИ убедили участников исследования, что эти обвинения имеют под собой основания. Получается, что жители США доверяют четвертой власти больше, чем политикам.











Евгения Аронова



17 марта 18 Источник - iz.ru

