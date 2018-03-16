Асад разгромил американцев, - Заур Караев

08:47 17.03.2018 Асад разгромил американцев



Несмотря на все угрозы, находятся эксперты, которые убеждены в победе Дамаска



Заур Караев



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Ричард Фрэнк

Роджер Шанахан



Соединенные Штаты Америки в последнее время ведут в Сирии довольно замысловатую игру. Возможно, это связано с апробацией нового ближневосточного плана, но, скорее всего, дело в обратном - первоначальный подход оказался провальным, и теперь приходится действовать, как говорится, по ситуации.



Очевидно, что изначально в Вашингтоне планировали избавиться от власти Башара Асада, и в этом стремлении США часто были неразборчивы в выборе союзников внутри арабской республики - поддержку со стороны американцев иногда получали крайне сомнительные группировки, не скрывавшие своих экстремистских взглядов. Такая тактика приносила плоды до поры до времени - пока в сирийскую войну не вмешалась Российская Федерация. Ее присутствие значительно усилило позиции правительственных вооруженных сил. За довольно короткие сроки под контроль Дамаска вернулись целые провинции. И после этого Вашингтону пришлось пересмотреть свою сирийскую политику. В итоге было наспех принято соглашение с курдами. Поначалу это принесло много пользы - американцы вместе со своими союзниками добились захвата почти всей северной Сирии. После это был успешный поход в восточный Дэйр-эз-Зор, который остановил победоносное шествие правительственных сил вдоль границы с Ираком. Но затем дела пошли не лучшим образом.



Курды начали вести себя намного самостоятельнее, чем прежде. Сначала они поддержали референдум о независимости в Иракском Курдистане, что шло вразрез с официальной политикой Вашингтона. Затем они практически перестали маскировать свою связь с действующей в основном на территории Турции Рабочей партией Курдистана. Так, американское оружие, поставляемое сирийским Отрядам народной самообороны, часто попадала в руки бойцов РПК. И, разумеется, все это не могло не разозлить Анкару. Начался кризис в американо-турецких отношениях, который усугубился после нашумевшей сделки по закупке турками российских систем С-400. В конце концов, все это привело к войне между союзниками Соединенных Штатов - сначала Анкара отправила в Сирию войска для зачистки довольно обширных территорий на севере провинции Алеппо. Тогда операция называлась "Щит Евфрата", и по ее результатам стало ясно, что курды неспособны вести войну против полноценной армии. Затем Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал новую операцию под названием "Оливковая ветвь". Сейчас она практически завершена, так как главная цель практически уже достигнута - турки со своими союзниками окружили Африн и уже ведут боевые действия в пределах города.



Эта ситуация значительно ухудшила позиции США. Они не могут выбрать между Турцией и курдами, но их бездействие тоже не приведет ни к чему хорошему - так они, по сути, соглашаются с действиям Анкары, а это значит, что Сирийские демократические силы не так уж и важны для них. Во всяком случае, в рядах курдов уже сильно разочарованы Штатами.



В общем, Вашингтон, конечно, является мастером устанавливать свой порядок в чужих странах, но в Сирии у него что-то явно пошло не так. Однако военные и прочие чиновники США продолжают вести себя так, будто бы их роль в сирийском кризисе исключительна. Например, тот же Дональд Трамп позволял себе говорить о том, что он победил Исламское государство*. Несмотря на эту необъяснимую уверенность, граничащую с наглостью, американские эксперты не столь оптимистичны, как их сограждане во власти.











Так, известный американский исследовательский центр "Атлантический совет" опубликовал материал на тему итогов семи лет войны в Сирии. Материал не сильно отличается профессионализмом, и видно, что авторы не сильно углублялись в суть проблемы, но там все же есть интересные моменты.



Так, например, в публикации говорится, что боевики близ Дамаска, в Восточной Гуте и прилегающих районах не получали поддержки со стороны США и других участников конфликта - будто бы это невозможно. Довольно странное утверждение, если учитывать, что недавно США и вовсе грозились атаковать Дамаск, если Сирийская арабская армия не перестанет продолжать операцию по освобождению района.



Так же специалисты Атлантического совета полагают, что западные страны практически не вмешиваются в сирийские дела. "Франция, Великобритания и Соединенные Штаты придерживаются одинаковой политики, но ни у кого из них нет желания вмешиваться и менять баланс сил в Сирии" - утверждается в статье. При этом Израилю будто бы безразлично, кто доминируют в Сирии. Удивительно, как американские эксперты пропустили мимо ушей множество выступлений Нетаньяху, в которых он резко критикует Асада и сирийскую власть.



Но более всего интересно утверждение, что за последние годы "режим не стал сильнее", но при этом именно Дамаск контролирует любые ситуации с прекращением огня, тогда как у Запада нет никаких рычагов воздействия. Ну а далее и вовсе заявляется, что план США совершенно не удалось реализовать. Отмечается, что основной упор США делали на свержение Асада, рассчитывалось, что он либо уйдет в отставку, либо перестанет быть президентом другим путем. Но с приходом России ситуация резко поменялась, и США оказались перед выбором - либо вступать в открытое военное противостояние с РФ, либо позволить ей диктовать свои правила. И все указывает на то, что Вашингтон выбрал второе. Ну и основной итог статьи - "Асад победил".



Мы решили выяснить, как в проамериканском экспертном сообществе относятся к подобным утверждениям.



Австралийский политолог и военный эксперт Роджер Шанахан соглашается со многими пунктами из статьи. По его мнению, Россия действительно сильно помешала американским планам в Сирии. И ее поддержка сирийского режима стала огромным препятствием для Коалиции, которая все время поддерживала различные оппозиционные группы. Сил этих групп оказалось недостаточно для того, чтобы они могли противостоять Дамаску, и теперь ситуация такова, что Асад действительно практически победил, а вместе с ним и Россия.



Другой военный эксперт Ричард Фрэнк придерживается противоположного мнения. Он уверен, что главной задачей США и союзников в Сирии было не свержение Асада, а установление демократической власти. И эта цель, по его мнению, по-прежнему остается основной, и никто не собирается от нее отказываться. Следовательно, Асад не может победить, потому что он, как полагает Фрэнк, является "диктатором".



Парадоксальное заявление, ничего не скажешь. И оно, пожалуй, тоже говорит о том, что именно Асад уже победил…



*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, деятельность которой на территории России запрещена решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.



16.3.18 Источник - svpressa.ru

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