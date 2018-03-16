 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 17.03.2018
09:45  Цугцванг Бердымухамедова. Строительство сомнительных газопроводов становится все более устойчивой туркменской традицией, - А.Князев
09:15  В постели с президентом. Секс-скандал с Трампом набирает обороты
08:47  Асад разгромил американцев, - Заур Караев
08:34  Пекин намерен вернуть Тайвань как можно быстрее, - В.Скосырев
08:28  Си Цзиньпин переизбран председателем КНР, заместителем стал Ван Цишань
01:00  Россия бросила Африку. Теперь там хозяйничает Китай - вернуться не выйдет
00:46  Наурыз по-президентски, или как в Астане прошла встреча соседей
00:45  Россия и Восточный Туркестан (Синьцзян) в XIX веке, - О.Айрапетов
00:29  Бывшую директрису Ташкентского юрколледжа Наталью Темирову обвинили по восьми статьям УКУ
00:25  Фраза "стыдно быть русской" дочери Тинькова может лишить миллиардера всего состояния
00:13  Страна чиновников: Россия бьет рекорды по количеству госслужащих
00:03  Ущипнуть возле Каабы. Мусульманские женщины рассказали о домогательствах во время хаджа
00:01  Резня в Сонгми. Зачем солдаты США убивали женщин и детей во Вьетнаме
Пятница, 16.03.2018
23:51  Даже загнанный в угол Кремль не решается признать ДНР и ЛНР, - "СП"
23:33  Умер советский режиссер Александр Павловский ("Трест, который лопнул")
21:29  Каз-бизнес-убийцу Токмади посадили на 10 лет. Опять сбежит?
20:52  Как меняется медийное пространство Казахстана? - М.Шибутов
18:43  Прочь от Москвы? Постсоветская Азия начинает свою игру, - А.Дубнов
18:33  Власти Узбекистана опровергли задержание бывшего главного тюремщика страны Шодиева
18:19  Кыргызстан: нехватка чистой воды - большая проблема, - И.Айнетдинов
11:21  "Кокжайлау" для Байбека. Акимат Алматы навострил лыжи, - В.Борейко
11:19  Зачем жене экс-каз-министра Школьника свой офшор? - С.Перхальский
11:18  Золотая Орда: как она повлияла на историю России и какое наследие оставила казахам? - В.Трепавлов
11:16  Ложные ориентиры: Туда ли идет мусульманская умма? - А.Сабдин
11:15  Да здравствует Карибский кризис-2! - К.Душенов
11:14  Новые приоритеты российской политики, - А.Халдей
11:10  Боль Милай. Полвека назад произошел один из самых трагических эпизодов войны во Вьетнаме
11:07  Возмущенные гастарбайтеры разгромили центр Мадрида
11:06  Запрещенные сайты запутали трафик
11:04  В США на людей рухнул сверхпрочный мост весом в тысячу тонн
08:04  На ирако-сирийской границе рухнул американский геликоптер HH-60 Black Hawk. "Ответка" прилетела?
07:55  Первый бабай-саммит в Астане закончился совместным походом в оперу. Не пекинскую...
07:49  Центр казахстанской литературы открылся в Якутии. Растопка для яранги?
07:40  Достал дятел. Жена Трампа подала на развод. Подано заявление в суд в Манхэттене
07:36  "Я - тучка, тучка, тучка...". В Шымкенте пройдет первый международный фестиваль воздухоплавания
07:33  Назарбаев наградил Мирзиеева орденом "Достык". У того - "большое счастье"
07:24  Высокомерие США губит свободную торговлю, - "Майнити симбун"
07:15  Трамп повышает ставки в торговой войне с Китаем, - О.Самофалова
07:11  Узбекская спецслужба прошла ребрендинг, - "Къ"
07:00  Почему США проиграли войну в Ираке, - А.Храмчихин
06:29  Нападение в Солсбери: совместное заявление лидеров Франции, Германии, США и Англии (текст)
00:54  Таджикистан получит газ от Узбекистана по цене вдвое ниже рыночной
00:46  Интерпол отказался разыскивать таджикских политиков, - В.Панфилова
00:27  Ради Всемирных игр кочевников киргизских милиционеров обучат английскому языку
00:19  "Блеск и роскошь - ни к чему", - экс-МИД Таджикистана Талбак Назаров о времени и о себе
00:18  Как отставка Тиллерсона изменит внешнюю политику США, - А.Баклицкий
Четверг, 15.03.2018
22:14  УкрЗрада. Прокурор Луценко обвинил депутатку Савченко в подготовке... взрыва УкрРады
22:12  Мирзиеев уволил глав "Узагросервиса" и "Узагролизинга"
22:08  Исход Гуты. Предложенная Россией гуманитарная пауза сработала
21:44  Алишер Усманов наварил $6,2 млрд с российского "Металлоинвеста" в 2017-м. Есть на что скупать британский "Арсенал"
21:35  Сорос свалил "пророссийское" правительство Р.Фицо в Словакии
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Асад разгромил американцев, - Заур Караев
08:47 17.03.2018

Асад разгромил американцев

Несмотря на все угрозы, находятся эксперты, которые убеждены в победе Дамаска

Заур Караев

Материал комментируют:

Ричард Фрэнк
Роджер Шанахан

Соединенные Штаты Америки в последнее время ведут в Сирии довольно замысловатую игру. Возможно, это связано с апробацией нового ближневосточного плана, но, скорее всего, дело в обратном - первоначальный подход оказался провальным, и теперь приходится действовать, как говорится, по ситуации.

Очевидно, что изначально в Вашингтоне планировали избавиться от власти Башара Асада, и в этом стремлении США часто были неразборчивы в выборе союзников внутри арабской республики - поддержку со стороны американцев иногда получали крайне сомнительные группировки, не скрывавшие своих экстремистских взглядов. Такая тактика приносила плоды до поры до времени - пока в сирийскую войну не вмешалась Российская Федерация. Ее присутствие значительно усилило позиции правительственных вооруженных сил. За довольно короткие сроки под контроль Дамаска вернулись целые провинции. И после этого Вашингтону пришлось пересмотреть свою сирийскую политику. В итоге было наспех принято соглашение с курдами. Поначалу это принесло много пользы - американцы вместе со своими союзниками добились захвата почти всей северной Сирии. После это был успешный поход в восточный Дэйр-эз-Зор, который остановил победоносное шествие правительственных сил вдоль границы с Ираком. Но затем дела пошли не лучшим образом.

Курды начали вести себя намного самостоятельнее, чем прежде. Сначала они поддержали референдум о независимости в Иракском Курдистане, что шло вразрез с официальной политикой Вашингтона. Затем они практически перестали маскировать свою связь с действующей в основном на территории Турции Рабочей партией Курдистана. Так, американское оружие, поставляемое сирийским Отрядам народной самообороны, часто попадала в руки бойцов РПК. И, разумеется, все это не могло не разозлить Анкару. Начался кризис в американо-турецких отношениях, который усугубился после нашумевшей сделки по закупке турками российских систем С-400. В конце концов, все это привело к войне между союзниками Соединенных Штатов - сначала Анкара отправила в Сирию войска для зачистки довольно обширных территорий на севере провинции Алеппо. Тогда операция называлась "Щит Евфрата", и по ее результатам стало ясно, что курды неспособны вести войну против полноценной армии. Затем Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал новую операцию под названием "Оливковая ветвь". Сейчас она практически завершена, так как главная цель практически уже достигнута - турки со своими союзниками окружили Африн и уже ведут боевые действия в пределах города.

Эта ситуация значительно ухудшила позиции США. Они не могут выбрать между Турцией и курдами, но их бездействие тоже не приведет ни к чему хорошему - так они, по сути, соглашаются с действиям Анкары, а это значит, что Сирийские демократические силы не так уж и важны для них. Во всяком случае, в рядах курдов уже сильно разочарованы Штатами.

В общем, Вашингтон, конечно, является мастером устанавливать свой порядок в чужих странах, но в Сирии у него что-то явно пошло не так. Однако военные и прочие чиновники США продолжают вести себя так, будто бы их роль в сирийском кризисе исключительна. Например, тот же Дональд Трамп позволял себе говорить о том, что он победил Исламское государство*. Несмотря на эту необъяснимую уверенность, граничащую с наглостью, американские эксперты не столь оптимистичны, как их сограждане во власти.





Так, известный американский исследовательский центр "Атлантический совет" опубликовал материал на тему итогов семи лет войны в Сирии. Материал не сильно отличается профессионализмом, и видно, что авторы не сильно углублялись в суть проблемы, но там все же есть интересные моменты.

Так, например, в публикации говорится, что боевики близ Дамаска, в Восточной Гуте и прилегающих районах не получали поддержки со стороны США и других участников конфликта - будто бы это невозможно. Довольно странное утверждение, если учитывать, что недавно США и вовсе грозились атаковать Дамаск, если Сирийская арабская армия не перестанет продолжать операцию по освобождению района.

Так же специалисты Атлантического совета полагают, что западные страны практически не вмешиваются в сирийские дела. "Франция, Великобритания и Соединенные Штаты придерживаются одинаковой политики, но ни у кого из них нет желания вмешиваться и менять баланс сил в Сирии" - утверждается в статье. При этом Израилю будто бы безразлично, кто доминируют в Сирии. Удивительно, как американские эксперты пропустили мимо ушей множество выступлений Нетаньяху, в которых он резко критикует Асада и сирийскую власть.

Но более всего интересно утверждение, что за последние годы "режим не стал сильнее", но при этом именно Дамаск контролирует любые ситуации с прекращением огня, тогда как у Запада нет никаких рычагов воздействия. Ну а далее и вовсе заявляется, что план США совершенно не удалось реализовать. Отмечается, что основной упор США делали на свержение Асада, рассчитывалось, что он либо уйдет в отставку, либо перестанет быть президентом другим путем. Но с приходом России ситуация резко поменялась, и США оказались перед выбором - либо вступать в открытое военное противостояние с РФ, либо позволить ей диктовать свои правила. И все указывает на то, что Вашингтон выбрал второе. Ну и основной итог статьи - "Асад победил".

Мы решили выяснить, как в проамериканском экспертном сообществе относятся к подобным утверждениям.

Австралийский политолог и военный эксперт Роджер Шанахан соглашается со многими пунктами из статьи. По его мнению, Россия действительно сильно помешала американским планам в Сирии. И ее поддержка сирийского режима стала огромным препятствием для Коалиции, которая все время поддерживала различные оппозиционные группы. Сил этих групп оказалось недостаточно для того, чтобы они могли противостоять Дамаску, и теперь ситуация такова, что Асад действительно практически победил, а вместе с ним и Россия.

Другой военный эксперт Ричард Фрэнк придерживается противоположного мнения. Он уверен, что главной задачей США и союзников в Сирии было не свержение Асада, а установление демократической власти. И эта цель, по его мнению, по-прежнему остается основной, и никто не собирается от нее отказываться. Следовательно, Асад не может победить, потому что он, как полагает Фрэнк, является "диктатором".

Парадоксальное заявление, ничего не скажешь. И оно, пожалуй, тоже говорит о том, что именно Асад уже победил…

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, деятельность которой на территории России запрещена решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.

16.3.18

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1521265620
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  