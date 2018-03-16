Пекин намерен вернуть Тайвань как можно быстрее, - В.Скосырев

08:34 17.03.2018 Визиты чиновников США на остров могут спровоцировать войну



На текущей сессии Всекитайского собрания народных представителей начальник сухопутных войск КНР сказал, что откладывать воссоединение Тайваня нельзя бесконечно. Проблема должна быть решена так скоро, как возможно, и желательно мирным путем. Но если это не сработает, в ход может пойти закон против сепаратизма, санкционирующий применение силы. Без возвращения острова план генсека партии Си Цзиньпина о возрождении китайской нации не будет выполнен, говорят китайские политологи. Поводом к конфликту могут стать и действия Белого дома.



Пекин совершенствует свою политику по отношению к острову, который на материке считают отколовшейся провинцией Китая. Это политика кнута и пряника. Пряник – это предложение более высокооплачиваемой работы для тайваньцев на материке, предоставление тайваньским фирмам в КНР равного статуса с местными компаниями, привлечение островитян перспективами бескрайнего китайского рынка.



Но Ли Иху, старший советник правительства по делам Тайваня, декан Института изучения Тайваня в Пекинском университете, сказал газете South China Morning Post, что если пряники не принесут ожидаемого результата, то материк может прибегнуть к кнуту – захвату острова с помощью силы.



По словам Ли, хотя Си Цзиньпин скорее всего не имеет временного графика, когда надо брать Тайвань, этот вопрос будет занимать видное место в повестке дня лидера. Разрешение тайваньской проблемы рассматривается как большой шаг в приближении к "национальному возрождению" – цели, которую выдвинул Си.



Впрочем, эксперты за пределами КНР утверждают, что такой график существует. Так, Ли Чихун, преподаватель Наньянского университета в Сингапуре, говорит, что воссоединение произойдет между 2021 годом, когда будет отмечаться 100-летие Коммунистической партии Китая, и 2049 годом – 100-летней годовщиной образования КНР.



Мнение эксперта из Сингапура, как гласит английская пословица, нужно принимать в расчет с щепоткой соли во рту. Китайских военных такой график явно не устраивает. Начальник сухопутных войск генерал Хань Вэйго более 30 лет служил в провинции Фуцзянь, самой близкой к острову. Там размещены нацеленные на него ракеты.



Генерал выступил с заявлением во время проходящей сейчас сессии парламента. Он сказал, что откладывать воссоединение нельзя бесконечно. Проблема должна быть решена так скоро, как возможно, предпочтительно мирным путем. Но если это не сработает, в ход может пойти закон против раскола государства, разрешающий применение силы.



Безусловно, для властей КНР, как и для многих граждан страны, присоединение Тайваня – это вопрос национального престижа.



В беседе с "НГ" ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Павел Каменнов отметил, что "в решениях XVIII съезда КПК в 2012 году и в решениях XIX съезда в 2017 году не содержится упоминаний о применении военной силы для решения тайваньской проблемы. Хотя на предыдущих съездах этот тезис присутствовал. Китай добивается своих целей путем экономического сотрудничества с Тайванем. Свыше миллиона тайваньцев имеют свой бизнес на территории континентального Китая".



Тем не менее в КНР действует закон 2005 года о предотвращении раскола государства. В нем содержится мысль, что Китай в крайнем случае может прибегнуть к военной силе. Это случится, если Тайвань объявит о своем суверенитете и отделении от Китая. Там подробнейшим образом перечислены обстоятельства, при которых возможно применение вооруженных сил. Но фактически политика обоих берегов Тайваньского пролива исключает военное противостояние.



Правда, "в провинции Фуцзянь размещены ракеты. Китай как бы намекает, что не исключает полностью применение силы. Но на деле он стремится обойтись без этого, провести экономическую экспансию, а затем – политическую", говорит эксперт.



Однако будущее острова зависит и от США. Тайвань получает американские вооружения. Как передает издание ВМС США USNI, тайваньские военные моряки проводят учения с американскими и японскими моряками. Между Тайбэем, Вашингтоном и Токио налажен обмен разведывательной информацией. Отношения между ними – это не альянс, а "федеративная оборона", утверждает американское издание.



Напряженность в проливе может обостриться, если президент США Дональд Трамп подпишет законопроект, который уже прошел через Конгресс. Он нацелен на повышение статуса Тайваня и предусматривает, что остров могут посещать американские чиновники высокого ранга. Китайская пресса предупредила, что его реализация "откроет для Тайваня дорогу в ад".



Владимир Скосырев

16.03.2018 Источник - ng.ru

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