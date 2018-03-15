Си Цзиньпин переизбран председателем КНР, заместителем стал Ван Цишань

08:28 17.03.2018 Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган Китая) единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР еще на один пятилетний срок. Также господин Цзиньпин переизбран председателем Центрального военного совета (ЦВС) КНР. Об этом сообщает ТАСС.



Также на пленарном заседании первой сессии ВСНП 13-го созыва избран зампредседатель КНР - им стал бывший секретарь главного антикоррупционного органа Коммунистической партии Китая (КПК) Ван Цишань. Член постоянного комитета политбюро Центрального комитета КПК Ли Чжаньшу избран на должность председателя постоянного комитета ВСНП. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - kommersant.ru

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