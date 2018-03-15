Си Цзиньпин переизбран председателем КНР, заместителем стал Ван Цишань

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 17.03.2018
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09:15  В постели с президентом. Секс-скандал с Трампом набирает обороты
08:47  Асад разгромил американцев, - Заур Караев
08:34  Пекин намерен вернуть Тайвань как можно быстрее, - В.Скосырев
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01:00  Россия бросила Африку. Теперь там хозяйничает Китай - вернуться не выйдет
00:46  Наурыз по-президентски, или как в Астане прошла встреча соседей
00:45  Россия и Восточный Туркестан (Синьцзян) в XIX веке, - О.Айрапетов
00:29  Бывшую директрису Ташкентского юрколледжа Наталью Темирову обвинили по восьми статьям УКУ
00:25  Фраза "стыдно быть русской" дочери Тинькова может лишить миллиардера всего состояния
00:13  Страна чиновников: Россия бьет рекорды по количеству госслужащих
00:03  Ущипнуть возле Каабы. Мусульманские женщины рассказали о домогательствах во время хаджа
00:01  Резня в Сонгми. Зачем солдаты США убивали женщин и детей во Вьетнаме
Пятница, 16.03.2018
23:51  Даже загнанный в угол Кремль не решается признать ДНР и ЛНР, - "СП"
23:33  Умер советский режиссер Александр Павловский ("Трест, который лопнул")
21:29  Каз-бизнес-убийцу Токмади посадили на 10 лет. Опять сбежит?
20:52  Как меняется медийное пространство Казахстана? - М.Шибутов
18:43  Прочь от Москвы? Постсоветская Азия начинает свою игру, - А.Дубнов
18:33  Власти Узбекистана опровергли задержание бывшего главного тюремщика страны Шодиева
18:19  Кыргызстан: нехватка чистой воды - большая проблема, - И.Айнетдинов
11:21  "Кокжайлау" для Байбека. Акимат Алматы навострил лыжи, - В.Борейко
11:19  Зачем жене экс-каз-министра Школьника свой офшор? - С.Перхальский
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11:16  Ложные ориентиры: Туда ли идет мусульманская умма? - А.Сабдин
11:15  Да здравствует Карибский кризис-2! - К.Душенов
11:14  Новые приоритеты российской политики, - А.Халдей
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11:07  Возмущенные гастарбайтеры разгромили центр Мадрида
11:06  Запрещенные сайты запутали трафик
11:04  В США на людей рухнул сверхпрочный мост весом в тысячу тонн
08:04  На ирако-сирийской границе рухнул американский геликоптер HH-60 Black Hawk. "Ответка" прилетела?
07:55  Первый бабай-саммит в Астане закончился совместным походом в оперу. Не пекинскую...
07:49  Центр казахстанской литературы открылся в Якутии. Растопка для яранги?
07:40  Достал дятел. Жена Трампа подала на развод. Подано заявление в суд в Манхэттене
07:36  "Я - тучка, тучка, тучка...". В Шымкенте пройдет первый международный фестиваль воздухоплавания
07:33  Назарбаев наградил Мирзиеева орденом "Достык". У того - "большое счастье"
07:24  Высокомерие США губит свободную торговлю, - "Майнити симбун"
07:15  Трамп повышает ставки в торговой войне с Китаем, - О.Самофалова
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07:00  Почему США проиграли войну в Ираке, - А.Храмчихин
06:29  Нападение в Солсбери: совместное заявление лидеров Франции, Германии, США и Англии (текст)
00:54  Таджикистан получит газ от Узбекистана по цене вдвое ниже рыночной
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00:27  Ради Всемирных игр кочевников киргизских милиционеров обучат английскому языку
00:19  "Блеск и роскошь - ни к чему", - экс-МИД Таджикистана Талбак Назаров о времени и о себе
00:18  Как отставка Тиллерсона изменит внешнюю политику США, - А.Баклицкий
Четверг, 15.03.2018
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22:12  Мирзиеев уволил глав "Узагросервиса" и "Узагролизинга"
22:08  Исход Гуты. Предложенная Россией гуманитарная пауза сработала
21:44  Алишер Усманов наварил $6,2 млрд с российского "Металлоинвеста" в 2017-м. Есть на что скупать британский "Арсенал"
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Си Цзиньпин переизбран председателем КНР, заместителем стал Ван Цишань
08:28 17.03.2018

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган Китая) единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР еще на один пятилетний срок. Также господин Цзиньпин переизбран председателем Центрального военного совета (ЦВС) КНР. Об этом сообщает ТАСС.

Также на пленарном заседании первой сессии ВСНП 13-го созыва избран зампредседатель КНР - им стал бывший секретарь главного антикоррупционного органа Коммунистической партии Китая (КПК) Ван Цишань. Член постоянного комитета политбюро Центрального комитета КПК Ли Чжаньшу избран на должность председателя постоянного комитета ВСНП.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kommersant.ru
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