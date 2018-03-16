Елбасы в Астане принял сына Аркадага. Как родного

08:06 17.03.2018 В Астане 15 марта состоялась встреча президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с председателем комитета меджлиса Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, сыном президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.



Сердар Бердымухамедов прибыл в Астану в составе делегации во главе с председателем меджлиса Туркменистана Акджой Нурбердыевой.



Пресс-служба президента Казахстана сообщила вечером в четверг, что Назарбаев отметил важность укрепления и развития двустороннего диалога между Казахстаном и Туркменистаном и пожелал успехов президенту Туркменистана в его деятельности. Президенту Казахстана, сообщила пресс-служба, было передано "личное послание президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова".



Перед прошедшей в столице 15 марта консультативной встречей лидеров стран Центральной Азии в Астане прошли двусторонние встречи Назарбаева с главами Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.



Встречи Назарбаева с Акджой Нурбердыевой, возглавившей парламент Туркменистана в 2007 году, не было.



36-летний Сердар Бердымухамедов участвует в качестве кандидата в депутаты в предстоящих 25 марта парламентских выборах в Туркменистане.

16 Март, 2018 Источник - centralasian.org

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