 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Наурыз по-президентски, или как в Астане прошла встреча соседей
00:46 17.03.2018

"Очень Вас ждали, соскучились", - поприветствовал Президент Казахстана главу Узбекистана. Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиеев во время двухсторонней встречи то и дело улыбались, смеялись, говорили друг другу теплые слова.

Со стороны строгая по протоколу встреча больше напоминала дружескую посиделку, когда товарищи хотели просто побеседовать на темы, далекие от политики. Как отметит позже Назарбаев, сегодняшняя встреча в Акорде - это встреча с братьями.

Корреспонденты Айгерим Абилмажитова и Турар Казангапов - о том, как главы государств Центральной Азии общались в Астане.

Первым в Акорде рота почетного караула встречала Президента Кыргызской Республики. Рукопожатие Нурсултана Назарбаева и Сооронбая Жээнбекова было по-мужски крепким, сдержанным. Похоже, что церемония фотографирования задала тон двухсторонней встрече президентов. Беседа двух президентов была строго по делу, с присущим протоколу официозом. Но изредка по выражению лиц глав государств все же угадывались весеннее настроение и хорошее расположение духа.

"Для того чтобы решать вопросы стран Центральной Азии, не нужно звать третьего человека, сами можем все вопросы решить, для этого и встречаемся", - заявил Назарбаев во время двухсторонки.

Разговор Нурсултана Назарбаева и Шавката Мирзиеева прошел более эмоционально. Во время церемонии фотографирования президенты несколько раз обменялись крепкими мужскими объятиями. А во время самой встречи никто из глав не стал скрывать перед операторами улыбок на лице.

"Эта идея принадлежит вам. Сегодня встречаемся с коллегами нашими, братьями, и никакой политической задачи здесь нет", - сказал Назарбаев.

"Сегодня я в очень хорошем настроении. Вам спасибо, что вы поддержали ту инициативу Узбекистана о встрече консультативной лидеров стран Центральной Азии, и это не случайно", - отметил Мирзиеев.

"Вчера здесь Эмомали Рахмон был с визитом. Сегодня с кыргызским Президентом встречался. Все в один голос говорят, что обстановка изменилась в лучшую сторону. Это только на благо людей", - заявил Президент Казахстана.

После двухсторонней встречи Назарбаев проведет церемонию фотографирования с главой Таджикистана и председателем Меджлиса Республики Туркменистан Акджой Нурбердыевой.

Уже на самой рабочей встрече глав государств Центральной Азии Назарбаев напомнит, что подобная встреча проходила девять лет назад. "Конечно, поддерживали контакты, встречались, но вместе - такой встречи не было. Казахстан всегда стремился к тесному экономическому сотрудничеству со всеми соседями, особенно странами Центральной Азии, с которыми мы имеем общую историю, общую культуру, общие миропонимание и мироощущение. Преимущество таких встреч для наших народов очевидно".

"Конечно, мы не говорим от том, что мы "замыкаемся" тут - страны Центральной Азии, у нас есть огромные соседи - это Россия и Китай, с которыми мы связаны большими контактами. Транспортными всеми маршрутами - это Россия. Шелковым путем - это Китай. Мы хотим и продолжим активно сотрудничать с этими нашими большими соседями и большими рынками".

Президент Казахстана пожелал России проведения хороших выборов. "Мы хотим успеха Владимиру Владимировичу Путину. Все. Безусловно, все это положительно сказывается на выстраивании конструктивного диалога и укреплении сотрудничества", - заявил Нурсултан Назарбаев. Основная часть рабочей встречи президентов прошла за закрытыми дверями.

По итогам заседания Нурсултан Назарбаев выступил перед представителями СМИ и рассказал о совместном заявлении глав государств Центральной Азии, которое позже опубликовали на официальном сайте Акорды.

"Мы, Президенты Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан, сердечно поздравляем народы Центральной Азии с общим для всего нашего региона праздником Наурыз. Особо подчеркиваем, что 23 февраля 2010 года этот праздник был признан резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН как Международный день Наурыз и был включен ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества", - говорится в тексте заявления.

Завершив свое выступление перед журналистами, Президент Казахстана поздравил всех с наступающим Наурыз мейрамы и пошутил над одним из участников пресс-конференции, когда тот хотел задать вопрос.

"Ерлан, дома поговорим", - произнес Назарбаев и в приподнятом духе покинул зал. За окнами президентов ожидал кортеж, который повезет лидеров Центральной Азии на праздничный концерт.

Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1521236760
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