 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Бывшую директрису Ташкентского юрколледжа Наталью Темирову обвинили по восьми статьям УКУ
00:29 17.03.2018

Учтепинский районный суд города Ташкента начал рассмотрение дела бывшего директора юридического колледжа Натальи Темировой, которая обвиняется сразу по восьми статьям Уголовного кодекса Узбекистана, сообщает Gazeta.uz.

В ходе судебного заседания государственный обвинитель, заместитель прокурора Учтепинского района Бахтиер Юсупов огласил заключение, согласно которому Темировой инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных статьями 167 ("Хищение путем присвоения или растраты"), 168 ("Мошенничество"), 205 ("Злоупотребление властью или должностными полномочиями"), 206 ("Превышение власти или должностных полномочий"), 209 ("Должностной подлог"), 211 ("Подстрекательство к даче взятки"), 227 ("Завладение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей и др.") и 238 ("Лжесвидетельство") Уголовного кодекса.

Вместе с основным фигурантом дела на скамье подсудимых оказался бывший секретарь-делопроизводитель и инспектор отдела кадров Ташкентского юридического колледжа Абдулазиз Салимджанов, он обвиняется по трем статьям УК – за мошенничество, подстрекательство к даче взятки и пособничество в должностном подлоге.

Как сообщают "Новости Узбекистана" со ссылкой на представителя городской прокуратуры Бобыра Дехканова, следствием установлено, что бывшее руководство юридического колледжа похитило 341 млн сумов ($42 тысячи) бюджетных средств.

Кроме того, администрация выдавала фальшивые дипломы. В отношении Темировой также обнаружены факты так называемого кумовства: в частности, она устроила в колледж своих детей – сына и дочь, которые не появлялись в учебном заведении и не проводили никаких занятий.

Преступления экс-директора учебного заведения и ее помощника были выявлены столичной прокуратурой в ходе проверки, инициированной правоохранительными органами после случая поножовщины, произошедшего в колледже 6 октября 2017 года. Тогда в результате драки между учащимися один из студентов – Асадбек Парпибоев - скончался от полученных ран. За это убийство был осужден Саидкамрон Саидвалиев: в феврале 2018 года Учтепинский районный суд города Ташкента приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
16.03.2018

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - fergananews.com
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1521235740
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