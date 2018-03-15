Страна чиновников: Россия бьет рекорды по количеству госслужащих

00:13 17.03.2018 Один к семи.Россия побила исторические рекорды по числу госслужащих



Росстат обнародовал оперативный мониторинг за госслужбой. В некоторых регионах статистические данные восприняли как насмешку над здравым смыслом: в Орловской области, например, соотношение трудоспособных орловцев, платящих налоги, и представителей власти, получающих зарплату из бюджета - семь к одному.



Например, в Орловской области – самой маленькой среди российских регионов, с населением 759 143 человека, в органах власти всех уровней - государственных и муниципальных - трудится 13 988 служащих. Местные СМИ тут же подсчитали: на одного чиновника приходится 55 "подопечных", включая младенцев и детей школьного возраста.



Для сравнения: в 2000 году общее количество служивых людей в области составляло 8 652 человек (рост в 1,6 раза). Население за тот же период сократилось на 75 тысяч человек, закрылись пять промышленных предприятий, практически ликвидирован малый бизнес, едва дышит сельское хозяйство… Люди делают вывод: в области активно плодятся только чиновники. Зачем?



- Самовольно расширять штаты государственных и муниципальных служащих мы не имеем права, - заявили в Департаменте государственной гражданской службы, кадров и противодействия коррупции Орловской области. – Это зависит от политики центра, он решает, какая численность служащих необходима для лучшей управляемости государством. Будем команда на сокращение – значит, будем сокращать.



Дамоклов меч над армией российских служивых в общем-то висит беспрерывно. Бывалые чиновники рассказывают, что половина рабочего времени у них уходит на гаданья: когда их будут "резать". И главное – за что?



- В истории России ни разу не проводили анализ эффективности работы чиновников: кто чем занимается и насколько эта работа вообще нужна, - поделился Павел Кудюкин, доцент кафедры теории и практики госуправления ВШЭ, экс-зам?министра труда РФ. - В XVII в. государевых людей было около 15 тысяч на всю страну. Начиная с Петра I, управленцы в России множатся. К 1982 г. госаппарат вырос до 2,5 млн чел. С тех пор не раз предпринимались попытки сократить аппарат, например, в 2010 г. было принято решение о сокращении чиновников на 20% к 2014 г. Сами чиновники в это не поверили, и, как видите, для них все обошлось наилучшим образом.



Точное количество работников, состоящих на службе у государства, трудно посчитать даже Росстату - чиновник умеет маскироваться, многие организации называются по-хитрому – типа концернов с частичным госучастием. На деле эта "частичность" является полным содержанием штата на бюджетные деньги. Тем не менее, даже и без этих хитростей чиновничья армия в стране составляет более 6 млн. человек. Из открытых источников мы сделали небольшую выборку по ветвям власти, дающую представление, сколько управленцев на них сидит. Вот что получилось.



Законодательная власть (члены Совет Федерации, депутаты ГД, помощники и аппарат двух палат парламента) – 15 тыс. чел. Плюс 35 тысяч депутатов республиканских, краевых и областных законодательных собраний и их аппарат. Плюс 700 тысяч депутатов законодательных собраний с аппаратом (в России - 24 тысячи муниципалитетов).



Исполнительная власть : министерства, ведомства и их региональные филиалы – 700 000. Администрации регионов, региональные министертва и ведомства с аппаратами – еще 600 000 человек. Чиновники муниципальных образований – 1 млн. чел.



Контролеры: лицензирующие, контролирующие и регистрационные органы -1 млн. 300 тыс. чел.



Фонды: пенсионные, социльные, страховые и пр. - 1 млн 500 тыс. чел.



Росстат называет более скромную цифру госслужащих - 1 млн. 107,3 тысяч человек. Но в любом министерстве вы найдете еще и секретарш, уборщиц, работников столовых, водителей и прочих нечиновников. А зарплата им из бюджета капает. Если посмотреть, сколько физически людей сидит в зданиях с гербом и флагом, то на одного настоящего бюрократа приходится как минимум два из "обслуги" (такую пропорцию вывел журнал "Вопросы экономики"). Вот вам и шестимиллионная армия, сравнимая по численности со средним европейским государством.



Статистика, похоже, не поспевает не только за мимикрирующими туда-сюда служащими, но и не учитывает "новообразования", растущие в России как грибы. Простые налогоплательщики о них либо уже забыли, либо вообще не подозревают, что они есть.



Кто-нибудь сможет сейчас сказать, что делают полпреды и их аппараты в федеральных округах?



Может ли кто-то просто вспомнить пофамильно всех полпредов? Не говоря уже о том, что нет никакого специального экономического планирования в рамках федеральных округов. А потому сами эти округа во главе с полпредами существуют только на бумаге. Этот институт создавался в начале 2000-х: его появление объяснялось необходимостью ликвидировать федеративный эгоизм, скрепить регионы, помочь собрать страну воедино. Прошли годы… Продолжаем скреплять.



Или почему, например, тот же Дальний Восток нужно непременно развивать с помощью отдельного министерства? Зачем тогда нужны губернаторы и вышеупомянутые полпреды?



В стране, где практически не осталось регулируемых цен, вполне уютно существует отдельная Федеральная служба по тарифам. Теперь ее вроде как "догадались" присоединить к ФАС. В стране, где нет государственной монополии на производство алкоголя, действует Росалкогольрегулирование.



В октябре 2015 года - в разгар кризиса, у нас создали очередное новое старое ведомство: госкорпорацию по поддержке малого и среднего бизнеса.



В России за последние 20 лет неоднократно возникали такие специальные органы. В результате, доподдерживались так, что малый бизнес уже еле дышит. Но в России другая логика: под любую проблему, существующую, назревающую или даже отсутствующую, у нас тут же пытаются создать новое ведомство. Непременно государственное. Непременно отдельное. И непременно большое. Все хотят бюджетов, полномочий, штата сотрудников. Вот так в итоге и вырисовывается умопомрачительная цифра: 108 чиновников на 10 тысяч населения. В 2013 году было 102. Для сравнения, в СССР, считавшемся царством бюрократии, их было на максимуме 73 человека на 10 тыс. населения. При этом по рейтингу качества государственного управления Всемирного банка в 2013 году Россия занимала 120-е место среди 210 стран.



- Дело не в том, много или мало народу работает на государство, - говорит директор Института экономики РАН Руслан Гринберг.- У нас государство жесткое, многоголовое, избыточное там, где не надо, и слабое там, где надо, - например, в здравоохранении и образовании. Это отражается в таком параметре, как отношение расходов бюджета к ВВП. По этому критерию экономисты судят, сколько денег государство готово потратить на развитие гражданина, на то, чтобы он был счастлив, образован и здоров. Если в Германии это 50-52%, то в России вдвое меньше. Поэтому у нас лучший бизнес - сесть в чиновничий кабинет. В госуправление очень часто устремляются безответственные любители легких денег, - с горечью заключает экономист.



По деньгам вопрос очень интересный.



Официальная статистика говорит: если в 2009 году совокупные расходы на оплату труда занятых в госуправлении составляли 519,3 млрд руб., то в 2013-м – 682,7 млрд. Рост составил 31%, и продолжает идти вверх, несмотря на кризис и на известный приговор "денег нет", с которым теперь живет вся "простая" Россия Наверху другой мир. В 2017 году зарплата депутата без дополнительных премиальных и надбавок за особенные успехи в труде составляет 360 000 рублей. Вы удивитесь еще больше, когда узнаете заработок председателя комитета Государственной думы – 500 000 рублей. Заметьте, это лишь официальная статистика.



Судя по налоговым декларациям, 40 000 госслужащих входят в число богатейших людей страны. Средние размеры зарплат в федеральных органах власти, которые обычно фигурируют в открытых источниках, 115, 7 тыс. руб. Но те же "источники" недавно опубликовали и другие, более близкие к реальности зарплаты, которые подтверждает и Росстат: аппарат правительства – 228 475 руб., администрация президента – 218 648, Счетная плата 180 691, ГосДума (без депутатов) - 170 848, Совет Федерации – 176 149 рубдей. Тем не менее служивые по-прежнему не удовлетворены своими окладами. Согласно предложениям Минфина о совершенствовании системы оплаты труда гражданских служащих, к 2018 году зарплату в федеральных органах власти повысят не менее чем в 2 раза. Всего на мотивацию чиновников планируется потратить дополнительно 462 млрд руб.



В регионах зарплаты скромнее, средний оклад чиновников 35 тысяч рублей. Больше всего получают в Тюменской области, на Чукотке и Магаданской области. Однако наибольшее превышение зарплаты чиновников над средней по региону наблюдается в Кабардино-Балкарии и Чечне. Бюрократия этих республик зарабатывает на 70–80% больше остальных работников, тогда как в среднем по России превышение 31%. Исключение – Сахалинская область. Оклады чиновников здесь почему-то на 50% ниже, чем у всех.



И напоследок вишенка на торте. Надбавка к пенсионному обеспечению чиновников предусмотрена в размере 75% от среднего заработка за годы службы в государственной структуре, причем если раньше чтобы претендовать на эту надбавку нужно было трудиться всего 3 года, то с 2017 года период увеличивают до 10 лет. Теперь и захочешь, многих не выгонишь. Доплаты парламентариям, которые вышли на заслуженный отдых, по подсчетам Алексея Кудрина, достигают 40 000 - 50 000 рублей. Для сравнения, средняя пенсия российской бабушки 13 700 рублей, из льгот – в лучшем случае, бесплатный талон на баню и проездной за полцены.



Какие претензии? Да никаких! Каждый получает от государства то, чего заслуживает. Источник - citifox.ru

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