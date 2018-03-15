Резня в Сонгми. Зачем солдаты США убивали женщин и детей во Вьетнаме

00:01 17.03.2018 Андрей Веселов



Полвека назад, 16 марта 1968 года, солдаты роты "Чарли" 1-го батальона 20-го пехотного полка армии США вошли во вьетнамскую деревню Сонгми и полностью ее уничтожили. Погибло 504 мирных жителя. Многих из них жестоко пытали, женщин - насиловали. Оружия в деревне не было. Резня в Сонгми стала одним из символов вьетнамской войны. В США преступление сначала не признавали, сегодня тоже стараются об этом не вспоминать. Корреспондент РИА Новости побывал в Сонгми и поговорил со свидетелями чудовищной бойни.



Карательная операция началась примерно в 5:30 утра. После артиллерийского обстрела солдаты роты "Чарли" высадились на десантных вертолетах на западной окраине деревни и сразу открыли огонь по крестьянам, работавшим на рисовых полях. Двигаясь по улице, бросали гранаты в окна и двери домов. Одних жителей убивали на месте, других сгоняли в помещения или на пустыри. И расстреливали там.



"Мозги были белыми. Все остальное - красным"



Пам Ти Туан 80 лет. Когда американцы атаковали деревню, ей было тридцать. Она до сих пор в деталях помнит произошедшее.



"Это невозможно забыть. Мне часто снится, как снова приходят солдаты, и тогда я кричу по ночам", - говорит она. Американцы ворвались в дом и всю семью - мать, отца, бабушку, двух братьев, сестру, саму Ти Туан и двух ее маленьких дочерей - вытолкали наружу.



"Вместе с остальными нас повели к канаве (неглубокому оросительному каналу для воды у рисовых полей. - Прим. ред.), с нами были наши соседи, несколько десятков человек, - вспоминает вьетнамка. - По дороге солдаты кричали, ругались, били нас прикладами и ногами, иногда стреляли. Людей выстроили по краю канала, заставили повернуться спиной, опуститься на колени и поднять руки. Мы не думали, что нас будут убивать. Мы же полностью им подчинились и не сопротивлялись! Но они открыли огонь. Убитые падали в воду один за другим".



Вместе с Ти Туан мы подходим к тому самому рву, где убили ее семью и соседей. "Я видела, как они застрелили моего отца. Я все еще это вижу! Его голова просто взорвалась. Я не могла в это поверить - его мозги были совершенно белыми. Все остальное было красным", - говорит она.



Ти Туан, когда раздались выстрелы, схватила дочерей и прыгнула в канаву, притворившись мертвой. Кругом были убитые и раненые.



"Люди страшно кричали, не всех американцы смогли убить сразу. Раненых добивали. Я шептала дочерям, чтобы они не шевелились и молчали. В один момент мне показалось, что они умерли, так тихо они лежали. Это было ужасно! Я сама едва не закричала, когда подумала, что они мертвы. Если бы я закричала, меня бы тоже убили".



Дочери Ти Туан выжили, но вся семья погибла.



Вместе с детьми Ти Туан несколько часов лежала среди мертвецов, хотя американцы уже ушли. Боялась, что они вернутся. Всего в той канаве погибло около 70 человек.



"Она потом всю жизнь работала в деревне, - рассказывают соседи. - Никуда не выезжала, выращивала рис и овощи. Мастерила резные фигурки из дерева. Очень спокойная и приветливая, хотя пережила такое, от чего можно сойти с ума. Ей повезло. Она выжила тогда сама, выжили ее дети".



"Я выглядел как корзина с мясом"



Еще один выживший в бойне - Фан Тхань Конг. В 1968-м ему было всего 11 лет. Через год фотография маленького испуганного мальчика облетела всю планету.



"Мама собирала нас в школу, когда мы услышали взрывы и выстрелы. Решили спрятаться. Отец заранее вырыл небольшую землянку, и мы хотели там переждать. Но солдаты нас нашли, заставили выйти", - говорит Тхань Конг.



Он вспоминает, что солдат было трое - двое белых и один чернокожий. "Белые целились в нас, курили и смеялись. А черный стрелял в коров и поджигал наш сарай. Потом они стали обсуждать, что делать с нами. Приказали нам вернуться в землянку. Когда мы спустились, они бросили к нам три гранаты и отбежали", - продолжает Тхань Конг.



"Думаю, мама все поняла. Она поняла, что они хотят нас убить именно так - гранатами, - рассказывает вьетнамец. - Поэтому она велела нам с сестрами и братом отойти в самую глубину землянки. А сама осталась у выхода. Ее разорвало на куски. Остальные тоже погибли. Выжил только я".



Погибших в землянке соседи и родственники обнаружили только через несколько часов.



Тхань Конга они тоже приняли за мертвого и хотели похоронить.



"Я выглядел как корзина с мясом, весь в крови, никому в голову не пришло, что я жив", - говорит он.



В самый последний момент мальчик очнулся и чудом избежал того, чтобы быть похороненным заживо.



Причина невероятной жестокости американцев до сих пор непонятна. По одной из версий, в деревне мог находиться штаб партизан Национального фронта освобождения Южного Вьетнама - Вьетминя, или, на американский манер, Вьетконга. Незадолго до этого рота "Чарли" понесла потери: несколько солдат подорвались на минах.



То есть месть. Но в деревне солдаты не обнаружили ни партизан, ни оружия. И "мстили" обычным крестьянам.



"Никаких партизан тут не было, - говорит Тхань Конг. - Дело совсем в другом. Американцы хотели, чтобы вьетнамцы на них работали. Был организован специальный лагерь неподалеку. А в Сонгми на американцев не желали работать. И это была акция устрашения: показать жителям других деревень, что их ждет".



"Хорошие американцы тоже есть"



Сонгми уничтожили целиком, ничего не осталось. Впоследствии деревню отстроили. Для правительства Вьетнама это было делом чести, и на месте деревянных хижин появились каменные дома. Единственное, что сохранилось от старой деревни, - это колодец. Американские солдаты туда сбрасывали трупы убитых, а возможно, и еще живых.



В Сонгми есть скромный мемориал и музей. Тхань Конг долго работал там смотрителем, пока год назад не вышел на пенсию. На стенах двух комнат музея жуткие фотографии - абсолютно мирные люди, крестьяне (это ясно видно по их одежде) со страшными ранениями и увечьями: простреленные головы, выпущенные наружу внутренности, искаженные болью лица. А рядом американские солдаты - смеются и поджигают дома.



Правда о преступлении вскрылась далеко не сразу. Вашингтон все отрицал.



Один из конгрессменов попробовал инициировать расследование, но Белый дом заявил: это "ложь и выдумки".



Все изменилось после публикации фотографий. Рональд Хэберли из батальона "Чарли" делал снимки во время бойни, но целый год их никому не показывал. Лишь в ноябре 1969 года он продал фотографии нескольким американским и европейским изданиям. Тогда и разразился грандиозный скандал.



В результате был осужден только один человек - лейтенант Уильям Келли. По особому распоряжению президента Ричарда Никсона наказание он отбывал дома. А через три года его и вовсе освободили.



В музее Тхань Конг указывает на портрет пулеметчика вертолета Лоуренса Колберна и говорит: "Хорошие американцы тоже есть".



Колберн входил в экипаж наблюдательного вертолета OH-23, который случайно стал свидетелем бойни и прекратил ее: отсек карателей от мирных жителей, открыв предупредительный огонь.



"США не хотят вспоминать о том, что здесь произошло. Для них это позор. Конечно, они никак нам не помогают", - заключает Тхань Конг.



В Ханое встречаемся со старшим генерал-лейтенантом Нгуен Ван Ринем. Он ветеран вьетнамской войны, в прошлом - заместитель министра обороны, а сегодня - президент Ассоциации жертв "Агента Оранж"/диоксина.



Американцы применяли боевые химические вещества, заразив 14 процентов территории страны, отравив миллионы вьетнамцев. У отравленных дети рождались с мутациями.



"Очень многие преступления американской армии на территории Вьетнама до сих пор не раскрыты, - говорит генерал. - Масштабы настолько чудовищны, что узнать истину очень трудно. Сами же они никогда не признаются".



Действительно, если бы не случайные фотографии Хэберли, мир никогда не узнал бы о трагедии Сонгми и Белый дом до сих пор бы все уверенно отрицал.



А ведь во многих других местах, где действовали американские военные, фотографов не было.



Материал подготовлен в партнерстве с редакцией Sputnik Вьетнам. Источник - РИА Новости

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1521234060

Новости Казахстана

