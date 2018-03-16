Даже загнанный в угол Кремль не решается признать ДНР и ЛНР, - "СП"

23:51 16.03.2018 Даже загнанный в угол Кремль не решается признать ДНР и ЛНР



О необходимости такого шага говорит кандидат от оппозиции



Алексей Полубота



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Алексей Анпилогов

Алексей Кочетков



Кандидат в президенты России Павел Грудинин не раз в ходе избирательной кампании высказывался по поводу республик Донбасса. По мнению кандидата от КПРФ и НПСР, после проведения референдумов в ДНР и ЛНР республики нужно или признать независимыми, или включить в состав России.



"Людей, которых мы поддерживаем, нужно поддерживать дальше. Надо об этом четко заявить. Признать независимость ДНР и ЛНР или принять их в состав российского государства. Нельзя все время находиться в состоянии прыжка и нельзя перепрыгнуть пропасть в два прыжка. Будет либо один прыжок, либо - ни одного. Нам пора определиться, я считаю, что нужно признавать независимыми или нашей территорией республики Донбасса, тогда все станет на свои места. А что о нас думает мировое сообщество, допустим, Америка, меня это не сильно беспокоит. Мы должны быть убеждены, что мы правы и действовать соответственно", - заявил Павел Грудинин в эксклюзивном комментарии "СП".



Действительно, в последнее время все больше доказательств того, что попытка не дразнить и "умиротворять Запад", начатая в 2014 году, окончилась ничем. 15 марта США ввели очередную порцию антироссийских санкций, под них попали сотрудники ФСБ и ГРУ. Явно спровоцированный скандал с высылкой российских дипломатов из Англии говорит о том, что не только США, но и их союзники готовы использовать любой повод для обострения отношений с Россией, абсолютно не беспокоясь о доказательствах при выдвижении очередных обвинений.



В Киеве говорят о выходе из СНГ и разрыве "Договора о дружбе" с Россией. Судьба "Северного потока-2" висит на волоске.



А тем временем продолжается методичное истребление наших соотечественников в Донбассе, украинскими военными и западными наемниками.



Так почему же в таких условиях заявление о необходимости признать ДНР и ЛНР звучит не из Кремля, а от оппозиционного кандидата в президенты?



- Признание донбасских республик, на мой взгляд, может состояться не благодаря, а вопреки воле российских властей, как это уже бывало в постсоветский период, - говорит директор фонда исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов. Россию просто вынуждали на некоторые резкие шаги, будь это Южная Осетия с Абхазией в 2008 году или Крым в 2014 году.



Что касается 2008 года, то российское руководство тогда удачно смогло "прикрыться" недавним признанием независимости Косова США и их союзниками. Сейчас подобных факторов нет. Кроме того, тогда события развивались стремительно. Агрессия Грузии привела к гибели по разным данным десятков или сотен мирных жителей, граждан России, так же погибли российские миротворцы. Сочетание этих факторов и быстрота решения России привели к тому, что международное сообщество в лице Запада вынуждено было смириться с признанием двух республик.











Что касается ДНР и ЛНР, то продолжительность той гуманитарной трагедии, которую мы наблюдаем, к моему глубокому сожалению, притупила чувства и эмоции. Кроме регулярных обстрелов, мирное население страдает и от той неопределенной правовой ситуации, в которой приходится существовать уже 4 года. К сожалению, Россия пока не идет даже на выдачу своих паспортов всем желающим в Донбассе.



Для российской власти ситуация с Донбассом перешла в инерционную стадию развития. Нет никаких явных поводов для того, чтобы заявить о признании независимости Донецка и Луганска. Можно предположить, что наши отношения с Западом, в первую очередь с США (а теперь еще и с Великобританией) настолько деградируют, что в какой-то момент российское руководство поймет, что от признания ДНР и ЛНР будет больше плюсов, чем минусов. И тогда, наконец, Кремль вспомнит более чем о трех миллионах соотечественников, которые хотят жить в России или с Россией. Опять же для формального повода признать независимость необходимо серьезное обострение ситуации на линии разграничения в Донбассе.



"СП": - Разве недостаточно созвать заседание в ООН, привести там статистику: ежегодно тысячи обстрелов, тысячи убитых от "случайных" украинских снарядов мирных жителей за 4 года?



- Действительно, если теоретически предположить, что пришедший к власти после 18 марта 2018 года президент России проявит политическую волю, то у России и сейчас есть моральное право признать республики. Правда, я считаю, что у любого государства есть своя инерция, и роль личности в истории мы несколько преувеличиваем.



Если говорить конкретно о Донбассе, то, к сожалению, тут есть еще фактор человеческой психологии. Сейчас новость об очередном обстреле и погибших жителях не воспринимается так остро, как в 2014 году, даже в России, не говоря уже о "международном сообществе". Когда люди привыкают к войне, это страшно и это трудно изменить.



"СП": - Если говорить о России, то многие о войне в Донбассе тут помнят слабо. Вполне можно организовать мощную информационную кампанию в СМИ, акцентируя внимание на преступлениях украинских силовиков и нацистов, как это было в 2014 году. И тогда "индекс сочувствия" к соотечественникам на Донбассе наверняка снова поднимется.



- Безусловно, российское общество подвержено влиянию СМИ, особенно телеканалов. Но наше руководство пытается по-прежнему действовать исходя из политической целесообразности, как оно его понимает. А политическая целесообразность, это такой зверь, который не обладает такими понятиями, как нравственность, мораль и т. д. Последняя целесообразность, которая осталась для нашей элиты на Украине - это труба "Газпрома". Лично я бы только приветствовал, если бы российский истеблишмент перестал прятаться за такую целесообразность. А занялся бы целесообразностью выживания и развития русского народа, который оказался самым большим разделенным народом. Но в российской государственной элите, к моему глубокому сожалению, превалирует картина мира, при которой транзит газа в Европу должен быть сохранен едва ли не любой ценой. Поэтому вынужден повторить: учитывая ту трусливость и недальновидность российской элиты, которые она показала в 2014 году, наиболее вероятным толчком для вынужденного признания ДНР и ЛНР станет новое серьезное военное обострение в Донбассе.



- В России часто бывает так, что оппозиция озвучивает те вещи, которые власть не может говорить по тем или иным причинам, - говорит президент Фонда развития институтов гражданского общества "Народная дипломатия" Алексей Кочетков. - При этом необходимо узнать реакцию общества. Я убежден, что значительная часть нашего общества горячо поддержала бы признание ДНР и ЛНР. Надеюсь, что это такая консолидированная работа власти и оппозиции, которая приведет к тому, что Донецкая и Луганская республики будут, наконец, признаны Россией. Поскольку продолжение того, что происходит, будет уже выглядеть как предательство соотечественников, находящихся под мощным прессингом киевского режима и Запада.



16.3.18 Источник - svpressa.ru

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