Умер советский режиссер Александр Павловский ("Трест, который лопнул")

23:33 16.03.2018 Режиссер Александр Павловский умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.



Причина смерти не уточняется.



Павловский окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1971 году, затем стал режиссером-постановщиком Одесской киностудии. В 1993-1999 годах занимал должность художественного руководителя киностудии "Аркадия", с 2000-го работал на различных киностудиях Москвы.



Наибольшую известность режиссеру принесли такие картины, как "Трест, который лопнул" (1982), "Зеленый фургон" (1983), "Светлая личность" (1989). Источник - РИА Новости

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