Каз-бизнес-убийцу Токмади посадили на 10 лет. Опять сбежит?

21:29 16.03.2018 Муратхану Токмади вынесли приговор за убийство Татишева



Сегодня в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области огласили приговор Муратхану Токмади, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Суд приговорил: признать Муратхана Токмади виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами ж и з части 2 статьи 96 УК РК (в редакции 1997 года) - "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом". И назначить ему наказание в виде десяти лет лишения свободы без конфискации имущества. На основании части 6 статьи 58 УК РК путем частичного присоединения наказания, назначенного Алмалинским районным судом Алматы от 10 октября 2017 года, окончательно к отбытию Токмади назначить десять лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", - зачитал приговор судья Азамат Тлепов.



Он отметил, что обжаловать приговор можно в течение 15 суток.



Между тем представитель потерпевших Евгений Яворский отметил, что сторона Татишевых полностью удовлетворена приговором.



"(...) прошло 14 лет, все эти годы мы понимали, что это было умышленное убийство. Токмади признан виновным в совершении умышленного убийства, мы полностью данным приговором удовлетворены. Дополнительно по решению моих доверителей мы будем решать вопрос материальной компенсации. Получим приговор, почитаем его, оттуда будет приниматься решение. На сегодня еще не знаю", - отметил Яворский.



Суд длился целый месяц. За это время в суде успели выслушать более 50 свидетелей, в том числе и иностранных специалистов. В ходе судебного следствия были представлены результаты многочисленных экспертиз, которые указывали на то, что выстрел можно было сделать только с заднего сиденья автомобиля. Всего дело состояло из 79 томов.



Ранее прокурор запросил в целом 12 лет для осужденного бизнесмена. Кроме того, гособвинитель попросил взыскать с Токмади 356 000 тенге в госбюджет за проведенные экспертизы. Между тем адвокат Муратхана Токмади попросил назначить наказание подсудимому срок ниже низшего предела, менее десяти лет.



Ранее суд постановил произвести допрос бывшего руководителя КНБ Нартая Дутбаева по делу Токмади без участия СМИ.



По данным КНБ Казахстана, 8 марта 2018 года около 19.20 часов Муратхан Токмади, подозреваемый в совершении умышленного убийства бывшего председателя правления АО "Банк Туран Алем" Ержана Татишева по заказу Мухтара Аблязова, совершил попытку побега из здания Жамбылской областной больницы. Он был оперативно задержан в Таразе и водворен в СИЗО ДВД Жамбылской области.



О побеге Токмади стало известно вечером 8 марта из соцсетей. После информации о побеге все выездные пути из города в сторону Алматы и Шымкента были перекрыты. Сотрудники правоохранительных органов вели тщательный досмотр всех выезжающих транспортных средств. Областную больницу, откуда сбежал Муратхан Токмади, оцепили и никого туда не впускали.



Бизнесмен Муратхан Токмади был взят под стражу в июне 2017 года. Алмалинский районный суд Алматы признал его виновным в вымогательстве и незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Он заключил сделку с правосудием. Приговором суда от 10 октября 2017 года Токмади осужден на три года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.



Позже в интервью телеканалу КТК Токмади признался в убийстве банкира Ержана Татишева. Он заявил, что убийство бывшего главы "Банка ТуранАлем" (нынешний БТА Банк) заказал Мухтар Аблязов.



Банкир Ержан Татишев погиб 19 декабря 2004 года на охоте в районе станции Отар. За рулем Toyota Land Cruiser он преследовал хищников по степи. Догнав их, он передал ружье 12-го калибра сидевшему рядом Муратхану Токмади. Согласно выводам экспертов, в это время внедорожник неожиданно наехал на кочку, и ружье самопроизвольно выстрелило. Пуля попала банкиру прямо в голову. Татишев получил огнестрельное ранение в правую сторону затылочной части головы. Пуля прошла навылет через левый глаз. Тогда это назвали "несчастным случаем".



Суд по делу "стекольного короля" Муратхана Токмади начался в середине февраля. Сам обвиняемый полностью признал вину в убийстве банкира Ержана Татишева. Источник - tengrinews.kz

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