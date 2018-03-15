Кыргызстан: нехватка чистой воды - большая проблема, - И.Айнетдинов

18:19 16.03.2018 Около миллиона жителей Киргизии не имеют доступа к чистой питьевой воде. Об этом говорится в докладе Института омбудсмена Киргизской республики, анонсированном 9 января 2018 года.



В исследовании подчеркивается, что Киргизия обладает значительными водными ресурсами, ее положение в этом плане - одно из самых выгодных в Центральной Азии. Однако, после ликвидации колхозов и совхозов, системы водоснабжения в селах много лет оставались без должного ухода и ремонта.



В результате, к настоящему времени во многих селах эти системы полностью перестали функционировать. Местные жители вынуждены пить воду из источников, пригодность которых никем не проверена.



Сейчас в Киргизии насчитывается 1805 сел. В 1272 из них наблюдаются проблемы с централизованным водоснабжением, а в 397 селах водопроводные сети вообще отсутствуют. В этих населенных пунктах проживает около миллиона человек. Общая численность населения Киргизии составляет 4,8 миллиона человек. Таким образом, сложности с доступом к чистой воде испытывает примерно одна пятая населения.



В Институте омбудсмена считают, что основные причины сложившегося положения - несовершенство нормативно-правовой базы, бедность населения, истощение природных ресурсов.



Еще одна важная причина - разные подходы к устройству быта жителей городов и сел. На фоне урбанизации проблемы жителей села часто кажутся властям "не очень важными".



Для решения проблемы несколько лет назад была утверждена Государственная программа развития питьевого водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Кыргызской Республики на 2014-2024 годы. Согласно этой программы, на строительство и ремонт водопроводов в 425 селах планировалось направить 6,9 миллиарда сомов.



В феврале 2016 года эта программа была упразднена. Вместо нее приняли Стратегию развития систем питьевого водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Кыргызской Республики до 2026 года, общий объем финансирования которой составляет более 24,7 миллиарда сомов. Вкладывают средства в развитие водоснабжения и международные организации.



Однако, выделяемые средства нередко расходуются неэффективно или расхищаются. За последние годы прокуратура возбудила 26 уголовных дел о нецелевом расходовании денег, выделенных на восстановление систем водоснабжения.



А иногда ремонт водопровода проводится некачественно, и вскоре после восстановления он ломается вновь. Это становится поводом для многочисленных жалоб населения.



В ближайшее время проблема водоснабжения будет обсуждаться на специальных слушаниях в парламенте Киргизии. Также планируется провести общественные слушания.



Исхак Айнетдинов Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1521213540

Новости Казахстана

