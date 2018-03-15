"Кокжайлау" для Байбека. Акимат Алматы навострил лыжи, - В.Борейко

11:21 16.03.2018 Байбек скорей партбилет положит, чем отдаст деньги области



ВАДИМ БОРЕЙКО



Акимат Алматы ответил на официальный запрос Ratel.kz о строительстве горнолыжного курорта "Кокжайлау"



Официальный запрос акиму Алматы по поводу проекта ГЛК "Кокжайлау" наша редакция направила еще 12 февраля. Пришел ответ лишь 15 марта, да и то после неоднократных напоминаний руководителю пресс-службы акимата в фейсбуке, а также в публикации на Ratel.kz.



Ответил нам не лично Бауыржан БАЙБЕК (на это счастье мы и не рассчитывали), а управление туризма, которое курирует проект. Причем подписал документ не руководитель управления Ерлан ЖАЙЛАУБАЙ, а его и. о. С. БЕКМАГАМБЕТОВ. Но, как говорится, и на том спасибо. Тем более, что внешне это не короткая формальная отписка, а достаточно подробные ответы на все наши вопросы.



Со времени нашего запроса прошло больше месяца. За это время акимат успел провести внеплановый круглый стол с защитниками Кокжайлау, где появилась кое-какая новая информация о проекте, которую мы еще не знали, сочиняя письмо Б. Байбеку.



Тем не менее, письмо управления туризма – довольно любопытный документ. И я воспроизведу его полностью, сопроводив каждую пару "вопрос-ответ" своим комментарием.



Почему прибедняется Байбек



"Управление туризма и внешних связей города Алматы (далее – Управление), рассмотрев письмо касательно реализации проекта "Кокжайлау", сообщает следующее.



В настоящее время Управление приступило к разработке технико-экономического обоснования. Позже предстоит разработать проектно-сметную документацию. Именно в этих двух документах будут отражены все основные параметры нового курорта.



В этой связи предоставить полную информацию по вопросам не предоставляется возможным.



Вопрос: Каков общий бюджет оптимизированного проекта? Какие средства предусматривается вложить из республиканского бюджета, из бюджета г. Алматы, а также, возможно, из Национального фонда и негосударственных источников?



Технико-экономическое обоснование (ТЭО) и разрабатываемая в последующем проектно-сметная документация (ПСД) Проекта призваны определить его стоимость, поэтому на данном этапе не предоставляется возможным предоставить точный ответ на данный вопрос.



С учетом оптимизации, ожидается, что Проект будет значительно дешевле по сравнению с Проектом 2014 года. Из каких источников планируется финансирование на создание проекта, будет понятно после разработки ТЭО и ПСД, но предполагается, что финансирование Проекта по строительству горного курорта будет осуществляться как из местного и республиканского бюджетов, так и из средств частных инвесторов.



Акимат дает понять, что никакой конкретной "заначки" на строительство курорта в бюджете не существует. И все будет сделано по правилам – сначала в ТЭО определят стоимость проекта, затем эту сумму включат в бюджетную заявку города и/или республики. Значит, финансирование начнется не раньше следующего года, если до этого не примут соответствующие поправки в бюджет Алматы или страны.



Однако в проекте 2014 года дело обстояло не совсем по правилам.



Издание Kazakhstan Вusiness Magazine в редакционном обзоре, датированном февралем 2012 года, со ссылкой на слова министра по инвестициям и развитию Асета ИСЕКЕШЕВА, писало: "Проект "Кок Жайляу" предусматривает строительство в Заилийском Алатау курорта с горнолыжными трассами протяженностью до 500 км, а также подведение инженерных сетей к основным объектам курорта. Стоимость создания инфраструктуры составит порядка 112 млрд тенге ($750 млн по курсу начала 2012 года; по словам финансиста Дмитрия ЖУКОВА, строительство ГЛК в грузинском Гудаури, по площади превышающем Кокжайлау в 10 раз, обошлось всего в $70 млн. – В. Б.). Еще свыше $2 млрд будет привлечено в качестве коммерческих инвестиций в строительство отелей. В министерстве рассчитывают завершить ТЭО и системный план развития в IV квартале текущего года (2012-го. – В. Б.), а уже в следующем году будут начаты работы по проектированию и строительству внешних сетей".



Победитель тендера на разработку ТЭО – консорциум в составе квазигосударственного ТОО "ГЛК "Кокжайлау" и канадской компании Ecosign – был определен 11 июля 2012 года.



А резюме ТЭО представили на общественные слушания 11 января 2013 года. То есть смету проекта взяли не с потолка, а определили достаточно точно - в 112 млрд тенге (сумма-то не круглая) – почти за год до того, как было готово технико-экономическое обоснование.



Тогда акимат поспешил вложить в проект 8 млрд тенге из местного бюджета, не дождавшись финансирования из республиканского. Деньги были освоены, началось строительство подстанции. Но заявку в бюджет страны на 2016 год отклонили из-за кризиса, и проект заморозили.



С какой радости на этот раз должно быть иначе и акимат не знает, какой суммой располагает на застройку урочища? Можно предположить, что прибедняется. Делает вид, что не знает. Просто нам не говорит.



Трудности с арифметикой



Вопрос: Первоначально ТЭО, подготовленное в 2013 году, предусматривало площадь застройки в 13 га. Затем, в ходе презентаций проекта, выяснилось, что она увеличена втрое. Какая именно площадь застройки будет сокращена в 9 раз и сколько гектаров в итоге она составит?



Ответ: Прогнозируется, что площадь коммерческой застройки будет снижена в девять раз и ориентировочно составит 4 000 м2 для постройки двух небольших гостиниц, пунктов питания, сервисных и технических помещений. Обновляемая концепция не предполагает проектирование и строительство частных, индивидуальных коттеджей и вилл на плато Кокжайлау. Ввиду расположения курорта в черте города запланировано сокращение объема коммерческой застройки. Соответственно, туристы смогут отдохнуть в отелях мегаполиса и получить весь спектр туристских и сервисных услуг.



Комментарий: Цифру "в 9 раз", на которую мы сослались в запросе, называл 9 ноября 2017 года Б. Байбек. Но тогда он не указал новый "метраж" застройки.



Его впервые обнародовал директор ТОО "Almaty Mountain Resorts" Наиль НУРОВ 18 февраля 2018 года в интервью kapital.kz: "Площадь коммерческой застройки на плато будет снижена в 10 раз - с 44?000 кв. м до 4000 кв. м".



Теперь С. Бекмагамбетов снова твердит про 9 раз. В действительности она была сокращена, как вы понимаете, в 11 раз. У троих представителей акимата проблемы с арифметикой? А государственные деньги они тоже так считают?



Не рубите, мужики



Вопрос: Просим уточнить: какая площадь будет отведена под дорогу, инженерно-технические сооружения, коттеджи и/или гостиницы, где конкретно будут расположены эти объекты?



Ответ: Обновленная концепция создания горного курорта предусматривает альтернативные варианты надземного и наземного сообщения до ГК "Кокжайлау". В частности, международными экспертами предложено использовать канатную дорогу с Медеу в качестве основного транспортного сообщения, а существующую дорогу на ГК "Кокжайлау" со стороны улицы Дулати (со стороны Алмаарасанского ущелья. – В. Б.) – как техническую.



Ожидается, что эти изменения в проекте также будут способствовать существенному сокращению объема вырубки деревьев. Протяженность внутрикурортной дороги планируется сократить с 5,9 км до 2 км.



В настоящее время идет разработка ТЭО, и полный ответ на Ваш вопрос возможен только после завершения указанной документации.



Комментарий: На круглом столе Наиль Нуров говорил об альтернативном варианте гондольной трассы на Кокжайлау – от комплекса трамплинов "Сункар". И не похоже, что это была импровизация. Однако в ответе об этом ни слова.



Что касается вырубки, то по первоначальному проекту под топор должно было пойти 27 гектаров елового леса, это 3-3,5 тыс. деревьев. Сколько из них уцелеет от "существенного сокращения" - неизвестно.



Вместо снежного кластера – "лягушатник"



Вопрос: Означает ли сокращение протяженности лыжных трасс в два раза (первоначально предусматривалось до 500 км), что их не будет на южном склоне горы Кумбель и они останутся только на склоне Кокжайлау? Просим указать окончательную протяженность трасс и их местоположение.



Ответ: Планируется, что площадь и протяженность трасс будет сокращена почти в 3 раза. Месторасположение трасс будет известно после разработки ТЭО, все основные параметры которого будут опубликованы накануне общественных слушаний – ориентировочно в середине июня.



Комментарий: Мы уже знаем, что протяженность лыжных трасс уменьшится с 65 км до 20 км, а их площадь - с 155 га до 55 га. Вспомним, что Исекешев шесть лет назад говорил про 500 километров. Как стремительно падает наполеоновский уровень притязаний! Вместо грандиозного международного курорта – городской, социальный, детский. А вместо снежного кластера – "лягушатник". Стоит ли ради него гробить уникальное урочище?



Вопрос: Просим также указать количество, протяженность и местоположение канатных дорог.



Ответ: В обновляемой концепции количество канатных дорог будет предположительно сокращено в два раза. Вместо 16 канатно-кресельных дорог с общей протяженностью 22,5 км, запроектированных Проектом 2014 года, планируется строительство 8 канатных дорог. Обращаем еще раз Ваше внимание на то, что исчерпывающий ответ на данный вопрос возможен только после завершения работ на ТЭО.



Аким предполагает, но не он располагает



Вопрос: 21 февраля 2017 года на встрече с населением, отвечая на один из вопросов, вы сказали: "Я считаю, в основном, почему люди критикуют Кок-Жайляу - потому что "Шымбулак" в свое время отдавали на строительство коттеджей. Если будет новый курорт, так нельзя будет делать. Нельзя отдавать частникам. Пару гостиниц сделать, чтобы люди приехали из города, покатались и уехали". Означают ли ваши слова, что на Кокжайлау не будет частных коттеджей, а только гостиницы?



Ответ: В подтверждение Управление сообщает, что в обновляемой концепции не планируется проектирование и строительство частных, индивидуальных коттеджей на плато "Кокжайлау".



Комментарий: Б. Байбек подтвердил свои слова спустя год, 21 февраля 2018 года. На это мы с юристом в области экологического права Вадимом НИ на днях заметили, что аким предполагает, но не аким располагает.



Закон всегда на стороне акимата



Вопрос: Осенью 2017 года КГУ "Управление туризма и внешних связей г. Алматы" провело конкурс на разработку нового ТЭО проекта ГЛК "Кокжайлау". В результате закупки из одного источника по несостоявшимся закупкам подряд на 175 млн тенге (без НДС) достался ТОО "Almaty Mountain Resorts". Его учредителем является КГУ "Управление туризма и внешних связей г. Алматы". Закон "О государственных закупках" предусмотрел подобные коллизии и трактует их однозначно. В пункте 3 статьи 6 "Ограничения, связанные с участием в государственных закупках" записано: "Заказчик, в интересах которого осуществляются государственные закупки, не имеет права участвовать в таких закупках в качестве потенциального поставщика". Как акимат намерен исправлять грубое нарушение закона, допущенное в этом случае?



Ответ: В соответствии с законодательством Республики Казахстан ТОО "AMR" участвовало в объявленном конкурсе в составе временного объединения юридических лиц, в консорциуме с проектировочной компанией ТОО "ГеоДата Плюс". Договор с поставщиком в лице ТОО "AMR" был заключен на основании пп.4 п.3 ст. 29 Закона "О государственных закупках", согласно которому "Заказчик осуществляет государственные закупки способом из одного источника в случае, если к участию в конкурсе допущен только один потенциальный поставщик".



По вопросу ограничения, установленного п. 3 ст. 6 Закона РК "О государственных закупках", поясняю, что согласно подпункту 2 статьи 2 данного Закона "потенциальным поставщиком является юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора о государственных закупках". Из чего следует, что участники данного консорциума, выступающие в государственных закупках в роли Поставщика, не подпадают под данное ограничение.



Комментарий: Мы уже писали, что в конкурсных документах в качестве поставщика указан не консорциум, а ТОО "AMR". И договор тоже подписывали "мама" с "дочкой", то есть управление туризма с ТОО. Никаких третьих юрлиц в контракте не замечено.



Впрочем, уже после того, как мы направили в акимат запрос, алматинский департамент по внутреннему государственному аудиту растолковал нам закон о госзакупках: заказчик вправе допускать на тендер учрежденное им ТОО, так как это разные юридические лица.



Так что в акимате напрасно температурили, изображая государственно-частное партнерство в виде консорциума. Закон при любой погоде на его стороне, позволяя управлениям де-факто заключать договоры с самими собой и осваивать любые господряды.



Хоть кол на голове теши



Вопрос: Рассматривает ли акимат возможность отказа от проекта ГЛК "Кокжайлау", поскольку он нарушает международные конвенции, ратифицированные Казахстаном: "О биологическом разнообразии" и "Об охране всемирного культурного и природного наследия": номинация "Северный Тянь-Шань" (Иле-Алатауский национальный парк, в который входит и урочище Кокжайлау) включена Казахстаном в 2002 году в предварительный Список природного наследия ЮНЕСКО, а также ряд национальных законов и кодексов?)



Ответ: Ввиду того, что все нарушения экологических законов РК - Закона "Об особо охраняемых природных территориях", Лесного и Экологического кодекса, а также международных конвенций - "Об охране всемирного культурного и природного наследия", "О биологическом разнообразии" относятся к вопросу строительства курорта на территории "Иле-Алатауского государственного национального природного парка", к созданию горного курорта на плато "Кокжайлау" данные претензии отношения не имеют.



Поэтому Акимат города Алматы планирует строительство курорта с учетом соблюдения всех соответствующих норм казахстанского законодательства и положений международных конвенций.



Комментарий: Этот момент, конечно, предусмотрели заранее: закон под себя подстроим – и будем его соблюдать. 2 декабря 2014 года, специально "под курорт", правительство приняло постановление №1267 "О переводе отдельных участков земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса города Алматы для строительства и функционирования объекта туризма". Вывели землю из республиканской собственности в городскую – и как бы взятки гладки.



Вот только Международный олимпийский комитет почему-то не повелся на эти детсадовские уловки, когда Алматы подавал заявку на проведение зимних Игр-2022. Через два с половиной месяца после постановления, в середине февраля 2015 года, оценочная комиссия МОК, посетившая южную столицу Казахстана, в категоричной форме отказалась рассматривать Кокжайлау в качестве локации для соревнований и олимпийской деревни. Поскольку по-прежнему считала урочище частью Иле-Алатауского национального парка. Уже не в первый раз чужие люди пекутся о казахстанской природе пуще наших начальников.



Три года назад право принять Олимпиаду проиграли Пекину, но все им неймется. Теперь НОК РК намерен подать заявку на Игры-2030. А Наиль Нуров собирается проводить на Кокжайлау соревнования.



В народе в таких случаях говорят: хоть кол на голове теши.



Кстати, С. Бекмагамбетов ни словом не обмолвился о том, что Б. Байбек "не исключает отказа от строительства горнолыжного курорта". А ведь этим сообщеньем нас потряс Н. Нуров в ходе круглого стола. Что это значит? Аким больше не колеблется "над схваткой"?



Здравый смысл в тисках регионального эгоизма



Вопрос: Намерен ли акимат в этой связи перенаправить средства, предназначенные для ГЛК "Кокжайлау", на строительство новых горнолыжных курортов под Каскеленом, в Тургене и т.д. и развитие существующих: "Табаган", "Акбулак"?



Ответ: Cуществующие горнолыжные курорты "Табаган" и "Акбулак" во-первых, являются частными курортами, во-вторых, находятся на территории Алматинской области. Постройка курортов и их развитие на указанных Вами территориях в Алматинской области относится к ведению и компетенции Акимата Алматинской области и владельцев данных земельных участков.



Комментарий: Кокжайлау было выбрано местом для курорта из девяти площадок, предложенных на рассмотрение специально нанятой канадской компанией Ecosign, только потому, что относится к городу. Сама же Ecosign в качестве top-ranking site остановилась на проекте "Южный Каскелен". Там и условия для катания лучше, и потенциальная пропускная способность в 10 раз (!) выше, чем на Кокжайлау (31600 лыжников в день против 3150), и международный курорт можно было построить, раз уж так его хотели.



После "оптимизации" проект ГЛК, конечно, не будет стоить прежние $750 млн. Но все равно это наверняка сотни миллионов долларов из республиканского бюджета.



Такой куш ослепляет. И затмевает все другие резоны здравого смысла - экономическую целесообразность, сохранение природы, спортивную ценность, количество рабочих мест, возможность обслужить большее количество людей.



Вот и выходит, что из-за регионального эгоизма городской аким скорей положит партбилет, чем добровольно отдаст финансовый джекпот своему областному коллеге. Хотя в декабре 2012 года правительство приняло общий для них план развития туризма - в Алматы и Алматинской области.



А может, проще границы Алматы расширить до "Южного Каскелена"? Тогда и Байбек не поступится принципами, и Кокжайлау, глядишь, уцелеет. Источник - Ratel.kz

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