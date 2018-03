Зачем жене экс-каз-министра Школьника свой офшор? - С.Перхальский

СЕРГЕЙ ПЕРХАЛЬСКИЙ

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА RATEL.KZ



Государственное имущество станет залогом для кредита частной компании



ТОО "Карагандинский завод комплексных сплавов" (далее – ТОО "КЗКС") было зарегистрировано в органах юстиции еще в 2011 году. Генеральным директором ТОО стал Талгат МАКАЕВ, ранее занимавший должности в дочках СПК "Сарыарка".



С этого момента в местных новостях регулярно стали рассказывать, что вот-вот в Караганде откроется новый уникальный завод.



"Строительство завода по производству сплава ферросиликоалюминия будет осуществлено с применением инновационных технологий. Реализация проекта привлечет инвестиции в наш регион на сумму более 82,5 миллиардов тенге и создаст порядка 3 тысяч рабочих мест", - заявил в 2015 году Нурмухамбет АБДИБЕКОВ, возглавлявший в ту пору Карагандинскую область.



Китайская компания Sinosteel должна была построить металлургические печи на новом предприятии.



"960 миллионов тенге собственных средств уже вложено в строительство Карагандинского завода комплексных сплавов. Это абсолютно новое производство в Карагандинской области, проект будет реализовываться совместно с инвесторами из КНР. Есть интерес потенциальных потребителей и к продукции, которой пока нет аналогов, к примеру, ферросилиций, который планируется производить на предприятии", - сообщил на встрече гендиректор предприятия Талгат Макаев.



По его словам, строительство завода должно было начаться уже в апреле 2015 года.На первом этапе создания завода планировалось ввести 8 печей производительностью 170 тысяч тонн сплавов, а проектная мощность - 28 печей и 600 тысяч тонн продукции.



Ферросиликоалюминий является разработкой казахстанских ученых. Его другое название - "Сплав "казахстанский". В процессе выплавки легированной стали ферросиликоалюминий заменяет все остальные ингредиенты, снижая себестоимость конечного продукта почти на 15%. Главное – для производства ферросиликоалюминия используются отходы от добычи угля. То есть сырье стоит копейки, а конечный продукт – до 1350 долларов за тонну.



Заводы по производству ферросиликоалюминия уже много лет функционируют в Павлодаре и Экибастузе. Правда, их мощность намного ниже той, которая заявлена на ТОО "КЗКС".



В январе 2016 года Макаев в письме акиму области сообщил, что финансировать строительство будет "Банк Развития Казахстана", однако на тот момент подтвержденных залогов было всего на 70% от запрашиваемых в БРК средств. Макаев предложил передать в залог имущество ТОО "Индустриальный парк "Металлургия-металлообработка" (далее – ТОО "ИПММ"), поскольку проект крайне значим для региона.



Однако в СПК "Сарыарка" и ТОО "ИПММ" этому не обрадовались. Они даже отписали ответ, что пора ставить вопрос о том, чтобы вообще исключить ТОО "КЗКС" из проектов СЭЗ, так как идет неисполнение взятых на себя обязательств.



Так, на 31 июля 2015 года инвесторы должны были вложить в строительство завода не менее 26 миллиардов тенге, а на деле лишь поставили забор вокруг своей территории.



Более того, из имеющейся мощности для ТОО "ИПММ" в 220 МВт для завода комплексных сплавов зарезервировано 165 МВт, что с учетом общей загрузки подстанции лишает возможность привлекать новых инвесторов в СЭЗ.



Также в письме отмечалось, что с 2015 года ТОО "КЗКС" уже задолжало ТОО "ИПММ" более миллиона тенге за электроэнергию, использованную офисом инвестора в здании СЭЗ.



И это не единственный долг.



В 2015 году ТОО "Бизнес Инжиниринг" судилось с инвесторами из ТОО "КЗКС", которые задолжали более 8 миллионов тенге за инженерно-геологическим изыскания для строительства зданий и сооружений на территории будущего завода.



Летом 2016 года ТОО "MSU" обратилось в суд с исковым заявлением к ТОО "КЗКС" о взыскании задолженности и неустойки в размере более 22 миллионов тенге, возникшей в связи с неисполнением ответчиком условий договора по оплате за изготовление и установку металлического забора вокруг территории будущего завода.



В августе 2017 года вопрос о строительстве карагандинского завода комплексных сплавов был поднят на самом высоком уровне – во время рабочей поездки премьер-министра страны Бакытжана САГИНТАЕВА. Одним из докладчиков на совещании был Талгат Макаев.



После этого Национальный научный совета по приоритетному направлению "Рациональное использование природных ресурсов, переработка сырья и продукции" 3 октября 2017 года принимает решение одобрить проект строительства завода и выделяет грант на сумму 300 миллионов тенге, из них более 45 миллионов были выданы до конца 2017 года.



В декабре 2017 года помощник президента Алихан СМАИЛОВ проводит совещание с участием АО "Банк развития Казахстана", ТалгатаМакаева, акима Карагандинской области Ерлана КОШАНОВА и акима Караганды Нурлана АУБАКИРОВА. Решили поддержать предложение ТОО "КЗКС" об участии акимата Карагандинской области через СПК "Сарыарка" в проекте. Словом, получено одобрение заложить в банк в качестве обеспечения кредита для ТОО "КЗКС" имущество ТОО "ИПММ": от офисного здания до подстанций и сетей водоснабжения и электропередач.



Казалось бы, надо радоваться, что нашелся механизм изыскать средства для строительства столь значимого для региона завода. Если бы не кое-какие любопытные детали.



Первое – с 2011 года проект так и не продвинулся дальше технико-экономического обоснования. Хотя гендиректор ТОО "КЗКС" Макаев еще в 2015 году заявлял, что инвесторы уже вложили в него более 960 миллионов тенге, на деле имеется лишь огороженный земельный участок.



Второе – обеспечением кредита частному предприятию будет государственное имущество, которое в случае неисполнения ТОО "КЗКС" обязательств перед банком будет распродано, что поставит под удар в целом всю реализацию проекта ТОО "ИПММ" и СЭЗ "Сарыарка". Тем более что на их территории уже есть работающие предприятия, чья деятельность зависит от сетей коммуникаций, закладываемых в банк.



Ну и, наконец, третье и самое главное – среди учредителей ТОО "КЗКС" нет ни одного физического или юридического лица, являющегося резидентом Казахстана.



Учредителями ТОО "КЗКС" выступают два юридических лица – немецкая ICMD International Corporation of Metal and Alloy Development Holding GmdH и нидерландская Private Limited Liability Company (Besloten Vennootschap) Kolmet B.V.



У немецкой фирмы уставный капитал составляет 6 миллионов евро. Вносился он двумя частями – 1,2 и 4,8 миллиона евро.



Учредителем немецкой компании является фирма ICMD International Corporation of Metal and Alloy Development Holding, зарегистрированная в Швейцарии с уставным капиталом в 100 тысяч швейцарских франков, а единственным учредителем нидерландской компании является OSPARIAN INVESTMENTS LIMITED, 1065, Nicosia, Cyprus.



Простыми словами – офшор.



А это означает: далеко не факт, что кредиты, выделенные на строительство завода по производству комплексных сплавов, будут вложены именно в строительство.



Кстати, у швейцарской фирмы есть вполне даже казахстанские корни. Ее участниками числятся бывший директор химико-металлургического института имени имени Абишева в Караганде профессор Манат ТОЛЫМБЕКОВ (скончался 7 января 2017 года), который лично принимал участие в разработке технологии получения ферросиликоалюминия, и Ляззат ЖУНИСБЕКОВА, которая известна как супруга нынешнего внештатного советника президента Владимира ШКОЛЬНИКА.



На момент регистрации компаний г-н Школьник занимал должности председателя правления АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" и министра энергетики Казахстана.



Если опираться на цифры, предоставленные г-ном Макаевым, то для начала строительства не хватает 30% от 82,5 миллиардов тенге. Следовательно, в БРК необходимо занять без малого 24,75 миллиарда тенге - по нынешнему курсу это более 77 миллионов долларов.



Эта история была бы вполне заурядной, если бы в ней не вспыли офшоры.



Возникают вопросы.



Кто пополнял уставный фонд немецкой компании, вкладывая миллионы евро?



Не являются ли те самые 960 млн, якобы вложенные в проект, взносом в уставный капитал немецкой компании?



Где растворился этот без малого миллиард тенге, если на месте будущего завода есть только забор?



Зачем потребовалось разворачивать проект через офшоры?



Почему в столице решили заложить государственное имущество для того, чтобы частная компания смогла получить кредит из квазигосударственной структуры?



Мы следим за развитием этой истории. Источник - Ratel.kz

