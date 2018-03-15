 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Золотая Орда: как она повлияла на историю России и какое наследие оставила казахам? - В.Трепавлов
11:18 16.03.2018

Золотая Орда: как она повлияла на историю России и какое наследие оставила казахам?

"Первый канал" России начал показ 16-серийной приключенческой мелодрамы "Золотая Орда". Но сегодня речь пойдет не о ней, а о тех оценках, которые современные историки дают тому периоду, о влиянии империи кочевников на Русь и т.д. Наш собеседник - руководитель Центра истории народов России и межэтнических отношений Института российской истории РАН, профессор Вадим Трепавлов.

Иго или симбиоз?

- С распадом СССР и уходом в прошлое идеологической монополии в лице марксизма-ленинизма новое поколение исследователей начало переосмысливать устоявшиеся исторические сюжеты, - говорит он - Среди концепций, которые выдвигались в качестве основополагающих, была и евразийская. Один из ее пунктов - тесное взаимодействие, или, как говорил востоковед-евразиец Лев Гумилев, симбиоз Золотой Орды и Руси. Суть этой идеи сводилась к тому, что Русь была не угнетенной и подавленной, как это предстает из русских научных источников, а равноправной частью Золотой Орды.

Да, Русь действительно являлась частью монгольской империи, но обладала автономным статусом. Поскольку страна была все-таки завоевана, то на нее распространились те же нормы управления, которые были приняты во всей монгольской империи и позднее в Золотой орде – налогообложение, первая в истории Руси перепись населения, ямская сеть почтовых станций, заимствованная монголами из Китая, выдача ярлыков на княжение. Однако непосредственно ханская администрация не управляла русскими землями, и эти княжества не входили в обычную улусную систему, которая действовала в Золотой Орде.

- То есть утверждения евразийцев о том, что в русской политической системе и экономике действительно было очень много заимствований из Золотой Орды, имеют под собой почву?

- Я бы расставил акценты иначе. Все-таки многое было навязано завоевателями, русских они просто поставили перед фактом. Другое дело, что за два столетия так называемого монголо-татарского ига экономическая система, связанная с выплатой дани-выхода, укоренилась на русской почве и стала здесь как бы своей. Она осталась и после распада Золотой Орды. Тюркские слова "деньги" и "таможня", которые обозначают виды торговых налогов, - свидетельство тому.

- Это влияние можно назвать положительным, или же оно, как было принято считать до недавних пор, носило больше негативный характер?

- Мнения о влиянии Орды на русскую историю очень разные. Все многообразие оценок помещается между двумя полярными трактовками. Первая - владычество Золотой Орды было "черной полосой" в русской истории, эпохой подавления, унижения и накопления русскими сил для избавления от ненавистного "ига". Вторая - это был русско-татарский "симбиоз", сосуществование в рамках единой империи. Как обычно, истина лежит посередине. Русь многое переняла от ордынцев. Я уже сказал, что существуют бесспорные примеры таких заимствований в финансовой системе, в организации военного дела, почтовой службы и т.д. При этом некоторые приемы управления и налогообложения были навязаны завоевателями побежденным русским данникам, хотя со временем, за два с половиной столетия ордынского правления, они и укоренились на русской почве.

- Русские летописцы называли монголо-татар "разорителем окаянным, лютым зверем". Коль так, то как могли, к примеру, сохраниться церкви того времени?

- Монгольское нашествие на Русь, несомненно, было. Это доказывается и письменными свидетельствами современников тех событий (кстати, не только русскими, но и монгольскими, китайскими, персидскими, западноевропейскими), и многочисленным археологическим материалом. Следы сгоревших городов и множество останков погибших людей тоже говорят о кровопролитном завоевании Руси в XIII веке. Так что неопровержимые доказательства нашествия действительно существуют. А что касается церквей, то, насколько мне известно, монголы не подвергали их целенаправленному разрушению. Кстати, русских храмов "домонгольской" эпохи сохранилось до нашего времени очень немного.

"Железный занавес"

- Откуда вообще появилось слово "иго"?

- Считается, что впервые это понятие по отношению к власти Орды над Русью употребил в XV веке польский хронист Ян Длугош. Затем оно долгое время использовалось в западной литературе. А в наш языковой обиход слово "иго", то есть "ярмо" (символ подавления монголами русских данников) ввел создатель "Истории государства Российского" Николай Карамзин. Однако появилось оно еще в XIII веке в различных летописях, в "житиях святых" и другие сочинениях, которые писали люди духовного звания. В "Слове о погибели русской земли", написанном во второй половине XIII века, монах Сарпион осмысливал монгольское завоевание именно с позиции очень верующего православного человека. В 1204 году западные крестоносцы-католики разгромили Константинополь – столицу восточного христианства. И вот через два-три десятилетия новый удар - Русь завоевана иноплеменниками. В таких условиях родилось мнение, что божье попущение отвернулось от Руси, что случившееся – это наказание за грехи.

Из письменных источников видно, что у людей, образно говоря, опустились руки: если Господь не помогает Руси, то сопротивляться бесполезно. И русские признали законность монгольского правления. Аналогию сложившейся ситуации интеллектуалы того времени видели в библейских сюжетах: евреи сначала попали в египетский плен, потом – в вавилонский. В библейском лексиконе это называлось "иго". И эту же ситуацию перенесли на XIII век. Но хотя в русском языке данное слово употребляется в негативном плане, чего-то непосредственно антимонгольского в нем нет.

- А что тогда подразумевалось под ним в тот период?

- Иго - это, во-первых, выдача ханских ярлыков на княжение. Во-вторых, выплата так называемого выхода, то есть дани. В-третьих, мобилизация молодых мужчин в случае войны, участие в организации почтовых сообщений и так далее. Однако ни один из этих признаков не может служить каким-то показателем униженного, подавленного положения Руси в составе Монгольской империи и Золотой Орды, поскольку, например, те же ярлыки пронизывали всю монгольскую иерархию. Даже хан Золотой Орды первое время тоже получал ярлык на ханствование у верховного монгольского императора. Русские князья были встроены в эту систему. А выход (дань) платили не только русские, но и все оседлые народы, подчинявшиеся Орде.

Влияние всей этой системы на русскую историю было колоссальным. По сути, таких событий, которые полностью сломали России, за всю ее многовековую историю было лишь два – монгольское завоевание и Октябрьская революция. Почему "монгольское завоевание"? Дело в том, что до пришествия монголов Русь была одним из европейских государств. Не самым многолюдным, зато самым, может быть, обширным. Она на равных правах участвовала в европейской политике. Между Русью и другими европейскими государствами шла оживленная торговля, заключались браки между княжескими и королевскими дворами. Немцы, поляки, французы воспринимали русских как соседей-европейцев. Они вместе противостояли степнякам, норманнам и прочим внешним врагам. Но вот пришли монголы - и сразу опускается, как потом назвали это явление историки, "железный занавес". Русь с этого времени полностью отторгается от европейской цивилизации, поскольку в Европе монголы вызывали панический страх. И, начиная с XIII века, на географических картах все, что находилось к востоку от польской реки Вислы, стало обозначаться как Тартария или Сарматия. Иначе как "там живут татарские данники", "там мир варваров и азиатов", о русских землях не говорили. Так Русь была вырвана из европейской цивилизации.

Связи русских с европейцами стали минимальными. Основное внимание князья теперь обращали на отношения с новыми владыками – монгольскими каанами и ордынскими ханами. То есть, Европа и Русь отныне существовали как бы в разных, параллельных мирах. Когда молодое Московское государство в конце XV века обрело независимость от Золотой Орды, оно уже не воспринималось европейцами как равноправный партнер. Двести лет разрыва контактов привели к настороженному отношению Запада к бывшим ордынским данникам. А те направили усилия не только на попытки вернуться в европейскую политику, но и на борьбу за геополитическое наследие Золотой Орды. Сначала в ходе этой борьбы, а затем уже исходя из насущных задач государства, Россия довольно быстро расширила свои границы во всех направлениях. В итоге образовалась громадная Российская империя – самодержавная монархия, кое в чем сходная больше с восточными деспотиями, чем с европейскими современницами. При этом стойкий стереотип негативного восприятия Российского государства "законсервировался" в западной культуре на несколько столетий.

Истоки монархии

- Так входила Русь в состав Золотой Орды или нет?

- Я склонен дать положительный ответ на этот вопрос. От Монгольской империи Орда унаследовала управление русскими данниками. Последние теперь составляли часть ее подданных, но не в рамках обычной улусной системы (на улусы, как правило, делились населенные кочевниками степи). Русские княжества были владениями иного рода – они управлялись князьями на основании жалованных ханских ярлыков, без непосредственного контроля со стороны ордынской администрации. Население княжеств платило налог-"выход", обычный для оседлых жителей других провинций Золотой Орды. В последнее время историки избегают называть эти отношения игом и используют понятие "зависимость русских княжеств от ордынских властей".

- А что происходило внутри Руси?

- До монгольского завоевания здесь была развитая демократическая система. В отличие от европейских стран, где рядовым крестьянам запрещалось иметь оружие, весь народ на Руси был вооружен. Не только в Новгороде, но и во всех городах и княжествах сохранялись народные собрания – вече. Народ на них сам решал, какого князя пригласить на княжение, с кем заключить мир и какие установить налоги.

Но вот пришли монголы. Они имели дело только с князьями, поскольку в империи, как я уже сказал, была система ярлыков. И в этих условиях ни для вече, ни для каких-то боярских и дружинных совещаний не оставалось места. Теперь власть олицетворял только князь. Именно тогда и стало зарождаться российское самодержавие. Это чисто восточная система – когда в одной персоне монарха сосредоточена вся власть.

Золотая Орда постепенно распалась, а Московское государство стало разрастаться. И когда вдруг в XV веке на восточных границах Европы появилось такое централизованное и могучее государство, как Российская империя, уже как своих европейцы русских не воспринимали, поскольку это был уже совсем другой народ с другой культурой.

Но надо сказать, что и сами русские в Европу особо не рвались. Перед Россией стоял исторический выбор: либо остаться одним из рядовых, не самых сильных европейских государств, либо уйти из Европы, но взамен получить великую империю – от Балтийского моря до Тихого океана. А поскольку развитие в рамках европейской цивилизации для России оказалось недоступным из-за монгольского завоевания, то она, используя монгольское наследие, благодаря, можно сказать, завоеванию Руси в XIII веке внуками Чингисхана, превратилась в империю. Это и есть влияние монгольского завоевания на всю историю России. Если говорить применительно к институтам власти, то оно привело к появлению самодержавия.

Правопреемница Золотой Орды?

- Можно ли в таком случае считать Российскую империю правопреемницей Золотой Орды? Ведь из ваших публичных лекций следует, что становление Российского государства стало результатом оккупационной политики завоевателей.

- Никакой правопреемственности не существовало. Ко времени образования Российской империи (начало XVIII века) эпоха ордынского владычества осталась в далеком прошлом. Некоторые следы порядков, царивших в Золотой Орде, можно увидеть в устройстве и внутренней политике Московского государства XV–XVII веков, но и оно осознавало себя преемником вовсе не Орды, а православной Византии.

Кстати, неверно говорить и об "оккупационной политике Орды". Русские земли в XIII веке были завоеваны, но не оккупированы завоевателями. В ответе на предыдущий вопрос я говорил о специфическом положении вассальных русских владений в Золотой Орде.

- Вам принадлежит выражение, что после падения так называемого монголо-татарского ига казахи стали единственным народом, который законсервировал "Джучидское государство в ее кочевом проявлении, лавируя между сильными соседями". Как понимать это утверждение?

- Я бы не стал применять к казахам понятие "монголо-татарское иго". Предки казахов (кипчаки и другие тюркские народы) были жителями Золотой Орды и, стало быть, теми самыми "монголо-татарами", которые осуществляли "иго". Население Дешт-и-Кипчака вошло в состав крупнейшей мировой империи и впоследствии сохранило ее государственное наследие. Подчеркиваю: именно те элементы наследия, которые были жизнеспособными в кочевой степи. Хранителями угасающей имперской кочевнической традиции стали государства Дешт-и-Кипчака - Ногайская Орда и ханства, образованные узбеками (в XV веке) и казахами. История распорядилась так, что именно Казахское ханство оказалось самым долговечным из этих государств и, значит, дольше сохраняло в своем устройстве преемственность от великой монархии чингизидов.

- Откуда пошел термин "монголо-татары"?

- Это понятие было известно уже в XIII веке (есть упоминания в китайских и армянских источниках). Однако оно, вероятно, использовалось очень редко и со временем забылось. В 1817 году немецкий историк Христиан Крузе, незнакомый с восточными текстами, заново ввел этот термин в "Атласе по европейской истории". В 1829-м российский историк Наумов применил его (скорее всего, заимствовав у Крузе) в своей небольшой книжке "Об отношении российских князей к монгольским и татарским ханам от 1224 по 1480 годы". С тех пор "монголо-татары" прочно обосновались на страницах научных исследований и учебников. Это стало общепринятым (до недавнего времени) наименованием жителей Золотой Орды. Предки казахов, как я уже сказал, населяли ее территорию и тоже подпадали под это условное обозначение.

Автор: Сара Садык

Источник - Camonitor.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1521188280
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