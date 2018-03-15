|Ложные ориентиры: Туда ли идет мусульманская умма? - А.Сабдин
11:16 16.03.2018
Ложные ориентиры: Туда ли идет мусульманская умма?
Современная мусульманская умма, и казахстанская здесь не является исключением, переживает самые разнообразные, причем часто противоречивые тенденции. В том числе и такие, которые вызывают серьезное беспокойство у самих верующих, способных трезво мыслить и анализировать. О них и рассуждает сегодня известный отечественный теолог Аскар Сабдин.
Одним из спорных трендов в жизни современной казахстанской уммы, впрочем, как и всего мусульманского мира, является чрезмерное увлечение строительством всевозможных зданий и сооружений под религиозными лозунгами. Это культовые объекты, всевозможные общежития, интернаты, медресе и т.п. Такого рода активность, конечно, имеет значение и даже вознаграждается (сауаб). Однако это происходит на фоне полного игнорирования главной коранической ценности – человека и его духовного развития. И очень странно наблюдать за тем, как отдельные общины верующих возвели строительство и ремонт зданий чуть ли не в главный вид "джихада" и возвеличивания "слов Аллаха". А качество человеческого капитала они оставили вне зоны своего внимания, руководствуясь принципом "на все воля Всевышнего".
Видя это, сторонний человек, не имеющий религиозных знаний, может подумать, что Пророк Мухаммад был послан именно для строительных дел.
Правило "То, без чего невозможен уаджиб (предписание), тоже является уаджибом (предписанием)", которое используют как аргумент при таком строительстве, не выдерживает критики, поскольку игнорируется сам уаджиб – предписание выращивать праведных и компетентных верующих.
В этой связи возникает много закономерных вопросов. Например, зачем тратить на возведение культового здания миллионы долларов, если во время пятничной проповеди неоднократно допускаются банальные грамматические ошибки? Или если проповедник обращается к общине со словами "есек бастар"? Или если использует такие выражения, как "Пай?амбарымыз "тормоз" болма?ан"? Мне как человеку, проводившему обучающие семинары для имамов в десяти регионах республики и преподающему в институте при университете "НурМубарак", поневоле приходится озвучивать такие наблюдения.
Игнорирование человека и чрезмерное инвестирование в строительство зданий привели к тому, что сейчас в умме возобладал такой типаж, как "человек догматический". Это верующий, который все, что видит в средневековой книге, считает эталоном праведности и богобоязненности, и у которого напрочь отсутствует способность к анализу. Если он находит в священных текстах упоминание о парандже или никабе, то начинает доказывать всем, что женщины обязаны закрывать свои лица. "Человек догматический" религиозен "без духа", неразумен и не имеет осознанной веры. Его можно активировать (радикализировать) одной лишь ссылкой на какую-нибудь фетву (например, мардинскую) средневекового религиозного авторитета.
Такая, с позволения сказать, религиозность приводит в конечном счете к мракобесию, о чем так часто начали писать в последнее время средства массовой информации. Конечно, религиозность религиозности рознь. Ибо религия является неотъемлемой частью человеческой истории и эволюции человеческого духа. Как бы ее ни демонизировали, она никуда не исчезает. Вспомните: еще до краха атеистического режима, который 70 лет стоял на фундаменте научного атеизма и всячески боролся с религией, самое "читающее" в мире общество начало массово "заряжать воду" в эфире государственного ТВ. "Аулие" (святые) разных оттенков собирали полные стадионы людей на своих сеансах. Представительницы прекрасной половины летали в индийские ашрамы, чтобы последовать примеру тех, про кого позже BBC снимет документальный фильм "Секретный Свами".
Высокопоставленные государственные мужи обращались к услугам московских звездочетов-астрологов. Все это тоже разновидности религиозности. На почве такого крайне иррационального коллективного сознания возрождается архаика, появляются доморощенные экстремисты и террористы.
Между тем у деструктивных религиозных течений нет ни одной официальной мечети на территории нашей страны, ибо их главная цель – человек, которого они стремятся сделать своим последователем. Они взращивают человека категории "шейх" или "талибульильм", за которыми последуют десятки тысяч убежденных адептов "в наушниках". В этом и заключается принципиальная разница. "Деструктивисты" работают с людьми, в то время как "традиционалисты" постоянно строят и ремонтируют здания. В которых потом, в условиях отсутствия компетентного предводителя, вся община переходит в ряды "деструктивистов". В западных регионах нашей республики есть такие мечети, где 90% прихожан категорически не признают местную религиозную традицию.
"Качество" религиозности – это приоритетный вопрос для мусульманской уммы. Все культовые здания, которыми так увлечены верующие, и даже самая священная для мусульман Кааба не почетнее, чем сам человек.
Пророк Мухаммад был послан людям и ради людей. Он воспитывал из наемных убийц, рабов и инвалидов доблестных Умаров, Билалов, Усама ибн Зейдов... А здания, воздвигнутые им для религиозных целей, отличались сдержанностью стиля и скромностью внутреннего убранства. Во многих хадисах отмечается, что украшение мечетей порицаемо. Исходя из этого, подавляющее большинство богословов-факихов считают украшение мечетей нежелательным (макрухом) и излишеством (исрафом). Казахстанской умме следует изменить дискурс и сместить акцент в использовании инвестиций от строительства всевозможных объектов под прикрытием религиозных лозунгов в сторону развития личности верующего. Иначе говоря, сейчас время строить не здания, а человека – умного, культурного, компетентного, разносторонне развитого, духовного, честного!
Государство вносит свою лепту в формирование человеческого капитала для ислама. Оно ежегодно выделяет более четырехсот грантов на подготовку исламоведов – бакалавров, магистров, докторов. Проблема в самом мусульманском сообществе, которое, строя, например, огромное медресе, не задумывается над тем, кто будет в нем преподавать. Которое, строя мечети в своих родовых аулах, не задумывается над тем, кто приедет туда наставлять верующих.
Пророк Мухаммад оставил в наследство лишь знания, и верующим мусульманам предписано стремиться именно к ним. А значит, забота о человеке и его развитии должна быть для уммы приоритетной. Но приходится с сожалением признать, что мусульмане стали забывать об этом. Одни из них ежегодно тратят по 250300 миллионов долларов на содержание футбольных клубов вроде ПСЖ или "Манчестер Сити", другие соревнуются в высоте построенных небоскребов, третьи строят "имиджевые города" за 500 миллиардов долларов. А в это же время в соседних братских странах идет война, творится хаос, страдают миллионы беженцев.
Все это свидетельствует о том, что в умме очень сильно изменились установки. Если раньше халиф Мамун платил главному переводчику академии, христианину Бен Исхаку золотом столько, сколько весила каждая переведенная им книга, то теперь мусульмане тратят 225 миллионов долларов на покупку одного футболиста. Подобные подходы сложно увязать с тем, что завещал нам Пророк, поскольку на такие средства можно было бы привлечь для пользы дела не одного современного Бен Исхака из числа лауреатов Нобелевской премии.