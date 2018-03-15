Ложные ориентиры: Туда ли идет мусульманская умма? - А.Сабдин

11:16 16.03.2018 Ложные ориентиры: Туда ли идет мусульманская умма?



Современная мусульманская умма, и казахстанская здесь не является исключением, переживает самые разнообразные, причем часто противоречивые тенденции. В том числе и такие, которые вызывают серьезное беспокойство у самих верующих, способных трезво мыслить и анализировать. О них и рассуждает сегодня известный отечественный теолог Аскар Сабдин.



Одним из спорных трендов в жизни современной казахстанской уммы, впрочем, как и всего мусульманского мира, является чрезмерное увлечение строительством всевозможных зданий и сооружений под религиозными лозунгами. Это культовые объекты, всевозможные общежития, интернаты, медресе и т.п. Такого рода активность, конечно, имеет значение и даже вознаграждается (сауаб). Однако это происходит на фоне полного игнорирования главной коранической ценности – человека и его духовного развития. И очень странно наблюдать за тем, как отдельные общины верующих возвели строительство и ремонт зданий чуть ли не в главный вид "джихада" и возвеличивания "слов Аллаха". А качество человеческого капитала они оставили вне зоны своего внимания, руководствуясь принципом "на все воля Всевышнего".



Видя это, сторонний человек, не имеющий религиозных знаний, может подумать, что Пророк Мухаммад был послан именно для строительных дел.



Правило "То, без чего невозможен уаджиб (предписание), тоже является уаджибом (предписанием)", которое используют как аргумент при таком строительстве, не выдерживает критики, поскольку игнорируется сам уаджиб – предписание выращивать праведных и компетентных верующих.



В этой связи возникает много закономерных во­просов. Например, зачем тратить на возведение культового здания милли­оны долларов, если во вре­мя пятничной проповеди неоднократно допускают­ся банальные грамматиче­ские ошибки? Или если проповедник обращает­ся к общине со словами "есек бастар"? Или если использует такие выраже­ния, как "Пай?амбарымыз "тормоз" болма?ан"? Мне как человеку, проводив­шему обучающие семина­ры для имамов в десяти регионах республики и преподающему в инсти­туте при университете "Нур­Мубарак", поневоле приходится озвучивать такие наблюдения.



Игнорирование чело­века и чрезмерное инве­стирование в строитель­ство зданий привели к тому, что сейчас в умме возобладал такой типаж, как "человек догматиче­ский". Это верующий, который все, что видит в средневековой книге, считает эталоном правед­ности и богобоязненно­сти, и у которого напрочь отсутствует способность к анализу. Если он нахо­дит в священных текстах упоминание о парандже или никабе, то начина­ет доказывать всем, что женщины обязаны закры­вать свои лица. "Человек догматический" религио­зен "без духа", неразумен и не имеет осознанной веры. Его можно активи­ровать (радикализиро­вать) одной лишь ссылкой на какую­-нибудь фетву (например, мардинскую) средневекового религиоз­ного авторитета.



Такая, с позволения сказать, религиозность приводит в конечном сче­те к мракобесию, о чем так часто начали писать в последнее время средства массовой информации. Конечно, религиозность религиозности рознь. Ибо религия является неотъ­емлемой частью человече­ской истории и эволюции человеческого духа. Как бы ее ни демонизировали, она никуда не исчезает. Вспомните: еще до краха атеистического режима, который 70 лет стоял на фундаменте научного ате­изма и всячески боролся с религией, самое "чита­ющее" в мире общество начало массово "заряжать воду" в эфире государ­ственного ТВ. "Аулие" (святые) разных оттенков собирали полные стадио­ны людей на своих сеан­сах. Представительницы прекрасной половины ле­тали в индийские ашрамы, чтобы последовать при­меру тех, про кого позже BBC снимет документаль­ный фильм "Секретный Свами".



Высокопостав­ленные государственные мужи обращались к ус­лугам московских звез­дочетов-­астрологов. Все это тоже разновидности религиозности. На почве такого крайне иррацио­нального коллективного сознания возрождается архаика, появляются до­морощенные экстремисты и террористы.



Между тем у деструк­тивных религиозных течений нет ни одной официальной мечети на территории нашей стра­ны, ибо их главная цель – человек, которого они стремятся сделать сво­им последователем. Они взращивают человека категории "шейх" или "талибуль­ильм", за ко­торыми последуют де­сятки тысяч убежденных адептов "в наушниках". В этом и заключается принципиальная разни­ца. "Деструктивисты" работают с людьми, в то время как "традициона­листы" постоянно строят и ремонтируют здания. В которых потом, в услови­ях отсутствия компетент­ного предводителя, вся община переходит в ряды "деструктивистов". В за­падных регионах нашей республики есть такие мечети, где 90% прихожан категорически не призна­ют местную религиозную традицию.



"Качество" религиоз­ности – это приоритетный вопрос для мусульман­ской уммы. Все культо­вые здания, которыми так увлечены верующие, и даже самая священная для мусульман Кааба не почетнее, чем сам человек.



Пророк Мухаммад был послан людям и ради лю­дей. Он воспитывал из на­емных убийц, рабов и ин­валидов доблестных Ума­ров, Билалов, Усама ибн Зейдов... А здания, воз­двигнутые им для религи­озных целей, отличались сдержанностью стиля и скромностью внутренне­го убранства. Во многих хадисах отмечается, что украшение мечетей по­рицаемо. Исходя из этого, подавляющее большин­ство богословов­-факихов считают украшение мече­тей нежелательным (ма­крухом) и излишеством (исрафом). Казахстанской умме следует изменить дискурс и сместить акцент в использовании инвести­ций от строительства все­возможных объектов под прикрытием религиозных лозунгов в сторону разви­тия личности верующего. Иначе говоря, сейчас вре­мя строить не здания, а человека – умного, куль­турного, компетентного, разносторонне развитого, духовного, честного!



Государство вносит свою лепту в формиро­вание человеческого ка­питала для ислама. Оно ежегодно выделяет более четырехсот грантов на подготовку исламоведов – бакалавров, магистров, докторов. Проблема в са­мом мусульманском сооб­ществе, которое, строя, на­пример, огромное медресе, не задумывается над тем, кто будет в нем препо­давать. Которое, строя мечети в своих родовых аулах, не задумывается над тем, кто приедет туда наставлять верующих.



Пророк Мухаммад оставил в наследство лишь знания, и верующим мусульманам предписа­но стремиться именно к ним. А значит, забота о человеке и его развитии должна быть для уммы приоритетной. Но при­ходится с сожалением признать, что мусульмане стали забывать об этом. Одни из них ежегодно тра­тят по 250­300 миллионов долларов на содержание футбольных клубов вроде ПСЖ или "Манчестер Сити", другие соревнуют­ся в высоте построенных небоскребов, третьи стро­ят "имиджевые города" за 500 миллиардов долларов. А в это же время в сосед­них братских странах идет война, творится хаос, стра­дают миллионы беженцев.



Все это свидетельству­ет о том, что в умме очень сильно изменились уста­новки. Если раньше халиф Мамун платил главному переводчику академии, христианину Бен Исхаку золотом столько, сколько весила каждая переведен­ная им книга, то теперь мусульмане тратят 225 миллионов долларов на покупку одного футболи­ста. Подобные подходы сложно увязать с тем, что завещал нам Пророк, по­скольку на такие средства можно было бы привлечь для пользы дела не одного современного Бен Исхака из числа лауреатов Нобе­левской премии. Источник - Camonitor.kz

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1521188160

Новости Казахстана

