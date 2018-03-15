Да здравствует Карибский кризис-2! - К.Душенов

11:15 16.03.2018 Да здравствует Карибский кризис-2!

если для прочистки мозгов Западу нужен шок, он его получит!



Константин Душенов



В прошлой статье, посвященной реакции Запада на объявление Москвы о своем новом оружии, я с некоторым удивлением предположил, что слова Путина все же произвели должный эффект. Хотя бы на профессионалов. Похоже, я был излишне оптимистичен.



После некоторых сомнений и колебаний Вашингтон, наконец, определился с тем, какой должна быть реакция США на рост российской военной мощи в целом, и на заявления Путина о новых русских стратегических оружейных комплексах – в частности. К сожалению, коллективное сознание американских элит оказалось неспособным переварить тот "страшный и оскорбительный" факт, что военная гегемония Америки и ее глобальное геополитическое доминирование остались в прошлом, что рост русского влияния и военной мощи Москвы уже не остановить, что по целому ряду важнейших военно-стратегических направлений Россия обогнала США на многие годы, если не десятилетия.



Признать эту тревожную реальность американский политический класс не смог и не захотел. Его опасная неадекватность тут же получила развитие в высказываниях высшего военно-политического руководства.



14 марта президент Дональд Трамп, как бы заочно отвечая на заявления Владимира Путина о новом русском оружии, заявил: "Мы создадим военно-космические силы. Моя новая национальная стратегия по космосу признает, что в космическом пространстве могут осуществляться боевые действия, как и на земле, в воздухе и воде. В новой национальной космической стратегии космос признан зоной военных действий. У нас есть военно-воздушные силы, будут и космические. Сначала я не воспринимал такую мысль всерьез, но затем пришел к выводу, что это отличная идея...



Это заявление Трампа как бы подвело итог целой серии аналогичных высказываний высших американских руководителей. За три дня до этого, 11 марта, респектабельный журнал "Politico" опубликовал статью под названием "Америка может не бояться России", в которой директор ЦРУ Майк Помпео пафосно объявил: "Американцам не следует волноваться о ядерных угрозах со стороны России. Мы, как и наши братья в Министерстве обороны, внимательно следим за всем этим. Американцы могут быть уверены: мы очень хорошо понимаем, что из себя представляет российская программа и как необходимо поступить, чтобы обеспечить дальнейшую защиту американцев от угроз со стороны Владимира Путина. Власти США полностью сосредоточены на том, чтобы парировать новые военные или кибернетические угрозы, от кого бы они не исходили. Каждый раз, когда кто-то совершенствует системы вооружения, будь то Россия или Китай, Америка может убедиться, что у нас есть адекватная защита от них."



Кстати, через два дня после этого заявления Трамп назначил Помпео новым государственным секретарем, уволив Рекса Тиллерсона, продержавшегося на своем посту всего лишь год, за то, что он оказался недостаточно "жестким" в отношении Ирана и КНДР (про Россию публично ничего сказано не было, но тут, думаю, каждый и сам может догадаться). В результате, похоже, внешняя политика США перешла под полный контроль спецслужб, и в администрации президента США сформировался настоящий монстр, своеобразный аналог сталинского НКВД, только ориентированный не на внутренние, а на внешние дела. Главной целью этого трамповского НКВД является возврат глобального геополитического доминирования Вашингтона, подорванного в последние годы коварной "русской агрессией"…



Кстати, "братья" Помпео из Пентагона тоже не стали таить свои взгляды на "новую русскую угрозу". 11 и 12 марта один из ведущих аналитических журналов США, "Нэшнл Интерест" опубликовал две очень показательные статьи. Одна называется так: "Россия может преодолеть американскую противоракетную оборону. Забытые аргументы." А вторая так: "Россия запустила гиперзвуковую ракету с истребителя Миг-31. Надо ли Америке беспокоиться?"



Главным героем обеих этих статей стал министр обороны США Джеймс Мэттис. Он бодро заявил: "Я, как и многие из нас, смотрел речь президента Путина и сосредоточился на той ее части, где шла речь об оружии. Мне платят за то, чтобы я формулировал стратегию. И я не увидел никаких изменений в военном потенциале России. Речь Путина стала для нас разочаровывающей, но не неожиданной. Разработка нового оружия в России не изменит военный баланс в мире. До готовности каждой из систем, о которых говорил Путин, еще несколько лет работы. Кроме того, русским это будет очень дорого стоить.



Ну, пусть у них есть возможность сделать то, о чем Путин говорил. Мы никогда и не утверждали, что у нас есть противоракетная оборона против России. Русские могут ударить по любому нашему городу, преодолев систему нашей обороны. И что это меняет? В конечном счете Россия может потратить на оружие хоть все свои деньги. Но это ничего не изменит в стратегическом балансе сил. У нас всегда остается возможность превратить Россию в радиоактивную пустыню…"



Кличка "бешеный пес", которая уже давно закрепилась за Мэттисом, в английском сленге носит скорее уважительный, а не уничижительный характер. Но в этот раз он, похоже, оправдал ее в буквальном смысле слова…



Итак. Американская элита упорно отказывается прислушаться к путинскому призыву, прозвучавшему 1 марта после презентации четырех новых комплексов русского стратегического оружия. Президент России сказал: "Нас долго никто не хотел слушать. Послушайте сейчас". Западная политическая элита – неадекватная, некомпетентная и трусливая – просто категорически отказывается признавать новую стратегическую реальность.



Значит, они будут играть на обострение. Иного выхода у них нет: попытки игнорировать путинские предложения сесть за стол переговоров, да и вообще – по-прежнему игнорировать наши национальные интересы как таковые – не оставляет им иного выбора. Что ж, мы готовы! Думаю, бояться этого не надо. Более того, к этому надо активно готовиться прямо сейчас. В сложившейся ситуации, увы, необходим и неизбежен новый Карибский кризис. Только сильный шок может вернуть к реальности нынешние западные элиты. Только новый шок, связанный с осознанием собственной уязвимости и неспособности защититься от сокрушительных ударов Москвы. Как это уже один раз случилось в далеком 1962-м.



Напомню, кстати, что до того момента (прямо, как сейчас) Вашингтон считал себя непобедимым и недосягаемым. Еще в 50-х годах Америка провозгласила стратегию т.н. "Массированного возмездия", предполагавшую, что любое посягательство СССР на глобальные американские интересы безальтернативно повлечет за собой массированный ядерный удар США. И только тогда, когда русские ракеты на Кубе показали Вашингтону, чем такая неоправданная гордыня может для него закончиться, американцы поменяли свою самоубийственную стратегию. И новая, которую они назвали стратегией "Гибкого реагирования", уже признавала реальную возможность Советского Союза похоронить Америку в Большой войне, а посему предлагала учитывать интересы Москвы, и не хамить ей, а "гибко реагировать" на все многообразие русских национальных интересов.



Похоже, нечто подобное должно произойти и сейчас на новом геополитическом и военно-стратегическом уровне XXI века.



Впрочем, Москва пока не теряет надежды достучаться до здравого смысла американских элит. 13 марта заместитель министра обороны, генерал Юрий Борисов заявил: "За рубежом еще до конца не осознали, зачем наш Верховный Главнокомандующий сделал достоянием мировой общественности новейшие разработки, которые реализованы в России. Комментарии часто поверхностные, вплоть до того, что это все фантастика, такого не может быть… Но все это не так."



Кстати, среди новых стратегических комплексов оружия генерал Борисов особенно выделил ту самую крылатую ракету с ядерным двигателем и неограниченной дальностью, которая вызвала столько споров и сомнений. Он сказал: "Уникальность этой ракеты в том, что она летит по заданной траектории, огибая складки местности на низкой высоте, что затрудняет ее обнаружение. Она может нести свой груз на любое расстояние. Сутками может летать. Этот новый вид ракетного оружия уникален - ничего подобного за рубежом не разрабатывали. Спасибо огромное нашим ученым-ядерщикам, которые эту сказку сделали практической былью…"



Прислушается ли Запад к этим словам? Сомнительно…



Впрочем, нам не привыкать. Мы русские, с нами Бог! Господи, благослови! Источник - Завтра

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