Боль Милай. Полвека назад произошел один из самых трагических эпизодов войны во Вьетнаме

Кирилл Сенин



Ранним утром 16 марта 1968 года вертолеты доставили сотню американских солдат и офицеров в район деревушки Милай-4 на территории, которую в целом контролировали силы коммунистического Южного Вьетнама. Перед десантом была поставлена задача - зачистить селение от вьетконговцев. Вооруженных людей в деревне не оказалось, что, однако, не помешало американцам устроить настоящую бойню, вошедшую в историю как один из самых постыдных для США эпизодов бесславно завершившейся войны во Вьетнаме. О хронологии трагедии, ставшей одним из символов военных преступлений, и ее последствиях - в материале портала iz.ru.



Найти и уничтожить



Операцию в деревне Милай-4 и соседних селениях общины Сонгми на северо-восточном побережье Вьетнама американское военное командование решило провести для "реализации" полученной разведкой информации. Судя по ней, в Милай укрывались хорошо подготовленные бойцы из 48-го батальона Национального фронта освобождения Южного Вьетнама (Вьетконг). Однако оперативные данные оказались недостоверными: войдя в деревню, рота Charlie 1-го батальона 20-го пехотного полка в составе 23-й пехотной дивизии обнаружила там лишь детей, стариков и женщин, варивших рис на завтрак.



Тут уместно отметить, что практически не обстрелянная рота, переброшенная во Вьетнам в декабре 1967-го, к тому моменту потеряла порядка 40 человек, даже практически не вступая в боестолкновения с противником - в основном при взрыве мин-ловушек. Среди погибших был пользовавшийся авторитетом штаб-сержант Джордж Кокс. Во время поминальной службы по нему командир роты капитан Эрнест Медина пообещал отомстить за смерть товарища. Возможно, именно эта жажда поквитаться с врагом и стала триггером последующих ужасающих событий. Судя по данным позднее показаниям солдат, на вопрос о том, кого они должны зачистить, Медина ответил: "Все они вьетконговцы, так что ступайте и грохните их". После этих слов командира солдаты начали беспорядочный расстрел сельчан, насилуя женщин, собирая крестьян в группы, убивая без разбора, поджигая хижины и другие постройки, уничтожая запасы еды и источники воды.



Один из самых известных авторов журнала The New Yorker, журналист Сеймур Херш, провел расследование бойни в Милай. Опрашивая очевидцев событий, он пообщался, в частности, с одним из солдат роты Charlie Майклом Терри, по словам которого в какой-то момент американцы выстроили 20–30 сельчан перед траншеей и расстреляли. "Они поставили их группой у канавы - прямо как делали нацисты. Потом один из офицеров приказал парню с пулеметом убить всех, но тот просто не смог этого сделать. Он бросил пулемет наземь, а офицер поднял его", - приводил Херш слова Терри.



По разным данным, жертвами бойни стали от 347 до 504 безоружных вьетнамцев. Фактически результатом операции стали лишь три обнаруженных единицы оружия. Правда, и карательный отряд понес потери - если можно так выразиться: рядовой первого класса Герберт Картер получил ранение в ногу, перезаряжая пистолет (правда, позднее он утверждал, что умышленно выстрелил в себя, чтобы его эвакуировали с места бойни).



Поддержка с воздуха



Спасителем оставшихся в живых жителей Милай оказался пилот вертолета-корректировщика старший прапорщик Хью Томпсон-младший, машина которого вместе с еще парой вертолетов должна была при необходимости помочь наземным силам. Заметив творящееся в деревне, Томпсон посадил свой вертолет, попросив обоих стрелков взять на прицел группу солдат во главе с командиром взвода лейтенантом Уильямом Келли - они направлялись к пытавшимся укрыться от разъяренных американцев местным жителям. Пилот заявил лейтенанту, что собирается вывезти гражданских в безопасное место. Сеймур Херш в своем расследовании дает ответ лейтенанта: "Единственное, что поможет им убраться отсюда, - это ручная граната". Томпсон связался с экипажем другого вертолета, попросив помочь в эвакуации мирных жителей. Келли после этой стычки с пилотом отдал по рации несколько указаний своим бойцам, и стрельба в деревне наконец стихла.



Бумага все стерпит



Хотя бойня в Милай-4, по сути, была удивительным по своей жестокости убийством безоружных людей, на стол командиров легли рапорты об успешно проведенной боевой операции, в ходе которой были ликвидированы более 120 вьетконговцев, при этом от перекрестного огня погибли еще около 20 гражданских. Военная газета Stars and Stripes также сообщила своим читателям об успешном боевом выходе. Из-за жертв среди мирного населения расследование все же провели - скорее формальное, чем доскональное. После бесед с несколькими побывавшими в Милай-4 солдатами бригадный генерал Джордж Янг направил своему начальству отчет, согласно которому гибель двух десятков гражданских была непреднамеренной.



Преступление без наказания



После такого рапорта история, казалось бы, могла уже навеки упокоиться в папках военных архивов, если бы не один из солдат 11-й бригады. Рон Райденауэр не был в Милай-4, о расправе он узнал от сослуживцев и просто не смог промолчать.



"Отправив письма президенту Ричарду Никсону, в Пентагон, Госдепартамент, комитет начальников штабов и нескольким членам конгресса, Райденауэр также дал интервью журналисту-расследователю Сеймуру Хершу, опубликовавшему статью в ноябре 1969 года", - вспоминает телеканал History.



Рассказ Райденауэра в изложении Херша был опубликован ведущими американскими СМИ и получил международный резонанс. Тут избежать полноценного расследования событий в Милай-4, несмотря на попытки военных замять скандал и скрыть правду, уже не удалось. Результатом расследования Пирса (работой руководил генерал-лейтенант Уильям Пирс) стал опубликованный в марте 1970 года доклад, согласно которому к ответственности предлагалось привлечь не менее 28 солдат и офицеров, участвовавших в сокрытии преступления.



"Обвинения позднее были выдвинуты лишь в отношении 14 человек, включая Келли, капитана Эрнеста Медину и полковника Орана Хендерсона, которым вменялись преступления, связанные с событиями в Милай, - говорится в ретроспективном материале History. - Все они были оправданы, исключением стал Келли. Его признали виновным в предумышленном убийстве из-за приказов провести расстрел, хоть он и уверял, что лишь следовал приказам своего непосредственного командира - капитана Медины".



В марте 1971 года Келли получил пожизненный срок по обвинениям в убийстве 22 невооруженных вьетнамцев. Однако американские патриоты, не способные смириться с таким ударом по репутации военных, устроили масштабную кампанию в его защиту - писали в Белый дом, украшали машины наклейками "Свободу Келли" и т.д. В итоге пожизненный срок лейтенанту скостили до 20 лет, потом - до 10, а в 1974 году его и вовсе освободили, воспользовавшись массой лазеек в судебной системе. Примечательно, что приговор ему был вынесен 31 марта, а уже на следующий день, 1 апреля, будто бы подчеркивая бутафорский, шуточный характер вердикта, по указу президента Ричарда Никсона наказание Келли смягчили: из тюрьмы на базе Форт-Ливенуорт его перевели под домашний арест.



Без вины виноватый



Кто действительно пострадал, так это старший прапорщик Томпсон (позднее он дослужился до майора). Первое сообщение о творящихся в деревне ужасах он передал по рации, еще находясь в Милай. В тот же день он направил рапорт командиру в составе оперативной группы Barker. Благодаря этому подполковник Фрэнк Баркер отдал приказ прекратить все зачистки в общине Сонгми и дальнейший беспредел удалось предотвратить.



В 1970 году на следствии он давал показания - по сути, на своих же боевых товарищей. Отношения с сослуживцами после этого уже не могли быть безоблачными, однако Томпсон продолжил службу и вышел в отставку только в 1983 году. Перенесенное во Вьетнаме и последующая травля со стороны "защитников" попавших под следствие военных не прошли даром: их результатом стал посттравматический синдром, алкоголизм и развод с женой. И еще - Солдатская медаль, высшая награда Армии США за храбрость, проявленную без непосредственного участия в боевых действиях. Ее Томпсон получил вместе с двумя членами своего экипажа - стрелками Лоуренсом Колберном и Гленном Андреоттой (последний был награжден посмертно). Томпсон умер в 2006 году, Колберн - спустя 10 лет. Главные фигуранты дела - лейтенант Келли и капитан Медина - живы до сих пор.



Расправа в Милай - не единственный, хотя и один из самых известных и страшных, пример гибели мирных жителей в ходе Вьетнамской войны. Эпизоды, подобные бойне в Милай, помогали распространению в Америке антивоенных настроений. Выступления пацифистов сыграли не последнюю роль в сокращении масштабов и полном окончании конфликта. Американские военные потери, согласно данным, которые приводила Би-би-си, составили более 58 тыс. человек. Жертв среди гражданского населения Вьетнама - только по официальным данным - было около 2 млн человек. Источник - Известия

