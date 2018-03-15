Запрещенные сайты запутали трафик

11:06 16.03.2018 Абоненты крупных провайдеров столкнулись со сбоями интернет-доступа



У провайдера "Транстелеком" возникли перебои в обслуживании абонентов по всей стране. Проблемы были вызваны действиями администраторов запрещенных в России сайтов и затронули абонентов сразу нескольких других крупнейших интернет-провайдеров, уверены участники рынка. В Роскомнадзоре зафиксировали сбои на сетях отдельных компаний, но не считают, что их причины связаны с системой блокировки контента.



Перебои в интернет-доступе у абонентов подконтрольного РЖД провайдера "Транстелеком" (ТТК), начавшиеся вечером 14 марта, были вызваны действиями администраторов запрещенных сайтов, сообщил "Ъ" источник, знакомый с бизнесом ТТК и подтвердил сотрудник другого крупного оператора связи. По словам собеседника "Ъ", близкого к ТТК, 14 марта сразу множество сайтов, находящихся в реестре блокировки Роскомнадзора, внесли значительное количество записей своих новых IP-адресов в базу данных интернет-имен. Согласно общим требованиям к операторам связи, все они подлежали немедленной блокировке, однако такое большое количество одновременно блокированных IP-адресов кратковременно превысило возможности системы фильтрации операторов связи, говорит собеседник.



Случившийся в среду сбой был связан с атакой на ряд интернет-сайтов, внесенных в реестр онлайн-ресурсов, запрещенных в России, из-за чего произошло "зависание" системы фильтрации интернет-провайдеров, подтвердил сотрудник другого крупного провайдера. "Сайты, запрещенные в Роскомнадзоре, начали генерить IP-адреса в огромном количестве, в пиковый период они генерили больше миллиона адресов. Потому система у операторов полегла",- рассказал собеседник в крупном операторе связи.



Дополнительные адреса выдавали несколько десятков сайтов с рекламой курительных смесей из числа запрещенных, это и создало перегрузки в системах оператора, уточнил гендиректор хостинг-провайдера "Дремучий лес" Филипп Кулин.



Ранее операторы связи не сталкивались с подобными инцидентами, поэтому действия администраторов запрещенных сайтов отразились на работе сразу нескольких интернет-провайдеров, а не только ТТК, уверен собеседник "Ъ" в отрасли связи. В частности, ресурс downdetector.ru, начиная со среды, зафиксировал рост количества отчетов о сбоях не только у ТТК, но и у "Ростелекома", Tele2, "Вымпелкома", "МегаФона", обращает внимание собеседник "Ъ".



Дежурной службой Роскомнадзора в среду также были зафиксированы программные сбои на маршрутизаторах сетей отдельных операторов связи. Сбои не носили комплексный характер и оперативно устранялись службами технической эксплуатации операторов, подчеркивают в ведомстве. При этом в Роскомнадзоре отвергают подозрения в сбоях системы блокировки запрещенных сайтов. "Подобные сбои периодически случаются и не связаны с системой блокировки противоправной информации",- заявили "Ъ" в Роскомназоре.



Сам ТТК первым подтвердил сложности в обслуживании абонентов. 14 марта вечером на сети оператора произошел кратковременный сбой, в результате которого в ряде городов наблюдалось снижение качества сервиса, сообщили "Ъ" в пресс-службе ТТК. Компания оперативно локализовала проблему и устранила ее в кратчайшие сроки, отметили в пресс-службе ТТК.



У Tele2 серьезных сбоев не было, сообщили в компании. "На юге страны были зафиксированы немногочисленные жалобы на мобильный интернет, связанные с незначительным снижением скорости передачи данных. Инцидент был устранен в короткие сроки, сейчас сложностей с доступом в интернет у клиентов не возникает",- отметил представитель Tele2. Сеть "Вымпелкома" "работала в штатном режиме, никаких глобальных аварий не было", сообщил "Ъ" представитель оператора: "Если говорить о временных сложностях с доступом, они носили локальный характер и решались в оперативном режиме". Сеть "МегаФона" работала в нормальном режиме, сообщила представитель компании. На сети "Ростелекома" сбоев не зафиксировано, утверждает представитель этого оператора. "Мы настроили свою систему фильтрации с защитой от подобных проблем, так что пользователей МТС это не коснулось",- заверил и представитель МТС.



Владислав Новый Источник - Коммерсант

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