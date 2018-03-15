В США на людей рухнул сверхпрочный мост весом в тысячу тонн

11:04 16.03.2018 В американском городе Майами обрушился пешеходный мост через одну из трасс. По предварительным данным, жертвами стали несколько человек, сообщает телеканал NBC News.



Мост до обрушения не функционировал, его открытие планировалось в начале следующего года. По задумке городских властей, он должен был помочь детям безопасно добираться в местную школу.



Сообщается, что архитекторы спроектировали мост таким образом, что он должен был выдерживать ветра ураганной силы. Он весил 950 тонн и имел длину 52 метра. Стоимость строительных работ составила 11,4 миллиона долларов.





Источник - Lenta.ru

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