На ирако-сирийской границе рухнул американский геликоптер HH-60 Black Hawk. "Ответка" прилетела?

08:04 16.03.2018 Американский многоцелевой военный вертолет типа HH-60 Black Hawk ("Черный ястреб") потерпел крушение у сирийско-иракской границы, передает АBC News со ссылкой на Пентагон.



Сообщается, что на борту винтокрылой машины находились 7 военнослужащих.



Вертолет упал на западе Ирака в районе Аль-Каим, информация о количестве погибших и пострадавших в данный момент отсутствует.



Причины авиакатастрофы также не сообщаются, проводится расследование.



Позже в военном ведомстве США подтвердили факт крушения.



Как ранее сообщала "Русская Весна", сутки назад к югу от штата Флорида разбился палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18 Hornet ВМС США. В минобороны Соединенных Штатов сообщили о гибели двух военных летчиков. Источник - rusvesna.su

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