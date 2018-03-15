|На ирако-сирийской границе рухнул американский геликоптер HH-60 Black Hawk. "Ответка" прилетела?
08:04 16.03.2018
Американский многоцелевой военный вертолет типа HH-60 Black Hawk ("Черный ястреб") потерпел крушение у сирийско-иракской границы, передает АBC News со ссылкой на Пентагон.
Сообщается, что на борту винтокрылой машины находились 7 военнослужащих.
Вертолет упал на западе Ирака в районе Аль-Каим, информация о количестве погибших и пострадавших в данный момент отсутствует.
Причины авиакатастрофы также не сообщаются, проводится расследование.
Позже в военном ведомстве США подтвердили факт крушения.
Как ранее сообщала "Русская Весна", сутки назад к югу от штата Флорида разбился палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18 Hornet ВМС США. В минобороны Соединенных Штатов сообщили о гибели двух военных летчиков.