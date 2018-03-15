Первый бабай-саммит в Астане закончился совместным походом в оперу. Не пекинскую...

07:55 16.03.2018 На саммите в Астане Назарбаев похвалил коллег-соседей и повел их слушать оперу





Иллюстрация пресс-службы президента Узбекистана

В Астане состоялась встреча глав государств Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов 14 и 15 марта находится с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), поэтому от Туркменистана в казахстанскую столицу приехала спикер парламента (меджлиса) Акджа Нурбердыева.



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в столицу Казахстана с визитом еще 14 марта, узбекский президент Шавкат Мирзиеев и президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков – 15 марта. Хотя площадку выделила Астана, встреча, как подчеркнула пресс-служба Мирзиеева, проводится по инициативе Ташкента. Впервые идею такой неформальной встречи Шавкат Мирзиеев высказал в сентябре 2017 года на 72-й сессии Генассамблеи ООН.



Эта встреча называется консультативной, рабочей и неформальной, запланированной без повестки и принятия совместных документов. По словам посла Казахстана в Таджикистане Нурлана Сейтимова, это тот формат, в котором президенты смогут "в свободной форме обсудить все вопросы, которые они сочтут нужными".



Лидеры стран Центральной Азии впервые за последние 13 лет собрались вместе без представителей внерегиональных государств. На тот факт, что саммит прошел без участия России, обратила внимание российская пресса, в частности "Независимая газета".



Специально для "Ферганы" прокомментировал саммит в Астане политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов:



"Встреча в Астане происходит не так уж пышно и не подается как какое-то особенное событие еще и потому, что президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов не смог присутствовать, отправив вместо себя спикера парламента. С одной стороны, это было ожидаемо, с другой - дает основания полагать, что Туркменистан пока не вполне готов оказаться полноправным участником встреч в этом новом формате. Кроме того, есть ощущение, что сам Бердымухамедов не очень уютно себя чувствует на публичных мероприятиях с большим количеством коллег, особенно по региону, поскольку привык считать себя самым выдающимся лидером -- во всяком случае, у себя дома, - а здесь, рядом с президентами Казахстана и Узбекистана, тушуется (хотя в двустороннем формате у него с ними, может, и хорошие отношения). На больших встречах он не выглядит тем Аркадагом, каким его рисуют внутри страны.



Понятно, что на саммите в Астане не могут быть приняты решения, обязательные к исполнению, хотя бы потому, что Бердымухамедов отсутствует, а спикер туркменского парламента не уполномочена принимать какие-либо решения и подписывать документы. Эту встречу казахстанский МИД за несколько дней до начала охарактеризовал как "консультативную". Но несмотря на такое определение, значение саммита трудно переоценить. В таком формате лидеры стран постсоветской Центральной Азии не встречались с начала нулевых, когда были предприняты попытки создать интеграционные структуры. Сегодня, я думаю, ситуация изменилась, и в первую очередь, потому, что эти страны ощущают себя более рельефно и осознанно на карте евразийского пространства, понимают, чего они хотят и какие цели ставят.



Конечно, такая встреча стала, наконец, возможна после кончины первого президента Узбекистана Ислама Каримова, у которого были довольно серьезные фобии по отношению ко всем своим коллегам-соседям. Узбекистан граничит со всеми странами Центральной Азии, включая Афганистан, и когда Шавкат Мирзиеев обозначил главную цель своей внешней политики - сотрудничество в регионе, другие лидеры продемонстрировали взаимное стремление к тем же целям.



В Москве смотрят на это с легким скепсисом. На мой взгляд, сделанное на днях заявление спецпредставителя президента России по Афганистану Замира Кабулова, в котором он выразил озабоченность американским военным присутствием в Афганистане и сказал, что "прослеживается стремление США достигнуть дестабилизации в Средней Азии",- неслучайно было приурочено ко встрече в Астане. Кабулов дал понять, что без участия России проблемы стабильности в странах региона будет трудно решить".



Фото Аркадия Дубнова, "Фергана"



Саммит в Астане включал двусторонние встречи Назарбаева с президентами Узбекистана и Кыргызстана и спикером туркменского парламента, встреча президента Казахстана с Эмомали Рахмоном прошла накануне. После была общая встреча всех лидеров за закрытыми дверями.



Открывая саммит, Нурсултан Назарбаев поблагодарил всех гостей за приезд в Астану. Он отметил вклад каждого президента в решение проблем региона: Мирзиеев "разморозил" многие проблемы последних двадцати лет, Жээнбеков начал решение "застарелых проблем" двусторонних отношений; Назарбаев также поблагодарил президента Туркменистана за проявленное внимание к проблемам Арала и напомнил, какие успехи были достигнуты во время визита Рахмона в Казахстан. В конце своей речи Назарбаев заметил, что "мы не замыкаемся здесь, у нас есть соседи: Россия, Китай, - мы хотим и будем сотрудничать с ними. Желаем успехов на предстоящих президентских выборах лично Владимиру Владимировичу Путину".



После встречи лидеров за закрытыми дверями президент Казахстана подвел итоги саммита, подчеркнув, что "мы не собираемся создавать какие-либо новые структуры. Наши встречи, следующая из которых состоится в Узбекистане через год, так же перед нашим общим праздником Новруз, обозначает такие же региональные группы государств, как, к примеру, Вышеградская группа" (Чехия, Венгрия, Словакия, Польша. - Прим. "Ферганы"). Как считает Аркадий Дубнов, это послание "следует считать четким месседжем в адрес Москвы: мол, мы не подрываем сотрудничество в рамках таких структур, как ОДКБ или ЕАЭС".



Вечером высокие гости саммита отправились в новый Оперный театр Астаны, где мастера искусств Узбекистана отметят открытие Года Узбекистана в Казахстане. На вопрос обозревателя "Ферганы", будет ли исполнять оперные арии Дарига Назарбаева, один из организаторов встречи заметил, что вряд ли, однако он нисколько не удивится, если такой сюрприз случится. Источник - fergananews.com

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