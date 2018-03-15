Достал дятел. Жена Трампа подала на развод. Подано заявление в суд в Манхэттене

07:40 16.03.2018 Инициатором расставания стала невестка американского лидера 40-летняя Ванесса Трамп.



Старший сын президента США Дональд Трамп-младший разводится со своей женой, пишет Лента.ру.



Инициатором расставания стала невестка американского лидера 40-летняя Ванесса Трамп. В четверг, 15 марта, она обратилась с заявлением в суд в Манхэттене.



Развод начат по обоюдному согласию супругов. Поэтому маловероятно, что начнутся долгие тяжбы об опеке над пятью детьми или о разделе имущества.



Дональд-младший и Ванесса поженились в ноябре 2005 года. По сведениям друзей пары, Дональд в последнее время был увлечен путешествиями и часто оставлял супругу одну с детьми. В личных отношениях имелись и другие проблемы. Источник - zakon.kz

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