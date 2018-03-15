"Я - тучка, тучка, тучка...". В Шымкенте пройдет первый международный фестиваль воздухоплавания

07:36 16.03.2018 Шымкентцам продемонстрируют запуск монгольфьеров из Казахстана, Украины, Турции, России, Узбекистана и Кыргызстана.



В Шымкенте в рамках празднования Наурыза пройдет первый международный фестиваль воздухоплавания, передает корреспондент МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу городского акима.



" "Фестиваль под названием Аshyq Asian пройдет 24 марта на территории центрального ипподрома. Шымкентцам продемонстрируют запуск монгольфьеров из Казахстана, Украины, Турции, России, Узбекистана и Кыргызстана, а также привязные полеты зрителей на воздушных шарах", - говорится в сообщении."



Помимо этого будут проведены мастер-классы, включая инструктаж опытных пилотов по аэронавигации. Источник - zakon.kz

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