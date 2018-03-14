Высокомерие США губит свободную торговлю, - "Майнити симбун"

07:24 16.03.2018 Новые американские тарифы на сталь как высокомерная приверженность лозунгу "Америка превыше всего"



Международный порядок не может существовать, если главной сверхдержаве безнаказанно разрешено нарушать правила и оказывать давление на других с целью заставить пойти на уступки.



Президент США Дональд Трамп принял решение ограничить импорт стали и другую продукцию жесткими тарифами, которые вступят в силу в конце следующей недели. Это пример необычайно жесткой политики ультрапротекционизма.



Есть подозрение, что введение подобных тарифов нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО). США утверждают, что импорт дешевой стали отрицательно влияет на их отрасли военного производства, что создает угрозу национальной безопасности. Однако ВТО признает такой аргумент только в ограниченных случаях, например, когда страна втянута в военный конфликт. Администрация Трампа, похоже, использует подобные обоснования в качестве политического маневра.



Беспокойство вызывает и то, что Япония и Европейский Союз (ЕС) включены в список стран, к которым будут применяться новые тарифы. Правительство США дало ясно понять, что их освобождение от этих тарифов в будущем будет зависеть от того вклада, который они внесут во внешнюю торговлю и оборону США.



Япония и ЕС сразу же потребовали освобождения от американских тарифов, но есть вероятность, что США потребуют от них взамен других мер по открытию внутреннего рынка и увеличения расходов на оборону. Это ставит США в выгодное положение при проведении двусторонних переговоров из-за американской подавляющей экономической и военной мощи. Фактически это тест, чтобы увидеть, как будут Япония и ЕС реагировать на провозглашенный президентом США лозунг "Америка превыше всего".



Трамп назвал сокращение дефицита торгового баланса США своим главным приоритетом. Используя жесткую торговую политику как угрозу, он намерен добиться результатов в преддверии промежуточных выборов этой осенью.



Изначально проблемой для США считался Китай, экспортер недорогой стали. Использование же ограничений на импорт в торговых отношениях с союзниками противоречит озвученному обоснованию тарифов со ссылкой на национальную безопасность.



Предпосылкой свободной торговли, поддерживающей развитие мировой экономики, является многостороннее сотрудничество.



Попытки защитить промышленность одной страны за счет введения жестких тарифов приводят только к росту цен на импортные товары, что отрицательно сказывается на экономике в целом. Национальным интересам более соответствует взаимная либерализация рынков и стимулирование внешней торговли.



Когда возникают внешнеторговые противоречия, общее правило заключается в поиске решений в соответствии с протоколом ВТО, а не во введении односторонних ограничений на импорт.



Как мировой лидер, США несут ответственность за инициирование и развитие глобального торгового сотрудничества. А однобокое, без всякой оглядки на реальность следование политике "Америка превыше всего" потрясает основы свободной торговли.



В качестве ответной меры ЕС уже начал подготовку к установлению тарифов на основные товары американского экспорта. Китай также намекнул на проведение ответных ударов по США. Торговая война привела бы к хаосу в мировой экономике, что в конечном итоге не принесет пользы и США.



Япония должна не только беспокоиться о том, чтобы продукция ее экспорта была освобождена от жестких тарифов США. Она также несет ответственность за поддержание свободной торговли в качестве одной из основных держав в ней участвующих. Японскому правительству нужно присоединиться к ЕС и другим странам, чтобы призвать США отменить новые торговые тарифы.



Майнити симбун, Япония

14.03.2018



Оригинал публикации: 米国が鉄鋼輸入制限へ 踏み絵迫る超大国の専横 Источник - inosmi.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1521174240

Новости Казахстана

