Трамп повышает ставки в торговой войне с Китаем, - О.Самофалова

07:15 16.03.2018 Американо-китайская торговая война продолжает набирать обороты











Дональд Трамп удваивает ставки: он требует лишить Китай аж 60 млрд долларов годового дохода от импорта в США. Насколько критична эта сумма для Китая, почему Трамп ведет себя столь агрессивно и на чем две державы могли бы договориться?



Торговый представитель США в ранге министра Роберт Лайтхайзер представил новый пакет предложений по введению пошлин на ввозимую из Китая продукцию. Эти пошлины в объеме 30 млрд долларов в год должны стать ответом на нарушение Китаем (по версии США) интеллектуальных прав американских производителей.



Дональд Трамп в ответ призвал даже удвоить сумму потенциального ущерба для Китая. Он поручил подготовить распоряжение о введении пошлин на товары из Китая на 60 млрд долларов в год, рассказали источники Reuters. На какие именно товары могут распространиться ограничения, пока неизвестно. Источники агентства говорят о том, что речь в первую очередь идет о технологическом секторе.



Источники американской газеты Politico уверяют, что администрация рассматривает пошлины в отношении более чем 100 китайских продуктов, начиная от электроники и телекоммуникационного оборудования и заканчивая мебелью и игрушками.



На прошлой неделе Трамп уже заявил о введении пошлин по стали (в размере 25%) и алюминию (в размере 10%), в том числе в отношении китайских компаний. Сенатор от штата Аляска Даниэл Салливан говорил, что эти пошлины Белый дом вводил целенаправленно против Китая, мол, такую позицию он слышал от многих сотрудников администрации. Теперь же речь об объявлении Китаю куда более масштабной торговой войны.



Пекин спокойно отреагировал на угрозу лишиться 30–60 млрд долларов в год доходов от экспорта. Китайская экономика и в этом случае будет успешно развиваться, заявил официальный представитель Государственного статистического управления (ГСУ) КНР Мао Шэнъюн. "Экспорт оказывает на Китай определенное влияние, однако из трех ключевых факторов, приводящих к росту ВВП КНР (инвестиции, экспорт и потребление), на долю внутреннего потребления приходится более 90% – это и есть главный драйвер развития нашей экономики", – пояснил он, передает ТАСС.



2018 год действительно начался для экономики Китая хорошо. Промышленность Китая в январе – феврале выросла на 7,2% вместо ожидаемых 6,1%, рост розничных продаж также ускорился до 9,7%. Китайский экспорт вырос в феврале на 44,5%.



Однако насколько сильно Китай на самом деле зависит от экспорта товаров в США и будет ли критичным для китайской экономики такое усиление американского протекционизма?



Зависимость двух стран друг от друга огромна. США – главный мировой импортер, на который приходится 18% от общемирового импорта. Китай – главный мировой экспортер с долей мирового рынка экспорта в 17%. Товарооборот между Китаем и США в 2017 году составил порядка 620 млрд долларов. "На США приходится порядка 20% китайского экспорта. В наш век глобализации двум крупнейшим мировым экономикам сложно обходиться друг без друга", – говорит Роман Ткачук из "Альпари".



Судя по всему, сейчас США и Китай торгуются. "Заявления Дональда Трампа похожи на один из принципов большой политики: проси много, чтобы потом можно было согласиться на меньшее. Риторику Китая также стоит воспринимать как словесные интервенции", – считает Ткачук.



Конечно, введение пошлин не пройдет бесследно для китайской экономики. Ограничения на 30 млрд долларов – не такая уж и малая сумма. "Это сопоставимо с месячным профитом бюджета Поднебесной и примерно 1% валютных резервов", – указывает Ткачук. И Пекину будет тем более неприятно, если речь пойдет о еще больших ограничениях. Учитывая, что Китай экспортирует в США товаров на 620 млрд долларов, из-за американских пошлин он может потерять либо 5% от этого экспорта (30 млрд), либо 10% (60 млрд).



Однако если исходить из всего китайского экспорта, который составил 2,42 трлн долларов (15,33 трлн юаней) за 2017 год, то под угрозой оказались в лучшем случае 1,2%, а в худшем – 2,5% экспорта. "С учетом роста импорта за 2017 год на 15,9% КНР сможет легко перестроить большую часть потерь на внутренний спрос, поэтому сильного эффекта эти пошлины не произведут", – говорит старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Вадим Меркулов.



Трампу как воздух нужна победа в этой торговой войне, ведь за год своего президентства он пока не реализовал ни одного из предвыборных обещаний, считает Ткачук. Однако в итоге, по его мнению, стороны сойдутся на меньшей сумме ограничений и неких компенсациях со стороны Китая. Тем самым каждый останется при своем: Китай сохранит статус главного мирового экспортера, а Трамп заработает политические очки.



"Если США ограничатся пошлинами в размере 30 млрд долларов, то можно не ждать сильной ответной реакции от Китая. Однако если давление со стороны США будет нарастать, то КНР может ответить зеркальным обменом пошлинами", – прогнозирует Меркулов. По его мнению, Китай готов пойти на уступки до 8% от всего экспорта Китая в США, что означает сумму в 40 млрд долларов.



Тем более что теоретически рычаги давления у Пекина на США есть. Кроме возможного введения зеркальных ответных пошлин можно было бы представить отказ покупать американские гособлигации или национализацию американских заводов на китайской территории.



И все же именно подобные меры выглядят экзотично – на них Пекин пойдет в самом крайнем случае. Вложения в казначейские бумаги США по-прежнему являются наиболее ликвидными в мире. А национализация может серьезно подорвать поток инвестиций в страну, без которых рост ВВП Китая невозможен.



Ольга Самофалова



15 марта 2018 Источник - iarex.ru

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