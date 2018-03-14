Узбекская спецслужба прошла ребрендинг, - "Къ"

07:11 16.03.2018 СНБ стала СГБ и утратила часть полномочий



Телеканал "Узбекистан 24" сообщил об указе президента страны Шавката Мирзиеева о преобразовании Службы национальной безопасности республики (СНБ) в Службу государственной безопасности (СГБ). Одним лишь названием перемены не ограничатся: в указе говорится, что прежняя спецслужба "необоснованно вмешивалась во все сферы деятельности государственных органов", а теперь ее полномочия будут не такими широкими. Этот шаг имеет и политическое значение: ранее СНБ считалась одной из мощнейших сил, влияющей на принятие решений в стране.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев продолжает реформировать некогда всемогущую Службу национальной безопасности (СНБ) республики. Предыдущим шагом в этом направлении стала отставка многолетнего главы ведомства - Рустама Иноятова, который считался серым кардиналом и едва ли не вторым человеком в стране. Это произошло 31 января: господин Мирзиеев заменил его на бывшего генпрокурора Ихтиера Абдуллаева. А сегодня стало известно, что название СНБ будет заменено на СГБ.



О том, почему это произошло, сказано в самом тексте указа, который зачитали в эфире телеканала "Узбекистан 24". Из документа следует, что СНБ "необоснованно вмешивалась во все сферы деятельности государственных органов" и поэтому требуется "формирование качественно новой системы обеспечения государственной безопасности". Причиной превышения полномочий руководством СНБ, как говорится в законе, было "возложение на Службу национальной безопасности всех аспектов национальной безопасности при отсутствии законодательного акта, четко определяющего ее статус, задачи и пределы полномочий".



Ранее президент Мирзиеев использовал еще более жесткую риторику в адрес СНБ. Особенно досталось региональному управлению СНБ в Бухарской области - они, по словам главы государства, "могли посадить в тюрьму даже столб". "Я знаю, как несправедливо сажали в тюрьму предпринимателей, есть фотографии, доказывающие, что здесь применялись пытки. Есть фамилии делавших это следователей",- цитирует господина Мирзиеева местное издание Kun.uz во время его поездки в Бухарскую область 16 февраля.



Как президент Узбекистана встряхнул силовиков

Как президент Узбекистана встряхнул силовиков



Как будет строиться работа новой спецслужбы, еще не совсем понятно. Примечательно, что заниматься организацией своей деятельности СГБ будет сама: закон предписывает "Службе в двухмесячный срок внести проекты постановлений президента республики Узбекистан, предусматривающие организацию деятельности Службы, совершенствование деятельности образовательных учреждений Службы, повышение эффективности системы охраны государственной границы". Впрочем, в тексте указа, опубликованном на сайте государственного информационного агентства УзА, есть дополнительный пункт, в котором парламенту страны рекомендуют "доработать проект закона с учетом положений настоящего указа". Основные задачи ведомства определены уже сейчас: защита страны "от внешних и внутренних угроз", охрана государственной границы, борьба с терроризмом и другие. "В целях исключения несвойственных задач и функций с 1 апреля передаются другим ведомствам или упраздняются отдельные разрешительные полномочия, относившиеся к компетенции СНБ",- говорится в комментарии к указу.



Эксперт по Средней Азии Аркадий Дубнов в беседе с "Ъ" назвал новое решение президента Мирзиеева закономерным и связанным с "обещанным Мирзиеевым преобразованием структуры (СНБ.- "Ъ") в новую, избавленную от монструозных характеристик и всеобъемлющего вмешательства во все сферы жизни". Ранее, как отметил господин Дубнов, СНБ контролировало в том числе и экономику, а также кадровую работу. "Новая структура дает возможность тотальной чистки аппарата,- добавил эксперт.- Но где Мирзиеев возьмет достаточное число профессионалов - серьезный вопрос". Перемены в Узбекистане, по словам господина Дубнова, касаются "не только Службы безопасности, но и внутреннего устройства страны". "Либо там будет все предопределено, как прежде, либо появится некий люфт, в который смогут войти не слишком лояльные линии руководства политики",- добавил он.



Кирилл Кривошеев



14.03.2018, Источник - fergananews.com

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