Таджикистан получит газ от Узбекистана по цене вдвое ниже рыночной

00:54 16.03.2018 В 2018 году Узбекистан поставит в Таджикистан 126 миллионов кубометров природного газа на $15,1 миллиона. Договор подписан между ОАО "Таджиктрансгаз" и АО "Узтрансгаз", сообщили местные СМИ со ссылкой на источник в правительстве РТ.



Источник подчеркнул, что Узбекистан будет продавать Таджикистану "голубое топливо" по цене 120 долларов за каждую тысячу кубометров, что является более чем в два раза дешевле существующих на данный момент мировых цен (мировая цена на бирже на сегодняшний день – 277 долларов США за 1000 кубов).



Источник добавил, что Узбекистан готов увеличить объемы поставок в Таджикистан при возникновении дополнительных потребностей в природном газе.



Первый раунд переговоров по возобновлению поставок природного газа между ОАО "Таджиктрансгаз" и АО "Узтрансгаз" прошел в рамках таджикско-узбекского диалога по энергетическому сотрудничеству еще в октябре прошлого года в Термезе.



Тогда ожидалось, что до конца 2017 года все вопросы будут согласованы и стороны подпишут годовой контракт, на основе которого с начала 2018 года узбекский газ снова поступит в Таджикистан. Однако этого не случилось.



Узбекистан приостановил поставки газа в Таджикистан в 2012 году. Основными потребителями импортируемого из Узбекистана природного газа являлись ГУП "Таджикская алюминиевая компания" и некоторые другие промышленные предприятия, в том числе Душанбинский цементный завод. Все эти предприятия впоследствии перешли на синтезированный газ. Источник - ca-news.org

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